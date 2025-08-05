স্প্রুস গ্রোভের ডে কেয়ারে বেশ কয়েকটি বাচ্চা লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগের পরে অভিযোগ করা হয়েছে – এডমন্টন

এডমন্টনের পশ্চিমে ডে কেয়ার ওয়েস্টে হামলার বিষয়ে পাঁচ মাস দীর্ঘ তদন্তের পরে, স্প্রুস গ্রোভের আরসিএমপি দু’জনকে হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।
মার্চ মাসে পার্কল্যান্ড আরসিএমপি জানিয়েছে যে এটি ১৯ ফেব্রুয়ারি, লিটল স্টারস মন্টেসরি আর্লি লার্নিং সেন্টারে ২৮০ পাইওনিয়ার আরডিতে অবস্থিত একটি হামলার অভিযোগ পেয়েছে। স্প্রুস গ্রোভের পূর্ব দিকে।
আরসিএমপি March ই মার্চ জানিয়েছে, ডে কেয়ারের ব্যবস্থাপনা কর্মীদের দ্বারা কিছু অভিযুক্ত হামলার বিষয়ে পিতামাতাকে অবহিত করেছিল। একবার পিতামাতাকে সচেতন করা হয়ে গেলে তারা স্প্রুস গ্রোভ আরসিএমপি বিচ্ছিন্নতার সাথে যোগাযোগ করে।
এক সপ্তাহের মধ্যে, আরসিএমপি বলেছিল যে এটি শারীরিক হামলার আরও বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছে এবং ১৩ ই মার্চ বলেছে যে চারজন ক্ষতিগ্রস্থকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আরও সন্দেহ করা হয়েছিল।
সেই সময়, প্রদেশের চাকরি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্ত্রক সুরক্ষার উদ্বেগের কারণে ডে -কেয়ারকে একটি প্রবেশনারি লাইসেন্স জারি করেছিল এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার লিটল স্টারের ক্ষমতা সরিয়ে নিয়েছিল, যা সাত শিশুদের প্রভাবিত করবে। প্রবেশনারি লাইসেন্সটি 12 ই জুনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। গ্লোবাল নিউজ প্রদেশে একটি আপডেটের জন্য পৌঁছেছে।
এখন, আরসিএমপি ডে কেয়ারে শিশুদের উপর কর্মীদের দ্বারা লাঞ্ছনার অভিযোগের অভিযোগে অভিযোগ তুলেছে।
32 বছর বয়সী ডিম্পি বাওয়াকে একটি অস্ত্র দিয়ে দুটি হামলার অভিযোগ এবং হামলার দুটি অতিরিক্ত অভিযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে। শিবানী শিবানির (২৯) এর বিরুদ্ধে দুটি গুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
আরসিএমপি জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হওয়ার সময় বাওয়া ও শিবানী উভয়কে ডে কেয়ার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। লিটল তারকারা তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করছেন।
বাওয়া এবং শিবানী উভয়কেই হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং স্টনি সমভূমিতে 17 সেপ্টেম্বরের জন্য আদালতের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।
