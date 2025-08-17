You are Here
স্বার্থমোর কলেজ ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিট এভলিন পার্টসের মামলা -মোকদ্দমা সাড়া দেয়
News

স্বার্থমোর কলেজ ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিট এভলিন পার্টসের মামলা -মোকদ্দমা সাড়া দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

স্বার্থমোর কলেজ ট্রান্সজেন্ডার ট্র্যাক এবং ফিল্ড অ্যাথলিট এভলিন পার্টস দ্বারা দায়ের করা একটি মামলাতে সাড়া দিয়েছে যে অভিযোগ করেছে যে এনসিএএর মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে তাদের নিয়ম পরিবর্তন করার পরে স্কুলটি মহিলা দল থেকে অংশগুলি সরিয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছে, তবে পরে নতুন নিয়ম সত্ত্বেও অংশে অংশগুলি যোগ করেছে।

পার্টস এই সপ্তাহে মামলা দায়ের করেছে, একটি মহিলা দল থেকে অপসারণের জন্য মার্কিন কলেজের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য এক মাসের ব্যবধানে তৃতীয় ট্রান্স অ্যাথলিট হয়ে উঠেছে।

এনসিএএর নিয়ম পরিবর্তন করার পরে পার্টসের মামলা মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া এবং দলে অংশ যুক্ত করার নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে সোয়ারথমোর একটি বিবৃতি সরবরাহ করেছিল।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “স্বার্থমোর আমাদের হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং বিভিন্ন উপায়ে ক্যাম্পাস জীবনকে গভীরভাবে মূল্য দেয়। আমরা হিজড়া ব্যক্তিদের জন্য একটি স্বাগত, সহায়ক এবং অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য অসংখ্য সংস্থান সরবরাহ করি।

“আমরা দ্রুত বিকশিত গাইডেন্সের সময়ে এভি অংশগুলি সমর্থন করার জন্য কাজ করেছি, যখন মহিলা ট্র্যাক দলের অন্যান্য সদস্যদের এনসিএএ ইভেন্টগুলিতে প্রতিযোগিতা করার দক্ষতার ভারসাম্য বজায় রেখেছি। মুলতুবি মামলা মোকদ্দমা প্রদত্ত, আমরা আর কোনও মন্তব্য করব না।”

প্রাক্তন আপেন সাঁতারু লিয়া থমাসের সাথে সতীর্থ হওয়ার প্রতিফলন করেছেন

পার্টস অভিযোগ করেছেন যে স্কুল বলেছে যে পার্টস ফেব্রুয়ারিতে মহিলা দলে আর প্রতিযোগিতা করতে পারে না, একই মাসে এনসিএএ রাষ্ট্রপতির পরে তার লিঙ্গ যোগ্যতা নীতি পরিবর্তন করে ডোনাল্ড ট্রাম্প “পুরুষদের মহিলাদের খেলাধুলার বাইরে রাখার” নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

পার্টস এর মামলাও দাবি করেছে যে ট্রান্স অ্যাথলিটকে ১১ ই এপ্রিল স্বার্থমোর উইমেন ট্র্যাক টিমের কাছে “সম্পূর্ণরূপে পুনঃস্থাপন” করা হয়েছিল। পলিসির পরিবর্তন এবং ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশ কার্যকর হওয়ার পরেও মে মাসে স্নাতক না হওয়া পর্যন্ত পার্টস দাবি করেছেন যে মহিলা দলে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পার্টস এপ্রিল মাসে বিল বাটলার আমন্ত্রণে মহিলাদের 10,000 মিটার বিজয়ী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং পল ডোনাহুতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে একই মাসে এবং মে মাসের প্রথম দিকে শতবর্ষী চ্যাম্পিয়নশিপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, অ্যাথলিটের মতে স্বার্থমোর অ্যাথলেটিক্স পৃষ্ঠা।

পার্টস অ্যাটর্নি, সুসি সিরিলি এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে মামলা মোকদ্দমার দিকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি সরবরাহ করেছিলেন।

সিরিলি বলেছিলেন, “আমরা অভিযোগের অভিযোগে দাঁড়িয়েছি। অভিযোগে বলা হয়েছে, এনসিএএ একটি বেসরকারী সংস্থা যা একটি ধর্মান্ধ নীতি জারি করেছিল। স্বার্থমোর সেই নীতিটি অনুসরণ করতে এবং ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় আইনকে উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছিলেন,” সিরিলি বলেছিলেন।

অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তবে এনসিএএর নিয়ম পরিবর্তনের পরে কোনও জৈবিক পুরুষকে মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সোয়ারথমোরই প্রথম স্কুল হবে না।

নিউইয়র্কের ইথাকা কলেজ মার্চ মাসে একটি বিভাগ তৃতীয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্বীকার করেছে। ট্রান্স অ্যাথলিট কায়ুগা দ্বৈতগুলিতে অংশ নিয়েছিল, তবে কেবল তৃতীয় ভার্সিটি আট ইভেন্টে, যা এতে ফ্যাক্টর করা হয় না এনসিএএ চ্যাম্পিয়নশিপ যোগ্যতা।

ইথাকা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি বিবৃতি দিয়েছে যে ট্রান্স অ্যাথলিটের অংশগ্রহণ কোচিং কর্মীদের “ভুল বোঝাবুঝি” করার কারণে হয়েছিল।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

এনসিএএ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ইথাকা’র নীতি লঙ্ঘনকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।

এনসিএএ জানিয়েছে, “নীতিটি স্পষ্ট যে এখানে কোনও মওকুফ নেই, এবং জন্মের সময় পুরুষ নিযুক্ত শিক্ষার্থীরা কোনও মহিলা দলে সংশোধিত জন্মের শংসাপত্র বা আইডির অন্যান্য রূপ নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে না,” এনসিএএ জানিয়েছে।

“যদি প্রতিযোগিতা ঘটে থাকে তবে দলটি একটি মিশ্র দল হিসাবে বিবেচিত হবে এবং মহিলা দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য নয়। ইথাকা নীতিটি মেনে চলার তাদের অভিপ্রায় জানিয়েছেন, যা অনুশীলনের সুযোগের সুযোগ দেয়, এবং এনসিএএ ইথাকার প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রশংসা করে।”

এনসিএএ ইভেন্টটি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি বা ইথাকা কোনও পরিণতির মুখোমুখি হবে কিনা তা নির্দেশ করে নি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের একটি কার্যনির্বাহী আদেশ ছিল যা ট্রান্স অ্যাথলিটদের মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করার অধিকার রক্ষা করেছিল এবং এনসিএএর আগের নীতিটি ট্রান্স অ্যাথলিটদের সক্ষম করেছিল। পেনসিলভেনিয়া প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্স সাঁতারু লিয়া থমাস এবং সান জোসে রাজ্য ট্রান্স ভলিবল প্লেয়ার ব্লেয়ার ফ্লেমিংয়ের অংশগ্রহণ সেই প্রতিষ্ঠান এবং এনসিএএর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা মোকদ্দমা উত্সাহিত করেছিল, রিলে গেইনস, ব্রুক স্লুসার এবং একাধিক প্রাক্তন আপেন উইমেন সাঁতারুদের নেতৃত্বে।

ট্রান্স অ্যাথলিট সাদি শ্রেইনার, যিনি সিরিলিও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমার প্রতিনিধিত্ব করছেন, তার আগে ফেব্রুয়ারির এনসিএএ বিধি পরিবর্তনের আগে দু’বছর ধরে রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (আরআইটি) মহিলা ট্র্যাক এবং ফিল্ড টিমের প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন আরআইটি উইমেন ট্র্যাক রানার ক্যারোলিন হিল এনসিএএর বিরুদ্ধে গেইনসের মামলাতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিযোগিতা করার এবং শ্রেইনার সাথে একটি লকার রুম ভাগ করে নেওয়ার কথা উল্লেখ করে।

ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের আগে মহিলাদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির ঘটনার কারণে ট্রাম্পের শিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে মহিলাদের সাঁতারে থমাসের অংশগ্রহণ নিয়ে ইউপিওনের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল ডিওই। বিশ্ববিদ্যালয়টি ট্রান্স অ্যাথলিটের রেকর্ডগুলি ছাড়তে সম্মত হয়েছিল এবং মহিলা দলে থমাসের উপস্থিতিতে আক্রান্ত সমস্ত মহিলা অ্যাথলিটদের কাছে ক্ষমা চাইতে সম্মত হয়েছিল।

আগস্টের আগে, ডিওই প্রাক্তন ট্রান্স ফেন্সার রেডমন্ড সুলিভান সম্পর্কিত অনুরূপ সমাধানের জন্য ওয়াগনার কলেজের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল।

ফ্লেমিং বিতর্ক নিয়ে সান জোসে রাজ্যে ডিওই -র তদন্ত চলছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অংশের মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য এনসিএএতে পৌঁছেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

জ্যাকসন থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক। তিনি এর আগে ইএসপিএন এবং বিজনেস ইনসাইডারের হয়ে কাজ করেছিলেন। জ্যাকসন সুপার বাউল এবং এনবিএ ফাইনালগুলি covered েকে রেখেছেন এবং আইকনিক চিত্রগুলি ইউসাইন বোল্ট, রব গ্রোনকোভস্কি, জেরি রাইস, ট্রয় আইকম্যান, মাইক ট্রাউট, ডেভিড অর্টিজ এবং রজার ক্লেমেন্সের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts