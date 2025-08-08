You are Here
স্প্যানিশ গুহায় পাওয়া নরমাংসবাদের প্রমাণ হিসাবে ভয়াবহ | বিশ্ব | খবর
স্প্যানিশ গুহায় পাওয়া নরমাংসবাদের প্রমাণ হিসাবে ভয়াবহ | বিশ্ব | খবর

প্রত্নতাত্ত্বিকরা উত্তর স্পেনের একটি গুহায় প্রায়, 000,০০০ বছর পূর্বে নরমাংসবাদের শীতল প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন, যা প্রাগৈতিহাসিক সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন ধারণাগুলি চ্যালেঞ্জ করে। এল মিরাদোর গুহের মধ্যে, বিখ্যাত আটাপুয়ারকা প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে গবেষকরা ১১ জন ব্যক্তির অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন মানব মাংসের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি দেখানো হচ্ছে।

হাড়গুলি সুনির্দিষ্ট কাটা চিহ্ন, রান্নার প্রমাণ এবং এমনকি মানুষের কামড়ের চিহ্ন বহন করে। অ্যান্টোনিও রদ্রিগেজ-হিডালগো ইনস্টিটিউট অফ প্রত্নতত্ত্ব-মরিদা থেকে, যিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত গবেষণার সহ-রচনা করেছিলেন, বলেছেন, যদিও প্রাগৈতিহাসিক নরমাংসবাদ কেস বিরল, এই অনুশীলনটি সম্ভবত পূর্বের চিন্তাভাবনার চেয়ে নিওলিথিক আইবেরিয়ায় বেশি সাধারণ ছিল এবং এমনকি সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্যও হতে পারে।

ভুক্তভোগীরা “চরম শোষণ” এর শিকার হয়েছেন বলে মনে হয়, একটি সন্তানের ফেমুর ইচ্ছাকৃতভাবে মজ্জা আহরণের জন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, হতাশার পরিবর্তে মারাত্মক নির্ভুলতা দেখিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এটি যুদ্ধের নরমাংসবাদের একটি কাজ ছিল, যা বেঁচে থাকা বা আচার -অনুষ্ঠানের জন্মের কোনও কাজের চেয়ে শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে।

যেহেতু সমস্ত একই সময়ে মারা গিয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ বা কঠোর জলবায়ুর কোনও প্রমাণ নেই, তাই বেঁচে থাকার নরমাংসবাদকে অস্বীকার করা হয়।

রদ্রিগেজ-হিডালগো বলেছিলেন: “যখন কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংসবাদ দেখা দেয়, তখন এটি সাধারণত বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে, দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়াজাতকরণ পরামর্শ দেয় যে ক্ষতিগ্রস্থরা একই গোষ্ঠীর অংশ নয়, শত্রু ছিল।”

এটি পরামর্শ দেয় যে সহিংস দ্বন্দ্ব এবং নৃশংস প্রতিশোধগুলিও প্রাগৈতিহাসিক জীবনে একটি ভূমিকা পালন করেছিল।

তবে রদ্রিগেজ-হিডালগো যুক্ত করেছেন এর অর্থ এই নয় যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে হিংস্র।

“যুদ্ধ আমাদের জিনে নেই। বেশিরভাগ সময় আমরা কূটনীতি এবং রাজনীতির মাধ্যমে এটি এড়িয়ে চলি,” তারা বলেছিল।

প্রায় এক মিলিয়ন বছর বিস্তৃত আবিষ্কারগুলি সহ প্রাগৈতিহাসিক নরমাংসবাদ অধ্যয়নের জন্য আটাপুয়ারকা একটি মূল সাইট হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী সন্ধানের মধ্যে রয়েছে মানব বিবর্তনে নরমাংসবাদের প্রাচীনতম প্রমাণ এবং 850,000 বছরেরও বেশি সময় ধরে শিশু নরমাংসবাদ।

কাতালান ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান প্যালিওকোলজি অ্যান্ড সোশ্যাল বিবর্তন থেকে পামিরা সালাদিয়ের নেতৃত্বে একটি উত্সর্গীকৃত দলের দক্ষতার জন্য সাইটের সাফল্য মূলত ধন্যবাদ।

