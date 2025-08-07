You are Here
ভিলারিয়াল একটি পার্টি ফুটবল খেলোয়াড়কে ধর্ষণের অভিযোগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

স্পেনীয় ফুটবল ক্লাব “ভিলারিয়াল” গণ মিডফিল্ডার থমাস পার্টির দ্বারা ধর্ষণের অভিযোগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল সাইট দল।

ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে চুক্তিটি এক মরসুমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভিলারিয়াল বলেছিলেন যে তারা অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে বিচার সম্পর্কে জানে, তবে ক্লাবটি নির্দোষতার অনুমানের নীতিকে সম্মান করে এবং আদালতের রায় প্রত্যাশা করে।

জুলাইয়ে, 32 বছর বয়সী এই ব্যাচের বিরুদ্ধে ধর্ষণের পাঁচটি মামলার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার মধ্যে দুটি এক মহিলার এবং তিনজনের সাথে তিনজনের। তৃতীয় মহিলার কাছে যৌন হয়রানির অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে।

2024 সালে, রাশিয়ান ফুটবল ক্লাব “ওরেনবার্গ” চিলির ডিফেন্ডার জর্ডি থম্পসনকে পরবর্তীকালে মুক্তির অধিকারের সাথে কোলো-কলোর ভাড়া দেওয়ার জন্য নিয়েছিল। স্বদেশে, একটি মেয়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ, আদালতের প্রতি অসম্মান এবং হত্যার চেষ্টার কারণে অ্যাথলিটকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল। পরে, ফুটবল খেলোয়াড়কে ১০০ মিলিয়ন পেসো (১০০ হাজার ইউরোরও বেশি) পরিমাণে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

