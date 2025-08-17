স্বরাষ্ট্র বিভাগ গৃহহীন শিবিরগুলির জন্য নো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ শনিবার ঘোষণা করেছে যে তারা ট্রাম্প প্রশাসনের ওয়াশিংটন, ডিসিতে ট্রাম্প প্রশাসনের “বিউটিফিকেশন” প্রচেষ্টার সমর্থনে গৃহহীন শিবিরগুলির জন্য একটি সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করছে
পূর্ববর্তী শিবিরের নীতিটি প্রস্তাবিত যে গৃহহীনতা “বিরল, সংক্ষিপ্ত এবং পুনরাবৃত্তি” হওয়া উচিত, জেলা জেলা জেলা ওয়েবসাইট অনুসারে।
এটি উল্লেখ করেছে যে পাবলিক স্পেসগুলি পরিষ্কার করার জন্য প্রোটোকলটি তখনই ট্রিগার করা হয়েছিল যখন কোনও সাইট কোনও সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বা সুরক্ষা ঝুঁকি উপস্থাপন করে বা যদি এটি সম্প্রদায়ের ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করে।
কর্মকর্তারা ওয়েবসাইটে লিখেছেন, “এটি মাথায় রেখে আমরা আশ্রয়কেন্দ্র, আবাসনগুলির পথ এবং এই জায়গাগুলিতে ব্যক্তিদের জন্য আচরণগত স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেসের সংস্থান সরবরাহ করি।”
শীর্ষস্থানীয় ট্রাম্পের সরকারী গৃহহীন ক্র্যাকডাউনে ‘সরকারী নির্ভরতার চক্র’ শেষ করার প্রতিশ্রুতি
হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট মঙ্গলবার বলেছেন যে গৃহহীন শিবিরগুলিতে বসবাসকারীদের হয় হয় গৃহহীন আশ্রয়ে চিকিত্সা গ্রহণ করতে হবে বা অস্বীকার করলে কারাগারে যেতে হবে।
ইউএস পার্ক পুলিশ ইতিমধ্যে ডিসিতে 70 টি গৃহহীন শিবির সরিয়ে নিয়েছে, মাত্র কয়েকজন বাকি রয়েছে, লিভিট জানিয়েছেন।
এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস এবং ডিসি পুলিশ সহ মাল্টি-এজেন্সি দলগুলি এই সপ্তাহে বাকি দুটি সাইট সাফ করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
দেখুন: ট্রাম্পের রাস্তাগুলি পরিষ্কার করার বিষয়ে ডিসি গৃহহীন ওজন
স্বরাষ্ট্রসচিব ডগ বার্গাম অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তনগুলিও ঘোষণা করেছে।
বার্গাম উল্লেখ করেছেন যে যে কেউ ফেডারেল সম্পত্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে সে “প্রসিকিউট (এড) পুরোপুরি পরিপূর্ণ হবে”, যদিও এটি পূর্বের নীতিটি কী ছিল তা স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প অ্যাডমিন ক্র্যাকস ডাউন হিসাবে ডিসিতে গৃহহীন মানুষের 2 টি পছন্দ রয়েছে
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউএস পার্ক পুলিশ পাবলিক ইনফরমেশন অফিসাররা (পিআইও) নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে আরও বেশি হাতছাড়া হবে।
বার্গাম পিআইও নীতি পরিবর্তনের দিকে কী নেতৃত্ব দিয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে নি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
অভ্যন্তরীণ বিভাগটি ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে তাত্ক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানগুলিতে সাড়া দেয়নি।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অ্যান্ডার্স হাগস্ট্রোম এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।