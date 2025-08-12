স্বাগতম ডেরিতে স্টিফেন কিং এর ইনস্টিটিউটের নিখুঁত ফলোআপ

একটি নতুন স্টিফেন কিং সাই-ফাই অভিযোজন ইতিমধ্যে এইচবিওতে নিখুঁত ফলো-আপ শো রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আখ্যানগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সাই-ফাই সিরিজটি একটি স্বতন্ত্র স্টিফেন কিং বই অনুসরণ করে যা লেখকের অন্যান্য কাজের সাথে কোনও সংযোগ আকর্ষণ করে না। এটিকে আসন্ন এইচবিও সিরিজের আদর্শ পূর্বসূরী হিসাবে না দেখা এখনও কঠিন।
দীর্ঘদিন ধরে, স্টিফেন কিংয়ের বইগুলির টিভি অভিযোজনগুলি আপাতদৃষ্টিতে লড়াই করে যাচ্ছিল। 2019 এর পরে বহিরাগতলেখকের কাজের উপর ভিত্তি করে কোনও শো তাদের চিহ্ন ছাড়েনি। যাইহোক, 2025 স্টিফেন কিং টিভি শোগুলির জন্য গেম-চেঞ্জার হিসাবে পরিণত হচ্ছে, কারণ লেখকের ছয় বছরের পুরানো উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটি সিরিজ ইতিমধ্যে মোটামুটি ভাল করছে।
মজার বিষয় হল, এইচবিওতেও একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্টিফেন কিং টিভি অভিযোজন রেখেছে। যদিও কেবল সময়টি শোটি কীভাবে পরিণত হবে তা বলবে, এটি ইতিমধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং এমনকি বর্তমানে প্রচারিত একটি স্টিফেন কিং শোয়ের সহকর্মী অংশ হিসাবেও এসেছে।
আইটি: ইনস্টিটিউটের পরে ডেরিতে ওয়েলকাম টু ডেরি একটি দুর্দান্ত পরবর্তী ঘড়ি
এটিতে অনেকগুলি অনুরূপ আখ্যান এবং থিম্যাটিক উপাদান থাকবে
স্টিফেন কিং এর এটা এবং ইনস্টিটিউট একই মহাবিশ্বে স্থান গ্রহণ করবেন না। এমনকি যদি তারা তা করে তবে দুটি বই একে অপরকে ক্রস-রেফারেন্স দেয় না এবং স্ব-অন্তর্ভুক্ত গল্প হিসাবে আরও বেশি প্রকাশ করে। তবে স্টিফেন কিং উভয় গল্পই কীভাবে অনেকগুলি আখ্যানের সমান্তরাল এবং থিম্যাটিক ওভারল্যাপগুলি ভাগ করে তা উপেক্ষা করা শক্ত নয়।
উদাহরণস্বরূপ, উভয় গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হ’ল শিশুরা যারা অকল্পনীয় ভয়াবহতা অনুভব করতে শুরু করে। যখন ইনস্টিটিউট বৃহত্তর ভাল কাজ করার নামে তাদের অপহরণ এবং নির্যাতনকারী মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একসাথে ব্যান্ড করুন এটা পেনিওয়াই নামে পরিচিত একটি দুর্বৃত্ত প্রাচীন সত্তার মুখোমুখি হন।
উভয় গল্পই স্টিফেন কিংয়ের কাল্পনিক মেইনেও উদ্ভাসিত হয়েছিল, যেখানে শিশুরা তাদের চারপাশের প্রাপ্তবয়স্কদের উদাসীনতা এবং নিষ্ঠুরতার কারণে ভোগ করে। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্র ইনস্টিটিউট নিরীহ শিশুদের উপর নির্যাতন এবং পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে এমন শিরোনাম সুবিধাটি চালান। এদিকে, স্টিফেন কিং এর মধ্যে এটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে ডেরি জর্জরিত আতঙ্কের দিকে অন্ধ দৃষ্টি দিন।
দুজনের মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় মিলের সাথে, এইচবিওর আসন্ন শোটি বলা ঠিক হবে, এটি: ডেরি স্বাগতমএমজিএম+এর নিখুঁত আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হিসাবে কাজ করে ইনস্টিটিউট। এমজিএম+এর স্টিফেন কিং উপন্যাসটি উপভোগ করা দর্শকরা নিঃসন্দেহে আসন্ন এইচবিও শোটি দেখার জন্য ভাল সময় কাটাবেন।
এটি: ডেরির মুক্তিতে স্বাগতম আসছে নিখুঁত সময়ে
এটি ইনস্টিটিউট শেষ হওয়ার এক মাস পরে মুক্তি পাচ্ছে
ইনস্টিটিউট সাপ্তাহিক প্রকাশের ফর্ম্যাট সহ 13 জুলাই, 2025 এ এমজিএম+ এ প্রচার শুরু হয়েছিল। এটি 24 আগস্ট, 2025 -এ এর অষ্টম পর্বের সাথে তার রান শেষ করার কথা রয়েছে। যদি এটি অন্য মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ হয় তবে এর পরবর্তী কিস্তিটি বের হওয়ার আগে এটি কিছুক্ষণ হয়ে যাবে। ভাগ্যক্রমে, দর্শকদের আরও একটি বাধ্যকারী স্টিফেন কিং অভিযোজনটি ছোট পর্দায় আঘাত হানার জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।
এটি: ডেরি স্বাগতম ফিল্মগুলির প্রিকোয়েল হিসাবে কাজ করে এটা (2017) এবং এটি দ্বিতীয় অধ্যায় (2019)।
এটি: ডেরি স্বাগতম 2025 সালের অক্টোবরে এইচবিওতে অবতরণ করার কথা রয়েছে। এটি সবেমাত্র এক মাসের ব্যবধান ছেড়ে দেয় ইনস্টিটিউট এবং এইচবিও শো, দর্শকদের এক থেকে নির্বিঘ্নে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দেয় স্টিফেন কিং অন্য সিরিজ। এটি: ডেরি স্বাগতমএর রিলিজ উইন্ডোটিও নিখুঁত বলে মনে হচ্ছে কারণ এটি পুরোপুরি নতুনের উপলব্ধতা বহন করে স্টিফেন কিং শরত্কালে/হ্যালোইন এর আশেপাশে টিভি শো করে।