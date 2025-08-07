স্পেস ফোর্স সস্তার উপর মহাকাশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না

সামরিক বাহিনীর প্রতিটি শাখার সাফল্যের জন্য কমপক্ষে দুটি জিনিস প্রয়োজন: একটি পরিষ্কার মিশন এবং পর্যাপ্ত বাজেট। মার্কিন মহাকাশ বাহিনীর এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটি মাত্র রয়েছে।
স্পেস অপারেশন চিফ, জেনারেল চান্স সল্টজম্যান তার মিশনটি বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন “স্পেস ওয়ারফাইটিং – পরিকল্পনাকারীদের জন্য একটি কাঠামো“এই বছরের শুরুর দিকে:” মহাকাশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন – আমাদের বিরোধীদের একই অস্বীকার করার সময় আমাদের বাহিনীর জন্য মহাকাশে চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। “
সল্টজম্যান সঠিক। দুর্ভাগ্যক্রমে, স্পেস ফোর্সের বাজেট এই অগ্রাধিকারটি প্রতিফলিত করে না।
আমরা দীর্ঘকাল ধরে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের যুদ্ধযুদ্ধকারীদের প্রথম দায়িত্ব হ’ল তারা যে ডোমেনগুলিতে পরিচালনা করে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা – ভূমি, বায়ু, সমুদ্র, সাইবার এবং স্থান। এ কারণেই আমাদের একটি সেনা, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, মেরিন কর্পস এবং স্পেস ফোর্স রয়েছে। প্রতিটি পরিষেবা তারা যে ডোমেনগুলি পরিচালনা করে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব বোঝে এমন বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়, সংগঠিত করে, সজ্জিত করে এবং উপস্থাপন করে। নিয়ন্ত্রণ কতটা প্রয়োজনীয় এবং অর্জন করা যায় তা বর্ণনা করতে আমরা “শ্রেষ্ঠত্ব” বা “আধিপত্য” এর মতো পদ ব্যবহার করি।
সম্পর্কিত
সামরিক বাহিনী দুটি কারণে তাদের ডোমেনটি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়: ডোমেনের মধ্যে অবাধে পরিচালনা করা এবং বিরোধীদের তা করা থেকে বিরত রাখতে। সাম্প্রতিক অসাধারণ সফল বিবেচনা করুন ইউএস ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোতে ধর্মঘট করে।
মিসৌরিতে হোয়াইটম্যান এয়ার ফোর্স বেস থেকে উড়ন্ত বি -2 বোমারু বিমানগুলি নেমে গেছে বিশাল অর্ডানেন্স অনুপ্রবেশকারী বোমা যখন ওহিও-শ্রেণীর সাবমেরিনগুলি টমাহাক ক্ষেপণাস্ত্র চালু করেছে ইরানের দক্ষিণে জল থেকে তিনটি কঠোর সুবিধা ধ্বংস বা মারাত্মক ক্ষতি করছে। বায়ু এবং সামুদ্রিক ডোমেনগুলির নিয়ন্ত্রণ সরলীকৃত রসদ, সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে এবং আমেরিকান যুদ্ধযুদ্ধকারীদের ঝুঁকি হ্রাস করেছে। বিপরীতে, ইউক্রেনের আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষমতা এটিকে নাগরিক, শহর এবং সমালোচনামূলক অবকাঠামোতে ভয়াবহ রাশিয়ান আক্রমণে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।
যদিও স্থানের অপারেশনগুলি স্থল, সমুদ্র বা বাতাসে অপারেশনগুলির চেয়ে অনেক আলাদা, তবে ডোমেন নিয়ন্ত্রণের জন্য মৌলিক যুক্তি একই। স্পেস ডোমেনের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে দেয় এবং আমাদের শত্রুদেরও এটি করতে বাধা দেয়।
বিশ বছর আগে, স্পেস ডোমেনের নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজ, এটি প্রয়োজনীয়। মার্কিন সামরিক ক্রিয়াকলাপের প্রায় প্রতিটি দিকই স্থানের উপর নির্ভর করে।
ক্রমবর্ধমানভাবে, চীন আমাদের এবং জোটযুক্ত স্থল বাহিনীকে ট্র্যাক এবং লক্ষ্য করতে তার মহাকাশ ক্ষমতা ব্যবহার করছে। অতিরিক্তভাবে, চীন আমাদের এবং জোটযুক্ত স্থান ক্ষমতা ব্যাহত, অস্বীকার ও ধ্বংস করতে বিভিন্ন ধরণের স্থল- এবং স্থান-ভিত্তিক সিস্টেম তৈরি করেছে।
ডোমেন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে historical তিহাসিক পাঠগুলি, মার্কিন সামরিক অভিযানে স্থানের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে, চীনা সামরিক অভিযানের জন্য স্থানের দ্রুত ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং চীনের প্রদর্শিত ক্ষমতা এবং মার্কিন স্পেস সিস্টেমগুলিকে ঝুঁকির মধ্যে রাখার অভিপ্রায়, এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে যে স্পেস ডোমেনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই স্পেস ফোর্সের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হতে হবে।
এবং এটি অবশ্যই কথায় নয়, কাজের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হতে হবে।
Or তিহাসিকভাবে, প্রতিরক্ষা বিভাগের মহাকাশ-সম্পর্কিত বাজেট ডোমেনটি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে স্থলজগতের যুদ্ধযুদ্ধকারীকে সমর্থন করে এমন সর্বাধিক সক্ষমতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। যখন স্থানটিকে একটি অবিস্মরণীয়, সৌম্য পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হত তখন এটি বোধগম্য হয়েছিল। তবে ২০১০ সাল থেকে ডিওডি নেতারা জানিয়েছেন যে স্থান ক্রমবর্ধমান “যানজট, প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক। ”
স্পেস ডোমেন সচেতনতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে, অপর্যাপ্ত, বিনিয়োগ রয়েছে। সচেতনতা নিয়ন্ত্রণের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে এটি অবশ্যই বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করতে এবং সংঘাতের সময় তাদের সিস্টেমে আমাদের বিরোধীদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করার জন্য সক্ষমতার একটি বিস্তৃত পোর্টফোলিও অনুসরণ করতে হবে।
দ্য রাষ্ট্রপতির আর্থিক 2026 বাজেটের অনুরোধনতুন পাস সহ একটি বড় সুন্দর বিলস্পেস ফোর্সের বাজেট প্রায় 28.5 বিলিয়ন ডলার থেকে 40 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। এই বৃদ্ধি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে গোল্ডেন গম্বুজটেরেস্ট্রিয়াল ওয়ারফাইটারকে সমর্থন করে এমন অন্যান্য দক্ষতার পাশাপাশি।
এই সমস্তগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে এটি প্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক স্পেস ডোমেন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাগুলিকে উপেক্ষা করে।
তুলনার বিন্দু হিসাবে, এয়ার ফোর্সের এয়ার ডোমেন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাগুলির মধ্যে বায়ুবাহিত এবং স্থল-ভিত্তিক রাডার, এফ -16 এস, এফ -15 এস, এফ -22 এস এবং এফ -35 এস সহ প্রচুর সংখ্যক এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে উচ্চতর এয়ার ডোমেন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সিস্টেমগুলি বিকাশে রয়েছে, যেমন সহযোগী যুদ্ধ বিমান এবং এফ -47 ফাইটার প্রোগ্রাম। এয়ার ফোর্সের বাজেট ডোমেন নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা প্রতিফলিত করে।
বিপরীতে, স্পেস ফোর্স বিরোধী উপগ্রহ জ্যাম করার জন্য ডিজাইন করা একটি একক বৈদ্যুতিন যুদ্ধের সক্ষমতা স্বীকার করে। দ্য স্পেস ফোর্সের গবেষণা, উন্নয়ন, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন বাজেট 30 বিলিয়ন ডলারের লাজুক, যার মধ্যে billion 6 বিলিয়ন শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি যদি পুরো শ্রেণিবদ্ধ বাজেট স্থান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাগুলিতে মনোনিবেশ করা হয় তবে এটি যথেষ্ট নয়।
আমাদের জাতি স্থানের উপর নির্ভর করে এবং আমাদের বিরোধীরা এটি জানে। আমাদের বিরোধীরা আমাদের স্থলকে লক্ষ্য এবং আক্রমণ করার জন্য একই সাথে স্থান ব্যবহার করার সময় স্থানের অ্যাক্সেস অস্বীকার করার উপায়গুলি দ্রুত বিকাশ করছে। কংগ্রেসনাল অনুমোদনকারী এবং বরাদ্দকারীদের অবশ্যই সল্টজম্যান তার দৃষ্টি অর্জন করেছেন তা নিশ্চিত করতে হবে – এমন একটি যেখানে মহাকাশ বাহিনীর গঠনমূলক উদ্দেশ্য স্থান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।
শন বার্নেস হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে অ্যালিসন সেন্টার ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটির সাথে একজন ভিজিটর ডিফেন্স ফেলো।