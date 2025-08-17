You are Here
স্বদেশের বিষয়টিতে কাজ উত্পাদনের জন্য কল করুন
সূরা থিয়েটার এবং এক্সিকিউটিভ আর্টস ক্লাবের প্রথম অধ্যায়টি “হোমল্যান্ড” বিষয়বস্তুতে একটি নাটকীয় কাজ উত্পাদন এবং স্বদেশের প্রতিরক্ষায় ইরানি জনগণের প্রতিরোধ এবং সংহতি বর্ণনা করার লক্ষ্যে, বিষয়বস্তু, ফর্ম এবং গঠনে নতুন ধারণাগুলিকে সমর্থন করে।

দ্য কল অনুসারে, সূরা থিয়েটার এবং পারফর্মিং আর্টস ক্লাবের রচনাগুলি দুটি দৃশ্যে এবং দৃশ্যের বাইরে মূল্যায়ন করা হয়। মঞ্চ শোতে, স্বীকৃত কাজের সংখ্যা গুণগত মূল্যায়ন এবং বিশেষায়িত কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হবে এবং 5 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সমর্থিত হবে। আউট -স্টেজ পারফরম্যান্স বিভাগে, যার মধ্যে পরিবেশগত পারফরম্যান্স, পারফরম্যান্স, আন্তঃশৃঙ্খলা, কাউন্সিল, প্রয়োগ, আউটডোর থিয়েটার, স্ট্রিট থিয়েটার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, স্বীকৃত কাজের সংখ্যা গুণগত মূল্যায়ন এবং বিশেষায়িত কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে এবং নাটকগুলি 5 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সমর্থিত হবে।

প্রস্তাবিত অক্ষ এবং বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

প্রতিরক্ষামূলক এবং জনপ্রিয় বাহিনীর কর্তৃত্ব, বিজয় এবং সংহতি নেতৃত্ব এবং কমান্ডিংয়ের গুরুত্ব
স্বদেশের প্রতিরক্ষায় মানুষ, জাতি, ধর্ম এবং গোষ্ঠীগুলির unity ক্য
পুনরুদ্ধার ক্ষতি এবং সমাজের জন্য আশা পুনর্নির্মাণে জনপ্রিয় জিহাদিদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার
বিজ্ঞানী, সামরিক ও সুরক্ষা ডিফেন্ডারের শহীদদের জীবন পুনরায় পুনরায় দিন
সহযোগিতা, স্ব -স্যাক্রিফাইস এবং যুদ্ধে জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রভাব
মায়েদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বিবরণ এবং শহীদদের কমান্ডারদের সন্তান
সাধারণ নাগরিক, মহিলা এবং শিশুদের বিবরণী সাক্ষ্য
গোয়েন্দা, সুরক্ষা এবং সাইবার বাহিনী দেশের সুরক্ষা বজায় রাখতে প্রচেষ্টা
পাবলিক সার্ভিস কর্মীদের ভূমিকা, চিকিত্সা এবং উদ্ধার
বৈজ্ঞানিক, সামরিক এবং অস্ত্রের অগ্রগতির সাথে ইরানের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরোধের দিকে মনোযোগ দেওয়া
বাস্তব এবং ভার্চুয়াল স্পেসে সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং মিডিয়া -বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ

জনসাধারণের শর্তাদি কাজ পাঠায়:

আগ্রহী পক্ষগুলি প্রাথমিক নকশা বা সম্পূর্ণ নাটক জমা দিয়ে এই কলটিতে অংশ নিতে পারে।
জমা দেওয়া কাজগুলি অবশ্যই ওয়ার্ড এবং পিডিএফ ফর্ম্যাটে উপস্থাপন করতে হবে।
প্রাথমিক নকশাগুলিতে মূল ধারণা, পেইন্ট এবং স্থান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
পদ্ধতির এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটি অবশ্যই সমস্ত কাজের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।
একবার পরিকল্পনা বা খেলার প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা প্রয়োজন হয়ে গেলে, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে অবশ্যই পরিকল্পনার প্রতিরক্ষা এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে অংশ নিতে হবে।

প্রতিটি গ্রুপ কলটিতে কেবল একটি কাজ প্রেরণ করতে পারে।
নির্বাচিত কাজগুলি সূরা থিয়েটার ক্লাবের সরকারী প্রযোজনা হিসাবে নিবন্ধিত হবে এবং ক্লাবটি প্রযোজনা করবে।

গৃহীত কাজের সমস্ত অধিকার (পাঠ্যের প্রকাশনা, চিত্র বা চলচ্চিত্রের প্রকাশনা এবং প্রজনন সহ) সুরাহ থিয়েটার এবং এক্সিকিউটিভ আর্টস ক্লাবের মালিকানাধীন এবং সেগুলির যে কোনও শোষণ ক্লাবের লাইসেন্সের সাপেক্ষে হবে।
সূরা থিয়েটার ক্লাব উত্সবগুলিতে নির্বাচিত কাজের উপস্থিতি সহজতর করছে এবং মনোনয়ন, কার্যনির্বাহী সমন্বয় এবং নিবন্ধকরণের চিঠি জারি করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রযোজনা পর্যায় থেকে চূড়ান্ত বাস্তবায়নে কাজের মান উন্নত করতে একজন শিল্পী বা নাটক পরামর্শদাতা প্রকল্পের পাশে থাকবেন।

স্মরণ অনুসারে, কাজ উত্পাদন করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে কাজ জমা দেওয়ার সময়সীমাটি 9 ই সেপ্টেম্বর এবং এটি মোটেও বাড়ানো হবে না। ২ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে বাস্তবায়নের নকশা এবং পদ্ধতি রক্ষা করবে। সুরাহ থিয়েটার এবং এক্সিকিউটিভ আর্টস ক্লাবে পারফরম্যান্স সম্পাদন করতে আগ্রহী যারা তাদের পণ্যগুলি www.artfest.ir এ 5 সেপ্টেম্বর বা টেলিগ্রাম, ইনস্টাগ্রাম এবং হ্যাঁ থিয়েটারসুরেহে জমা দিতে পারেন। আগ্রহী দলগুলি ইসলামিক বিপ্লব শিল্প বিভাগের হাফেজ স্ট্রিট থেকে খুব বেশি দূরে সোমায়েহ স্ট্রিটের তেহরানের সুরাহ থিয়েটার এবং এক্সিকিউটিভ আর্টস ক্লাবের সচিবালয়ও পরিদর্শন করতে পারে।

