‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মতো মনে হচ্ছে’ – আন্তর্জাতিক সিরিজ ইন্ডিয়া খেলতে সুভঙ্কর শর্মা

আন্তর্জাতিক সিরিজ ইন্ডিয়া ইভেন্টটি 30 জানুয়ারী থেকে 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খেলা হবে।

এই সপ্তাহে গুরুগ্রামে মার্কিন ডলার ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক সিরিজ ইন্ডিয়া টুর্নামেন্টে ক্র্যাকের জন্য একটি স্টার্লার ফিল্ড লাইন আপ হিসাবে পুরানো বন্ধু এবং পরিচিত মুখগুলি থেকে আসা কঠোর পরীক্ষার বিষয়ে ভারতীয় গল্ফার শুভঙ্কর শর্মা কোনও মায়া নেই।

ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন ব্রাইসন ডেকাম্বাউ এবং ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক সিরিজের র‌্যাঙ্কিং বিজয়ী জোয়াকুইন নিম্যানের মতো লিভ গল্ফ সুপারস্টারদের সম্পর্কে শিরোনামগুলি হতে পারে, তবে ডিএলএফ গল্ফ গল্ফের মধ্যে 30 জানুয়ারী থেকে 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তার সহকর্মী ভারতীয় গল্ফারদের দ্বারা হুমকির বিষয়ে শর্মা সতর্ক রয়েছেন এবং দেশ ক্লাব।

এবং তিনি সেই শক্তিশালী ঘরোয়া চ্যালেঞ্জকে এই অভিজ্ঞতার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে খেলোয়াড়রা সপ্তাহে সপ্তাহে আন্তর্জাতিক সিরিজ এবং এশিয়ান সফরে সপ্তাহে বেরিয়ে আসছে।

Anirban Lahiri, who plays with DeChambeau and Paul Casey for Crushers GC after coming up through the ranks in Asia, is one of the local heroes, while 11-time Asian Tour winner Gaganjeet Bhullar will also draw support from the galleries, along with veterans Jeev মিলখা সিং, এসএসপি চাওরাসিয়া এবং শিব কাপুর।

অজিৎেশ সন্ধু, রশিদ খান এবং রাহিল গঙ্গজি সকলেই এশিয়ান সফরে প্রমাণিত বিজয়ী, তাদের মধ্যে পাঁচটি জয় রয়েছে।

অন্যরা দরজায় কড়া নাড়ছে: যুবরাজ সান্ধু (২ 27) অক্টোবরে মার্সুরিজ তাইওয়ান মাস্টার্সে একটি টি 4 পরিচালনা করেছিলেন এবং 25 বছর বয়সী কারান্দীপ খোচর বিএনআই ইন্দোনেশিয়ান মাস্টার্সে রানার আপ ছিলেন এবং ভলভো চীন ওপেনে টি 5, উভয়ই হাই হাই 2023 সালে আন্তর্জাতিক সিরিজে প্রোফাইল ইভেন্টগুলি।

ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে সম্প্রতি তার বাণিজ্য চালানো এশিয়ান সফরের দু’বারের বিজয়ী শর্মা বলেছিলেন: “আমি এটি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি, তবে ভারতীয় গল্ফ গত 10, 11 বছর পরে আমি এত ভাল কাজ করেছেন একটি পেশাদার হয়েছে।

“অনেক ভারতীয় খেলোয়াড় এশিয়ান সফরে তাদের নৈপুণ্য প্রয়োগ করেছেন, এবং আমি এখানেই শুরু করেছি – আমি 2018 সালে এশিয়ান ট্যুর অর্ডার অফ মেরিট জিতেছি এবং এটিই আমার জন্য সত্যই শুরু হয়েছিল, এটি আমার প্রথম বড় ট্রফি ছিল এবং এশিয়ান সফর সর্বদা আমার বাড়ি ছিল, “যোগ করেছেন ২৮ বছর বয়সী যিনি ইউরোপীয় সফরে দু’বার জিতেছেন।

“আমি সবসময় তা বলেছি। এখানেই আমি সেরাটির সাথে প্রতিযোগিতা করতে শিখেছি এবং যেখানে আমি আন্তর্জাতিক গল্ফের একটি যথাযথ পরিচয় পেয়েছি এবং আন্তর্জাতিক সিরিজের সাথে এশিয়ান সফর কী পেয়েছে তা দেখে খুব আনন্দদায়ক, “যোগ করেছেন ২৮ বছর বয়সী এই যুবক।

“আমি এশিয়ান খেলোয়াড়দের জন্য আরও খুশি হতে পারি না এবং খেলাটি কোথায় চলছে তা দেখে খুব ভাল লাগছে এবং কেবল ভারতের পক্ষে নয়, অন্যান্য সমস্ত দেশের জন্য যারা এত ভাল করছে। “ক্ষেত্রগুলি আরও অনেক ভাল হচ্ছে, আরও গভীরতা রয়েছে এবং প্রতিযোগিতা আরও অনেক বেশি।

“আমি মনে করি আন্তর্জাতিক সিরিজের ইভেন্টগুলি কেবল দেখায় যে, আমি গত মৌসুমের শেষে রিয়াদে খেলেছি (সফটব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারদের দ্বারা চালিত সিজন-এন্ডিং পিআইএফ সৌদি আন্তর্জাতিক) এবং আমি দেখেছি প্রতিযোগিতার স্তরটি কী, এটি কম স্কোরিং ছিল তবে এর জন্য আমি এটা আশ্চর্যজনক।

“আমার কাছে এটি একটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন – কেবল ভারতে খেলছে না তবে এশিয়ান সফরে খেলছে। এটি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এবং আমি সবাইকে জানি তাই এটি একটি দুর্দান্ত পরিবেশ, “তিনি স্বাক্ষর করেন।

