স্বাধীনভাবে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত

11 শীর্ষ বিভাগ ক্লাবগুলি দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য এআইএফএফকে লিখুন
ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) 2025-26 মৌসুমের আশেপাশের অনিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই সপ্তাহে, আইএসএল ক্লাবগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবেকে লিখেছিল এবং তাকে ভারতের ফুটবলে কার্যকরভাবে হিমায়িত করা সুপ্রিম কোর্টের মামলায় হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে।
এই নতুন আপিলটি August ই আগস্ট দিল্লিতে বৈঠকের অনুসরণ করেছে, যেখানে এআইএফএফ, ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) বছরের পর বছর প্রথমবারের মতো টেবিলের ওপারে বসেছিল। এখন, ক্লাবগুলি চায় যে ক্ষতিটি অপরিবর্তনীয় হওয়ার আগে কেবল প্রশাসনিকভাবে নয়, কেবল প্রশাসনিকভাবে এআইএফএফ আদালতে কাজ করবে।
যৌথ চিঠিটি ১১ টি আইএসএল ক্লাব স্বাক্ষর করেছে, মোহুন বাগান এবং পূর্ব বেঙ্গলকে এই উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
১১ টি আইএসএল ক্লাবগুলির যৌথ চিঠিটি পড়ে, “আমরা ভারতের ফুটবলের বিধিবদ্ধ নিয়ামক হিসাবে এবং প্রিন্সিপাল পার্টির প্রিন্সিপাল পার্টির ক্ষমতার সাথে এআইএফএফকে শ্রদ্ধার সাথে অনুরোধ করছি।”
“আমরা বাস্তবে কিছুটা অবাক হয়েছি যে বিষয়টি ইতিমধ্যে আদালতের নজরে আনেনি, খেলাধুলার জন্য এর গুরুতরতা এবং প্রভাবগুলি দেওয়া হয়েছে।”
“আইএসএল ক্লাবগুলি গত 10 দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে সরিয়ে নেওয়ার বিকল্পটি বিবেচনা করে চলেছে। এই সর্বশেষ বিকাশের সাথে তারা আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে শীর্ষ আদালতের কাছে যেতে পারে,” বিষয়টি ট্র্যাকিংকারী একটি সূত্র খেল নাওকে জানিয়েছে।
“ফ্রোজেন” ফুটবল: মরসুমটি কী ধরে আছে?
ইস্যুটির কেন্দ্রবিন্দুতে সুপ্রিম কোর্টের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে যে এআইএফএফ খসড়া সংবিধান মামলায় চূড়ান্ত আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। সেই শুনানি টানতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবল লম্বা হয়ে আটকে রয়েছে। ক্লাবগুলি পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ করতে পারে না। লিগটি নির্ধারিত রয়েছে। যুব একাডেমি নিষ্ক্রিয়।
বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, এআইএফএফ এবং এফএসডিএল এর মধ্যে মাস্টার রাইটস চুক্তি (এমআরএ) ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে। এটি স্থগিত হয়ে পুনর্নবীকরণ বা পুনর্গঠন করার জন্য আলোচনা। সংক্ষেপে, কেউ জানে না যে 2025-226 সালে কে আইএসএল চালাবে বা তহবিল দেবে।
ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি এবং চেন্নাইয়িন এফসির মতো দলগুলি ইতিমধ্যে তাদের প্রথম দলের অপারেশন বন্ধ করে দিয়েছে এবং বেতন বিরতি দিয়েছে।
ক্লাবগুলি নিজেরাই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
ক্লাবগুলি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে তারা আইনীভাবে এআইএফএফকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক, তবে ফেডারেশন যদি শীঘ্রই কাজ না করে তবে তারা নিজেরাই আদালতে যাবে।
“আইনী পরামর্শের ভিত্তিতে, আইএসএল ক্লাবগুলি স্বস্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে, ক্লাবগুলি বর্তমান কার্যক্রমে আনুষ্ঠানিক দলগুলি নয়, পরিস্থিতি সমাধানের জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর বা কার্যকর পথ নাও হতে পারে। সেই অনুযায়ী, এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে যে, এআইএফএফকে সম্মানজনকভাবে বিবেচনা করে, এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে”
ক্লাবগুলি বিশ্বাস করে যে নিয়ন্ত্রকের নিষ্ক্রিয়তা আর টেনযোগ্য নয় এবং আদালতের সামনে জরুরি তালিকার জন্য উল্লেখ করা বিষয়টি চান যাতে নতুন মরসুমটি এগিয়ে যেতে পারে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, “যদি এআইএফএফ অভিনয় না করা বেছে নেয়, আমরা আবারও বলেছি যে আইএসএল ক্লাবগুলির লিগের অখণ্ডতা এবং খেলাধুলার স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীনভাবে বিচারিক উপায় অনুসন্ধান করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প থাকবে না,” চিঠিতে বলা হয়েছে
এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট সুপার কাপকে আশ্বাস দেয়, লিগ ঘটবে
August ই আগস্টের বৈঠক চলাকালীন, এআইএফএফ রাষ্ট্রপতি কল্যাণ চৌবে ক্লাবগুলিকে তার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সুপার কাপ এবং আইএসএল উভয়ই এগিয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন যে কাপের প্রতিযোগিতাটি প্রথমে ব্যয় হ্রাস করার জন্য সম্ভবত একটি ঝোঁক বিন্যাসে হবে।
“সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুপার কাপ এবং লীগ উভয়ই লিগের পূর্ববর্তী সুপার কাপের সাথে অনুষ্ঠিত হবে … আমরা যদি 31 মে এর মধ্যে লীগটি শেষ না করি তবে আমরা এএফসি উইন্ডোটি হেরে যাব এবং আমাদের র্যাঙ্কিং হ্রাস পেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
তবে অনেক ক্লাব নিশ্চিত নয়। বাজেটগুলি প্রসারিত এবং অপারেশন ধরে রাখার সাথে সাথে লিগের কোনও স্পষ্টতা ছাড়াই একটি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে একটি সংক্ষিপ্ত টুর্নামেন্টে ব্যয় করা ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের মতো মনে হয়।
“আমাদের প্রথমে লীগ বাছাই করা দরকার”
ক্লাবগুলি যুক্তি দেয় যে আইএসএল ক্যালেন্ডারটি প্রথমে চূড়ান্ত করা উচিত। তবেই তারা রোস্টারদের পরিকল্পনা করতে পারে, স্পনসরদের কাছে যেতে পারে এবং ভক্তদের জড়িত করতে পারে। যতক্ষণ না ঘটে, সুপার কাপের জন্য উত্সাহটি হালকা থেকে যায়।
বড় চিত্রটি অপরিবর্তিত রয়েছে: পুরো ভারতীয় ফুটবল বাস্তুতন্ত্র, খেলোয়াড়, কর্মী, সম্প্রচারক এবং ভক্তরা স্পষ্টতার জন্য অপেক্ষা করছেন। ক্লাবগুলি তাদের পদক্ষেপ নিয়েছে। পরেরটি হ’ল এআইএফএফ তৈরি করা।
