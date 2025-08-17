স্বতন্ত্র নুনো কার্ডোসো পিপিএম এবং মার্কিন নাগরিকদের সাথে “উপকরণ” জোট গ্রহণ করেছেন | অটোরিক 2025

একটি স্বাধীন আন্দোলনের প্রধান হিসাবে উপস্থাপিত, পোর্তোর প্রাক্তন মেয়র নুনো কার্ডোসো, পিপিএম এবং নটস, নাগরিকদের মধ্যে জোটের সমস্ত প্রাপক। জনগণের কাছে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক মেয়রের প্রার্থিতার সরকারী উত্স অনুসারে, এটি একটি “উপকরণ” জোট যা দলীয় প্রার্থীদের তুলনায় “সমান চিকিত্সা নিশ্চিত করা” নিশ্চিত করা, যা প্রয়োজন হয় না, উদাহরণস্বরূপ, পৌরসভা দৌড়ে প্রবেশের স্বাক্ষর সংগ্রহ। অন্যদিকে একই উত্স নিশ্চিত করে যে “তালিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত যারা দলগুলির সমর্থন গ্রহণ করেছিল।”