স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা সফটওয়্যারটি বিপ্লব করছে কারণ আমরা এটি জানি

আসুন সত্য কথা বলা যাক, আজ বেশিরভাগ সাএএস আপডেটগুলি এখনও “স্মার্ট বৈশিষ্ট্য”। আরও ভাল ড্যাশবোর্ডস, উন্নত এআই সংক্ষিপ্তসার এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ফিল্টার যা ওয়ার্কফ্লো থেকে কয়েক সেকেন্ড শেভ করে। তারা সহায়ক, তবে … তারা এখনও প্যাসিভ।
যাইহোক, এই বৈশিষ্ট্যগুলির বেশিরভাগ এখনও কী করতে হবে তা জেনে ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভর করে। স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা এই সমীকরণটি পরিবর্তন করে। আসুন অন্বেষণ করুন কেন স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা সাসের নতুন অপারেটিং স্তর হয়ে উঠছে।
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টস: সাসের জন্য নতুন বৃদ্ধির স্তর
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টগুলি এমন সিস্টেম যা ব্যবহারকারীর ক্রিয়াকলাপগুলিতে কেবল প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেয় এবং কাজ করে। তারা লক্ষ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেরাই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা সফ্টওয়্যার সত্তা।
পরিবর্তে “আমরা কীভাবে ব্যবহারকারীদের দ্রুত কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করতে পারি?” আমরা জিজ্ঞাসা করি, “পণ্যটি নিজেরাই কোন কাজগুলি পরিচালনা করতে পারে?”
স্মার্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিক্রিয়াশীল। তারা একটি সংজ্ঞায়িত ফলাফল ট্রিগার করতে ব্যবহারকারী ইনপুট উপর নির্ভর করে।
আপনি ম্যানুয়ালি নতুন ডেটা আপলোড বা শ্রেণিবদ্ধ না করা পর্যন্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ট্যাগ সোর্টার নিষ্ক্রিয় থাকে।
সুপারিশ ইঞ্জিন কেবলমাত্র তার মডেলটি অবহিত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্রাউজিং আচরণ সরবরাহ করার পরেই পরামর্শ উত্পন্ন করে।
স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার স্ক্রিপ্টগুলি প্রত্যাশিত আচরণকে বৈধতা দেয় তবে অপ্রত্যাশিত ইনপুট বা গতিশীল ইউআই পরিবর্তনের মুখোমুখি হলে প্রায়শই ব্যর্থ হয়।
সিআই পাইপলাইন ট্রিগার সময়সূচী বা প্রতিশ্রুতিতে পরীক্ষা চালায়, তবে পরিবেশগত কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করে না বা ঝুঁকির স্তরের ভিত্তিতে মানিয়ে নেয় না।
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা সহযোগী সতীর্থদের মতো কাজ করে, আপনার পক্ষে জটিলতা এবং অস্পষ্টতা নেভিগেট করে। তারা পারে:
একটি ব্যাকলগ বিশ্লেষণ করুন, নির্ভরতা এবং ক্রম আসন্ন প্রকাশগুলি সনাক্ত করুন
ব্যবহারকারীর আচরণ নিরীক্ষণ করুন, মন্থন ঝুঁকি সনাক্ত করুন এবং ব্যক্তিগতকৃত ধরে রাখার প্রবাহ শুরু করুন
পরিবেশ জুড়ে অর্কেস্ট্রেট টেস্ট অটোমেশন, ব্যর্থতাগুলি পরিচালনা করুন এবং স্ব-অনুকূলিত কভারেজ
এটি কেবল বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য নয়, পরবর্তী প্রজন্মের সফ্টওয়্যার হিসাবে নির্মিত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমত্তার প্রতিনিধিত্ব করে।
যেখানে এজেন্টরা ইতিমধ্যে সাস ডিএনএ পরিবর্তন করছে
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা ইতিমধ্যে সফ্টওয়্যার স্ট্যাক জুড়ে নিজেকে এম্বেড করছে:
ডিভোপস প্ল্যাটফর্ম: মোতায়েন এজেন্টরা সমস্যাগুলি বাড়ার আগে পোস্ট-রিলিজ মেট্রিকগুলি এবং ট্রিগার রোলব্যাকগুলি পর্যবেক্ষণ করে।
গ্রাহক সাফল্য সিস্টেম: রিটেনশন এজেন্টরা সক্রিয়ভাবে প্লিগারগুলি ট্রিগার করে যখন মন্থন ঝুঁকি সনাক্ত করা হয়।
বিপণনের সরঞ্জাম: বাজেট অপ্টিমাইজেশন এজেন্টরা গতিশীলভাবে বিজ্ঞাপন ব্যয় করে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যয় করে, কোনও ম্যানুয়াল অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
তারা লক্ষ্য-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এম্বেড থাকা স্মৃতি, প্রসঙ্গ সচেতনতা এবং এক্সিকিউশন স্বায়ত্তশাসন সহ।
কেন স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা পণ্য গ্রহণ চালায়
যখন সাস পণ্যগুলি স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টদের সংহত করে, তারা ব্যবহারকারীর স্টিকিনেস এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে যা আগে সম্ভব ছিল:
কোড মোতায়েনের 4x উত্সাহ: Noibu এর কোড মোতায়েনের ফ্রিকোয়েন্সি ত্বরান্বিত করেছে 4x ল্যাম্বডেটেস্টের স্বায়ত্তশাসিত এজেন্ট টেস্টিং, রিলিজগুলি স্ট্রিমলাইনিং এবং দ্রুত, উচ্চমানের আপডেটগুলি সক্ষম করে ব্যবহার করে।
45% দ্রুত সময় থেকে মূল্য: এজেন্ট অটোমেশনগুলি অন বোর্ডিংয়ের সময় পর্যন্ত শেভ করেছে 45%মূল্য উপলব্ধি ত্বরণ এবং প্রাথমিক ব্যবহারকারীর ড্রপ-অফ হ্রাস করা।
উন্নত ব্যবহারকারীর ব্যস্ততা:: স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টদের প্রতিবেদন সংহতকরণ পণ্য 60-80% দ্রুত কর্মপ্রবাহ, এজেন্টগুলির সাথে যা পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যগুলি উচ্চতর নিয়মিত ব্যবহারের ফ্রিকোয়েন্সি এবং উন্নত ধারণাকে দেখতে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে।
সক্রিয় ব্যবহারকারীর বৃদ্ধি (ডিএইউ/এমএইউ): ডিএইউ/এমএইউ বৃদ্ধি বর্ধিত আঠালোতা প্রতিফলিত করে; পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যগুলি স্বয়ংক্রিয় করে এমন এজেন্টগুলি উচ্চতর নিয়মিত ব্যবহারের ফ্রিকোয়েন্সি দেখায়।
উচ্চতর গ্রাহক সন্তুষ্টি স্কোর (সিএসএটি এবং এনপিএস):: 55% সাস ব্যবহারকারীরা বলেছেন যে এজেন্টদের দ্বারা চালিত ব্যক্তিগতকরণ তাদের সক্রিয় থাকার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে; 60% এজেন্ট-সক্ষম পণ্যগুলি সুপারিশ করার সম্ভাবনা বেশি।
কেন সাসকে এখনই এই লাফিয়ে তোলা দরকার
বাজারগুলি স্থানান্তরিত হয়।
এআই-নেটিভ সংস্থাগুলি এজেন্ট-প্রথম ফ্রেমওয়ার্কগুলির সাথে চালু করছে।
ব্যবহারকারীর প্রত্যাশা বিকশিত হচ্ছে। জেনারেল জেড এবং সহস্রাব্দ দলগুলি টুলকিট নয়, ফলাফল চায়।
বিনিয়োগকারীদের বিবরণগুলি ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমান অটোমেশন এবং উত্পাদনশীলতা প্রসারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা একটি মৌলিক কৌশল উপস্থাপন করে যা সফ্টওয়্যার থেকে ব্যবহারকারীর প্রত্যাশাগুলিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।
সাএএস প্রতিষ্ঠাতা এবং পণ্য নেতারা যারা তাদের প্ল্যাটফর্মগুলিতে এজেন্টদের এম্বেড করেন তারা সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এবং অদূর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকর করার জন্য বুদ্ধিমান সহযোগীদের তৈরি করবেন।
স্মার্ট বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়িয়ে ভাবুন
স্মার্ট বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহারকারীদের আরও ভাল কাজ করতে সহায়তা করে। স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা তাদের কী গুরুত্বপূর্ণ নয় সে সম্পর্কে কাজ করা বন্ধ করতে দেয়।
এটি বট, অটোমেশন স্ক্রিপ্ট বা ব্যাকগ্রাউন্ড কাজগুলির বাইরে যায়। এটি সাস প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরির বিষয়ে যা ধ্রুবক নির্দেশ ছাড়াই সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।
সাএএস -তে ভবিষ্যতের বিজয়ীরা এমন সফ্টওয়্যার তৈরি করবেন যা কেবল দ্রুত ফিল্টার বা আরও ভাল ড্যাশবোর্ড সরবরাহের পরিবর্তে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সত্যিকারের অংশীদার হিসাবে চিন্তা করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং কাজ করে।
স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা সফ্টওয়্যারটিতে পরবর্তী বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। রূপান্তর ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।
