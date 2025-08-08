স্বৈরাচারকে পরাজিত করতে গণতন্ত্রকে কি “পণ্য সরবরাহ করা উচিত”?

03 আগস্ট, 2025
চারদিকে ভাসমান একটি ধারণা রয়েছে যে গণতন্ত্রকে অবশ্যই ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের চেয়ে কোনওভাবে “আরও ভাল ফলাফল” তৈরি করতে হবে বা এটি সহ্য করতে হবে। এই ধারণাটি তার শত্রুদের কাছ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষার সাথে সম্পর্কিত চেনাশোনাগুলিতে আকর্ষণীয়ভাবে বিস্তৃত। ধারণাটি কিছুটা আলগা, এবং এটি ঠিক আছে, এর পিছনে এই ভিত্তিটি হ’ল স্বৈরাচারের চেয়ে গণতন্ত্রে আরও ভাল হওয়ার অনুভূতি থাকতে হবে, বা কমপক্ষে দূর-ডান প্রার্থীদের পক্ষে তাদের ভোট না দেওয়ার বা বিদ্রোহ শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূতি বোধ করা উচিত।
ঠিক কী “আরও ভাল” হওয়া উচিত তা হাতের সমস্যাগুলির উপর নির্ভর করে। কোভিড যুগে, এর অর্থ যুক্তিযুক্তভাবে স্বৈরাচারী চীনের চেয়ে বেশি কঠোর লকডাউন রয়েছে। তারপরে এর অর্থ চীনের চেয়ে ভাল ভ্যাকসিন এবং কম কঠোর লকডাউন রয়েছে। এর অর্থ হ’ল ট্যাক্স সিস্টেমের বাইরে আপনার বক করার জন্য আরও বেশি ধাক্কা। এটি বিডেন্সের পিছনে ধারণা “আরও ভাল করে তুলুন” প্রচেষ্টা, গণতন্ত্রের অধীনে রাস্তা এবং সেতুগুলি আরও ভাল। এর অর্থ হ’ল একরকম, সিস্টেমের “গণতন্ত্র” এর স্পষ্ট আউটপুট সিস্টেমের “স্বৈরাচার” (ইনপুটটি আমাদের ভোট এবং / অথবা করের অর্থ) এর আউটপুটের চেয়ে ভাল। দুঃখের বিষয়, আমার মতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য এই পদ্ধতির বিনষ্ট।
ফ্যাসিবাদের চেয়ে গণতন্ত্রের চেয়ে ভাল হওয়া দরকার এই ধারণাটি এমন একটি ধারণা যা ফ্যাসিস্ট এবং অন্যান্য স্বৈরাচারীদের জন্য কার্যকর। অবশ্যই, চীনে আপনি কয়েক দিনের মধ্যে একটি হাসপাতাল তৈরি করতে পারেন (মহামারীটির শুরুতে সংবাদটি মনে রাখবেন?)। পূর্বে জমিতে বসবাসকারী লোকদের স্বল্প ব্যয়ে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে এবং মহান নেতা যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেন তখন পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যয় সমীকরণ থেকে মূলত লাথি মেরে ফেলা যায়। আপনি কেবল স্বল্পমেয়াদে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না, তবে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রগুলি স্বল্প সময়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এমন কারণে নয়। কারণ ফলাফল যাই হোক না কেন, একটি স্বৈরাচার সাফল্য ঘোষণা করবে। বাইরের বিশ্ব যাইহোক পার্থক্য বলতে পারে না। আমি বাজি ধরতে ইচ্ছুক যে চীনা হাসপাতালের গল্পটি শুরু করা সত্য ছিল না। তাহলে কি আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত যদি এটি কেবল স্বৈরাচারের কারণকে সহায়তা করে? আমি এতটা নিশ্চিত নই।
গণতন্ত্রের ইতিমধ্যে একটি অবিশ্বাস্য সুবিধা রয়েছে কারণ এটিই একমাত্র সিস্টেম যা মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতে একটি ইস্যুতে তার মৌলিক অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। লকডাউনগুলি কাজ করে না বা লোকেরা তাদের সাথে বিরক্ত হয়ে গেছে তা সন্ধান করুন? তাদের বিরুদ্ধে কাউকে ভোট দিন বা জরিপে এটি করার অভিপ্রায়টি প্রকাশ করুন, এটি বিস্ময়কর কাজ করবে, কমপক্ষে এটি ইউরোপে হয়েছিল।
চীন সরকার মূলত অকেজো লকডাউনগুলিতে কতক্ষণ ধরে রেখেছিল তা ভেবে দেখুন কারণ সর্বাধিক শৃঙ্খলাবদ্ধ লকডাউনগুলি চীনা আধিপত্যের সমার্থক ছিল। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি আপনাকে সেই নমনীয়তার অনুমতি দেয়। তবে এটি আউটপুট ভিউয়ের বিরুদ্ধে মূল যুক্তি নয়। ডেমোক্র্যাটিক সিস্টেমগুলি আউটপুটের মাদারডাকিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দেখা উচিত এবং দেখা উচিত কারণ বিপরীত দিক থেকে তারা আউটপুট সম্পর্কে চিন্তা করে না তবে প্রক্রিয়া। তাহলে কেন আমরা “বড়ভাবে জিতছি না”?
আউটপুট ভিউয়ের বিরুদ্ধে মূল যুক্তিটি হ’ল, যুক্তিসঙ্গত সীমানার মধ্যে লোকেরা আসলে আউটপুট ভিউ সম্পর্কে চিন্তা করে না। আমরা জীবিতদের বেঁচে থাকার দিকে এগিয়ে চলেছি এবং আমার মতে, আমরা যখন অ্যাথলিটদের মতো জানতে পেরেছিলেন যে তাদের শৃঙ্খলা অলিম্পিক থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
আমরা জটিল আমলাতান্ত্রিক ম্যাজেস, অফিসের কাজ আবিষ্কার করেছি যা মূলত জীবনের জন্য প্রাথমিক সংগ্রামকে অনুকরণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে তার ইউনিফর্ম এবং শ্রেণিবিন্যাস, ভিডিও গেমস এবং অন্যান্য সম্পূর্ণ বিএসের একগুচ্ছ দিয়ে অনুকরণ করে। আমাদের ইমিউন সিস্টেমগুলি মূলত হুমকিগুলি বিভ্রান্ত করে এবং অ্যামোককে চালায় কারণ আমরা আমাদের গাধায় বসে আমাদের স্ন্যাকের হ্যাচগুলি সারাদিনে বসে খাবার কাঁপানো থেকে খারাপ আকারে আছি তবে বিপদে এবং অটো-ইমিউন অবস্থার আকাশছোঁয়া থাকার পক্ষে যথেষ্ট অসুস্থ নয়।
এটাই ফ্যাসিবাদের আবেদন। এমনকি ছোটখাটো সমৃদ্ধি মাইনাস অভিনবত্বটি সোনার খাঁচার মতো অনুভূত হয় এবং তারা আসলে এর ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা অর্জনের আগে লোকেরা তাদের জীবন এবং এর সাথে যে বেদনা আসে তার লড়াইয়ের জন্য আকুল হয় কারণ তারা আসলে এটির জন্য এক ধরণের নির্মিত। আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে অনাহার থেকে বাঁচতে পারি, প্রতিকূলতার মুখে আমাদের সৃজনশীলতা বিস্ময়কর এবং সত্যিকারের ক্ষুধার্ত ব্যক্তির দৃ acity ়তা দেখার মতো জিনিস। আসুন এটির মুখোমুখি হোন, আমরা ভয়াবহ বিবর্তন প্রক্রিয়াগুলির পণ্য এবং আমরা একটি প্রজাতি হিসাবে বেশ কঠোর। একটি বন্দুক গুলিবিদ্ধ হওয়ার জন্য আকুল এবং একটি বেঁচে থাকার মেশিন বেঁচে থাকার অভ্যাস করে। এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা সবকিছুকে বেঁচে থাকার লড়াই বলে অভিহিত করে এবং সেই লড়াইয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে চায় তা কিছুটা আবেদন করতে বাধ্য।
যদি কোনও অ্যাটাভিস্টিক রিফ্লেক্স উত্থিত হয়, তবে ডেমোক্রেসি অফ ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্রেসি এর সঠিক পদক্ষেপটি একই রকম জাগ্রত করে আখ্যানটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। লোকেরা তাদের শৃঙ্খলা এবং সম্পদ জমে থাকা এবং তাদের প্রকৃতির কোন অংশের জন্য আকৃষ্ট হয় তাদের মধ্যে ছিঁড়ে যায়। ফ্যাসিবাদীরা যদি লড়াই চায় এবং জনসাধারণকে উত্থাপন করে, তবে আমি বলি আসুন আমরা চোদা চলুন। বেঁচে থাকার মেশিনগুলি তারা যা চায় তা খাওয়ান।
একটি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্লেবুকটি হওয়া উচিত ফ্যাসিস্ট এবং অন্যদের যথাসম্ভব কঠোরভাবে ক্র্যাক করা। তাদের জনগণের শত্রুদের ব্র্যান্ড করুন, সামাজিক ক্রমের নামে, শূন্য সহনশীলতা। আপনি আশেপাশের লোকদের সমাবেশ করতে পারেন এমন বোকা মানগুলি তৈরিতে আপনার সময় নষ্ট করবেন না। সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিরক্ষা র্যালি কান্নার মতোই যথেষ্ট, রক্ষণশীলদের এটিকে এবং বামপন্থীদের আরও বেশি ভালবাসে। আগুনের সাথে আগুনের সাথে লড়াই করুন এবং র্যাডিক্যাল রাইটের র্যাডিক্যাল স্কেপগোয়েটিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন। সমস্যা যাই হোক না কেন, এটি নোংরা খেলুন। আপনার সুবিধার জন্য বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিগুলি ব্যবহার করুন এবং বিশাল রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চস্থ করুন। মিঃ নিস গাই / গাল আর নেই। আবহাওয়া থেকে অর্থনীতিতে যে কোনও কিছুর জন্য বিশৃঙ্খলা উপাদানগুলির জন্য ফ্যাসিবাদীদের দোষারোপ করার জন্য আপনার যে কোনও সমস্যা আসে তা বানোয়াট এবং / অথবা অনুপাতের বাইরে ফুঁকুন। লোকেরা যাইহোক বানোয়াট গল্প পছন্দ করে বলে মনে হয়। নিজেকে বিশৃঙ্খলার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্বলন্ত তরোয়াল দিয়ে নাইট হিসাবে মঞ্চস্থ করুন। আর কোনও কোডডলিং এবং শান্তিপূর্ণ রথোরিক নেই। গণতন্ত্রকে অবশ্যই পণ্য সরবরাহ করা উচিত নয়, এটি ইতিমধ্যে করে। এটি অবশ্যই দুঃখের সাথে একটি প্রভাবশালী এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের সাথে এটি করতে হবে। আমাদের বিশ্বজুড়ে ছেলেদের এবং গালগুলি দরকার যারা 1920 এর দশকে ফ্রাঙ্কোর সাথে লড়াই করতে স্পেনে গিয়েছিলেন, যদিও তাদের কাছে না করার প্রতিটি কারণ ছিল। আমাদের একটি কমপ্রোমাইজ স্ট্যান্ড দরকার।