স্বাধীনতা কর্মী টনি চুং বলেছেন যে যুক্তরাজ্য তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে

চেয়েছিলেন হংকংয়ের পক্ষে স্বাধীনতার সমর্থক কর্মী টনি চুং বলেছেন যে তাকে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে হংকং কর্তৃপক্ষ বিদেশী দেশগুলিকে ‘অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়ার’ জন্য নিন্দা করেছে। ” 24 বছর বয়সী তার মাথায় একটি এইচকে $ 1 মিলিয়ন অনুগ্রহ বহন করে।

হংকংয়ের কর্মী টনি চুং। ছবি: টনি চুং, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে।
রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভিস্টের দ্বারা ভাগ করা 4 আগস্ট তারিখের যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, এই মাসের শুরুতে পাঁচ বছর ধরে চুংকে শরণার্থী মর্যাদা এবং ব্রিটেনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে যে যুক্তরাজ্যের ১৯৫১ সালের শরণার্থী সম্মেলনের অধীনে তাকে সুরক্ষা প্রদান করে তাকে “অত্যাচারের সুস্থ ভয়” রয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে, চুং তিনি বিদেশ থেকে তাঁর সক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ২০২০ সালের জাতীয় সুরক্ষা গ্রেপ্তারের পর থেকে হতাশার সাথে লড়াই করে চুং প্রকাশ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি চিকিত্সা চেয়েছিলেন এবং বিরোধী-ডিপ্রেশনগুলি নির্ধারণ করেছেন, কারণ তিনি হাল ছাড়বেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

একটি জাতীয় সুরক্ষা পশ্চিমা থানার বাইরে টনি চুংয়ের জন্য পোস্টার চেয়েছিল। ছবি: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।

বিচ্ছিন্নতা ও অর্থ পাচারের জন্য প্ররোচিত করার জন্য একটি সাজা দেওয়ার কয়েক মাস পরে 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে হংকংকে ছেড়ে যাওয়া-স্বাধীনতাপন্থী গ্রুপের ছাত্র-শিক্ষার্থীর প্রাক্তন আহ্বায়ক।

তাঁর প্রস্থান মুক্তির পরে তদারকি বিধি লঙ্ঘন করেছে যা তাকে এক বছরের জন্য যেতে বাধা দেয়। তিনি প্রাথমিকভাবে ক্রিসমাসের জন্য জাপান ভ্রমণ করার জন্য সংশোধনমূলক পরিষেবা বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন, তবে কখনও ফিরে আসেননি।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হংকং সরকার তাকে “পলাতক” হিসাবে তালিকাভুক্ত ছয় বিদেশী কর্মীদের মধ্যে নাম দিয়েছে।

‘দৃ strong ় অস্বীকৃতি এবং বিরোধিতা’

রবিবার জবাবে সরকার বিদেশের দেশগুলির দ্বারা “অপরাধীদের আশ্রয়” বলে অভিহিত করে “দৃ re ় অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা” প্রকাশ করেছে।

কোনও দেশ বা ব্যক্তির নামকরণ না করে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, জাতীয় সুরক্ষা অপরাধ করেছে এমন বেশ কয়েকটি অপরাধী এই শহরটিকে পলাতক করেছে। কেউ কেউ নথি জাল করেছিলেন এবং আদালতকে হংকংকে জামিনে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার জন্য “প্রতারিত” করেছিলেন এবং কখনও ফিরে আসেননি। সরকার জানিয়েছে, এই লোকেরা বিদেশে থাকাকালীন জাতীয় সুরক্ষাকে বিপন্ন করে এমন আইনগুলিতে জড়িত ছিল, সরকার জানিয়েছে।

হংকং সরকারের সদর দফতর। ফাইল ফটো: Govhk।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের দিকে অন্ধ দৃষ্টি দেওয়া এবং স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বাসিন্দাদের কাছে যে সম্ভাব্য সুরক্ষা হুমকির ফলে উত্থাপিত হয়েছিল তা উপেক্ষা করে তারা শেষ পর্যন্ত তারা যা করেছে তার পরিণতিগুলি বহন করবে,” বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।

বেইজিং ২০২০ সালের জুনে গণতন্ত্রপন্থী প্রতিবাদ ও অশান্তির এক বছর পরে সরাসরি হংকংয়ের মিনি-সংবিধানে জাতীয় সুরক্ষা আইন সন্নিবেশ করিয়েছিল। এটি বিদেশী বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের সাথে সহযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, জোটকে অপরাধী করেছে – পরিবহন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত বাধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি পুলিশকে নতুন ক্ষমতা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং নতুন আইনী নজিরগুলির মধ্যে কয়েকশো গ্রেপ্তার করেছিল, যখন কয়েক ডজন নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী অদৃশ্য হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে যে এটি শহরে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি পুনরুদ্ধার করেছে, বাণিজ্য অংশীদারদের, জাতিসংঘ এবং এনজিওর সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে।

