স্মার্টওয়াচগুলি আগুন ধরার জন্য স্মরণ করে, হাত জ্বলছে

মার্কিন গ্রাহক পণ্য সুরক্ষা কমিশনের বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আলতাফিট এএফ 28 স্মার্টওয়াচগুলি পুনরায় কল করা হয়েছে। সমস্যা? ঘড়িগুলি তাদের চার্জারগুলিতে অতিরিক্ত গরম করতে পারে এবং এমনকি শিখায় জ্বলতে পারে।
স্মার্টওয়াচগুলি 2025 সালের মার্চ থেকে 2025 মে পর্যন্ত হোম শপিং নেটওয়ার্কে 50 ডলারে বিক্রি হয়েছিল, এটি 100 ডলার থেকে চিহ্নিত হয়েছে। সম্পত্তির ক্ষতির সাথে গ্রাহকদের হাত পুড়িয়ে দেওয়ার কমপক্ষে ছয়টি রিপোর্টের সাথে ঘড়িগুলি গলে যাওয়া, জ্বলন্ত এবং আগুন ধরার 39 টি খবর পাওয়া গেছে। এবং এটি সমস্ত স্মার্টওয়াচের ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাডকে দায়ী করা হয়েছে।
ঘড়িগুলি চীনে তৈরি করা হয়েছিল এবং ফ্লোরিডার ফোর্ট লুডারডালে ডেল ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হয়েছিল। আল্টাফিট এএফ 28 এইচএসএন.কম এ স্মার্টওয়াচ হিসাবে বিক্রি হয়েছিল যা সর্বশেষতম স্মার্টওয়াচ বৈশিষ্ট্যগুলি রাখার সময় গহনার টুকরোগুলির মতো দেখায়।
সিপিএসসি এক বিবৃতিতে বলেছে, “গ্রাহকদের তাত্ক্ষণিকভাবে স্মার্টওয়াচের চার্জিং প্যাডটি আনপ্লাগ করা উচিত এবং পুনরুদ্ধার করা স্মার্টওয়াচ চার্জ করা বন্ধ করা উচিত।” অনলাইন পোস্ট। “গ্রাহকরা কীভাবে একটি নিখরচায় প্রতিস্থাপন গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে নির্দেশাবলীর জন্য ডেল ইন্টারন্যাশনালের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। গ্রাহকরা আনপ্লাগড চার্জিং প্যাডের পাওয়ার ক্যাবলটি কাটাতে এবং কাট কেবল (ইমেল সুরক্ষিত) এর সাথে চার্জিং প্যাডের একটি ফটো ইমেল করতে বলা হবে।”
পর্দা ব্যবস্থা 1.68 ইঞ্চি এবং ঘড়িটি দুটি ব্যান্ড নিয়ে এসেছিল, বেজেওয়েলড এবং জাল। প্রচারমূলক ভিডিও অনুসারে এমন কিছু থাকার বহুমুখিতা যা “খুব খেলাধুলা” ছিল না “একটি সন্ধ্যা আউট” এর জন্য বিপণন পিচের একটি প্রধান অংশ ছিল ইউটিউবে পোস্ট করা।
https://www.youtube.com/watch?v=nftnazuyueq
এইচএসএন হোস্ট একটি ভিডিওতে বলেছেন, “এটি এমন একটি যা আমরা স্মার্ট ঘড়িটি করতে চাই এমন সমস্ত কাজ করতে চলেছে।” “এমনকি আপনার অক্সিজেনের স্তরগুলি, আপনার ঘুম, আপনার হার্টের হার, সমস্ত বিভিন্ন স্পোর্টস মোড যা আমরা চলমান থেকে যোগব্যায়ামে সাইক্লিং পর্যন্ত পছন্দ করি এবং আপনি তাদের সকলের জন্য কৃতিত্ব পেতে পারেন।
হোস্টটি ঘড়িটি ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিল “আইপি 67 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট রেটেড, এবং আপনি এমনকি আপনার ফোন কলগুলি, আপনার পাঠ্যগুলি, আপনি অ্যাপ্লিকেশন বিজ্ঞপ্তিগুলি পেতে পারেন এবং এটি কেবল এটির সূচনা।” ঘড়িটি রক্তচাপ পরিমাপ করতে সক্ষম হিসাবে বিল করা হয়েছিল, যদিও স্মার্টওয়াচগুলি কুখ্যাতভাবে রয়েছে যে খারাপ।
আমরা পুনরুদ্ধার বিজ্ঞপ্তি না পাওয়া পর্যন্ত ঘড়িটি সত্যিই গিজমোডোর রাডারে ছিল না এবং দেখে মনে হচ্ছে সংস্থাটি কেবল তাদের মধ্যে প্রায় 2,900 বিক্রি করেছে। তবে এখন আমরা কৌতূহলী যে এটি কীভাবে সম্পাদন করেছে। আপনার কি আল্টাফিট এএফ 28 ছিল? এটি কীভাবে কাজ করেছিল? এখানে আশা করা যায় যে আপনি যদি নিজের মালিক হন তবে এটি আগুন ধরেনি এবং আপনি আপনার ফেরত পেতে পারেন।