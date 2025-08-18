You are Here
স্বাচ্ছন্দ্য ইম্যানসন নীরবতা ভেঙে দেয়, উয়ো-লেগোসের ফ্লাইটে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের দ্বারা হামলার অভিযোগ
স্বাচ্ছন্দ্য ইম্যানসন নীরবতা ভেঙে দেয়, উয়ো-লেগোসের ফ্লাইটে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের দ্বারা হামলার অভিযোগ

রিয়েল এস্টেট পরামর্শদাতা, কমফোর্ট ইম্যানসন, তার অভিযোগযুক্ত অগ্নিপরীক্ষার বিষয়ে উয়ো থেকে লোগোসে যাত্রা করে 10 আগস্ট, 2025 -এ কথা বলেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি তার এই ঘটনার পক্ষটি বর্ণনা করেছেন যা অনলাইনে ব্যাপক মনোযোগ ছড়িয়েছে।

ইম্যানসনের মতে, জুলিয়ানা হিসাবে চিহ্নিত ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট যাত্রীদের টেকঅফের আগে তাদের মোবাইল ফোনগুলি স্যুইচ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি যখন তার একটি ফোনকে ফ্লাইট মোডে সেট করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন জুলিয়ানা জোর দিয়েছিলেন যে ডিভাইসটি অবশ্যই পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

“আমি দুটি ফোনের সাথে ছিলাম এবং তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে দ্বিতীয়টি ত্রুটিযুক্ত ছিল,” এম্যানসন বলেছিলেন। “আমি অন্যটির সাথে লড়াই করার সময় একজন লোক আমাকে একটি ফোন স্যুইচ করতে সহায়তা করেছিল। আমি জুলিয়ানা আমাকে সাহায্য করতে বলেছিলাম, তবে সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি তখনও লোকটিকে ভিক্ষা করেছিলাম, এবং সে আমার জন্য এটি বন্ধ করে দিয়েছিল। জুলিয়ানা চলে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি দেখতে পাবেন।’ আমি এ সময় এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিইনি। ”

ইম্যানসন জানিয়েছেন যে বিমানটি লাগোসে নামার পরে ঘটনাটি আরও বেড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন যে তিনি সংক্ষেপে বিমানের রেস্টরুমটি ব্যবহার করেছিলেন এবং জুলিয়ানা যখন ব্যাখ্যা ছাড়াই তার পথ অবরুদ্ধ করেছিলেন তখন তিনি প্রস্থান করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, “আমি তাকে আমাকে যেতে দিতে বলেছিলাম, তবে সে আমাকে উপেক্ষা করেছে। আমি আমার ফোনে রেকর্ডিং শুরু করেছি। যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি তাকে রেকর্ড করেছি, তখন তিনি আমাকে বিমানটিতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আমার সামনের, আমার পোশাক, গহনাগুলি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এমনকি আমার ফোনগুলিও ভেঙেছিলেন,” তিনি দাবি করেছিলেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে দ্বন্দ্ব শারীরিক হয়ে উঠেছে। এম্যানসন বলেছিলেন, “তিনি যে সামনের অংশটি টানলেন তার বেদনা আমাকে পাগল করেছিল, তাই আমি তার মুখের দিকে আমার আঙ্গুলগুলি ছুঁড়ে ফেলেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে সে কেন করেছে। তিনি তখন আমাকে বেশ্যা বলেছিলেন,” এম্যানসন বলেছিলেন।

তার মতে, অন্যান্য বিমানবন্দর কর্মীরা হস্তক্ষেপ করেছিলেন তবে তিনি নিজেকে cover াকতে লড়াই করার সময় তাকে বিমান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছিলেন। “তারা যখন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, জুলিয়ানা আমার পোশাকগুলি পিন করা হয়েছিল যা আমার দেহটি উন্মুক্ত করে রেখেছিল। তারা আমাকে রেকর্ড করেছিল এবং এই ভিডিওগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেষ হয়েছিল। আমি কখনই এই ধরণের চিকিত্সা আশা করিনি,” তিনি যোগ করেছেন।

ইম্যানসন এই ঘটনার প্রতি গভীর মানসিক সঙ্কট প্রকাশ করেছিলেন, উল্লেখ করে যে ভিডিওগুলি অনলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ স্টিকারগুলিতে পরিণত হয়েছে। “আমি আঘাতপ্রাপ্ত। আমি বাইরে যেতে লজ্জা বোধ করছি কারণ প্রত্যেকে আমার শরীর দেখেছে। আমি আমার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় গ্রাহকদের সাথে কীভাবে কথা বলতে জানি না আমার দেহটি বাইরে আছে তা জেনে আমি কীভাবে বিয়ে করব? আমার অনাগত বাচ্চারা এটি দেখতে পাবে। আমার খ্যাতি চলে গেছে। আমি এখনও আমার হাসপাতালের চিকিত্সা চালিয়ে যাচ্ছি,” তিনি বিলাপ করেছিলেন। “

এই ঘটনাটি সামাজিক মিডিয়া জুড়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, যার সাথে অনেকগুলি বিমান সংস্থা থেকে জবাবদিহিতা দাবি করেছে। এই প্রতিবেদন দায়ের করার সময় হিসাবে, বিমান সংস্থা ব্যবস্থাপনা অভিযোগের বিষয়ে কোনও সরকারী বিবৃতি জারি করেনি।

