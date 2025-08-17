You are Here
স্বতন্ত্র নুনো কার্ডোসো পিপিএম এবং মার্কিন নাগরিকদের সাথে “উপকরণ” জোট গ্রহণ করেছেন | অটোরিক 2025
News

স্বতন্ত্র নুনো কার্ডোসো পিপিএম এবং মার্কিন নাগরিকদের সাথে “উপকরণ” জোট গ্রহণ করেছেন | অটোরিক 2025

একটি স্বাধীন আন্দোলনের প্রধান হিসাবে উপস্থাপিত, পোর্তোর প্রাক্তন মেয়র নুনো কার্ডোসো, পিপিএম এবং নটস, নাগরিকদের মধ্যে জোটের সমস্ত প্রাপক। জনগণের কাছে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক মেয়রের প্রার্থিতার সরকারী উত্স অনুসারে, এটি একটি “উপকরণ” জোট যা দলীয় প্রার্থীদের তুলনায় “সমান চিকিত্সা নিশ্চিত করা” নিশ্চিত করা, যা প্রয়োজন হয় না, উদাহরণস্বরূপ, পৌরসভা দৌড়ে প্রবেশের স্বাক্ষর সংগ্রহ। অন্যদিকে একই উত্স নিশ্চিত করে যে “তালিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত যারা দলগুলির সমর্থন গ্রহণ করেছিল।”

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts