স্মার্ট নেতারা বিঘ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য কৌশলটি এখানে ব্যবহার করুন

অশান্তির মতো নেতাকে কিছুই পরীক্ষা করে না। কেবল হাজার হাজার কর্মকর্তাকে এআই তাদের শিল্পগুলিকে ব্যাহত করে দেখুন। চ্যাটজিপিটি মাত্র দু’বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল; ওপেনএআই রিপোর্ট করেছে এটি এখন শেষ 400 মিলিয়ন সাপ্তাহিক ব্যবহারকারীএর চেয়েও বেশি ফরচুন 500 এর 90% সংস্থাগুলি এর সরঞ্জামগুলি সংহত করে। তুলনা করে, ইন্টারনেট প্রায় একটি অবধি গ্রহণের এই স্তরে পৌঁছায়নি এর আত্মপ্রকাশের দশক পরে। এই ধরণের ত্বরণ কেবল চিত্তাকর্ষক নয় – এটি বিরক্তিকর। প্রায় বিশ্বব্যাপী তিন-চতুর্থাংশ পেশাদার বলুন তারা কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের বর্তমান গতি দেখে অভিভূত বোধ করছেন। সুতরাং, নতুন প্রযুক্তি থেকে প্রকৃত মান আনলক করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিচালনার সময় নেতারা কীভাবে এই স্তরের ব্যাঘাতের জন্য প্রস্তুতি নেবেন?

একটি প্রবাদ আছে: আপনি এআই (বা এই বিষয়ে কোনও “নতুন প্রযুক্তি”) আপনার চাকরি বা আপনার ব্যবসা হারাবেন না; আপনি সেই ব্যক্তি বা প্রতিযোগীর কাছে এটি হারাবেন যিনি এটি আপনার চেয়ে আরও ভাল ব্যবহার করতে শিখেন। এআই যেমন অভূতপূর্ব গতি এবং দক্ষতা চালায়, আসল প্রতিযোগিতামূলক হুমকি নিজেই প্রযুক্তি নয়, তবে নেতারা যারা প্রথমে এটি ব্যবহার করেন।

একটি জিনিস পরিষ্কার: যে সংস্থাগুলি তাদের পণ্যটি কতটা উজ্জ্বল বা তাদের গ্রাহক বেসকে অনুগত হোক না কেন, দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণে মানিয়ে নিতে পারে না এমন সংস্থাগুলি। ব্র্যান্ডগুলি এআই বিঘ্নের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়া এবং যারা ঝাঁকুনির ঝাঁকুনির মধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য? নেতৃত্বের তত্পরতা।

চতুর নেতারা কেবল পরিবর্তনকে শোষণ করে না – তারা এটির প্রত্যাশা করে, এটির জন্য তৈরি করে এবং ইচ্ছাকৃত গতিতে এটির মধ্য দিয়ে যায়। সুসংবাদ? এই পথে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার প্রযুক্তিবিদদের পূর্ণ সি-স্যুট দরকার নেই। আপনি এখনই ব্যবসায়ের তত্পরতা বাড়াতে পারেন এমন তিনটি উপায় এখানে:

1। পরবর্তী কী তা অনুমান করুন, এখন এখন কী নয়

প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা সমস্যাগুলি তাড়া করে। প্র্যাকটিভ নেতারা তাদের পূর্বাভাস দেয় এবং ঘর্ষণকে সুবিধা হিসাবে পরিণত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পিভট। এই ধরণের নেতৃত্ব কেবল পরিবর্তনে সাড়া দেয় না; এটি কৌশলগতভাবে এটি পূরণ করার শর্তগুলি তৈরি করে, জরুরীতা গ্রহণের আগে-বিশেষত নতুন এআই-চালিত সরঞ্জাম হিসাবে, পুরানো প্রতিযোগী এবং নতুন বাজারের প্রবেশকারীরা কয়েক বছর ধরে নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাজারের আড়াআড়ি পরিবর্তন করতে পারে।

একটি উদাহরণ: জুম, একসময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি কনফারেন্সিং সরঞ্জাম হিসাবে পরিচিত, প্রত্যাশা করেছিল যে হাইব্রিডের কাজটি চলে যাচ্ছে না। এর মহামারী-জ্বালানী জনপ্রিয়তার উপকূলের পরিবর্তে এটি ভার্চুয়াল সহযোগিতা, এআই নোট গ্রহণ এবং হোয়াইটবোর্ডিংয়ে প্রসারিত হয়েছিল। প্রতিযোগীরা ধরা পড়ার পরেও এই দূরদর্শিতা ব্র্যান্ডটিকে অপরিহার্য রাখতে সহায়তা করেছিল।

একইভাবে, এমন নেতারা যারা স্বীকৃতি দেয় যে এআই পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি যেমন সময়সূচী, ডেটা এন্ট্রি বা নোট গ্রহণের মতো অফলোড করতে পারে, তাদের লোকদের তাদের লাইসেন্সের শীর্ষে পরিচালনা করতে মুক্ত করে। অন্য কথায়, মেশিনগুলিতে পুনরাবৃত্তিমূলক, আরও কৌশলগত কাজকে চাপ দিয়ে মানুষ কৌশলগত, সৃজনশীল বা সম্পর্ক-চালিত ক্রিয়াকলাপগুলিতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এক্সিকিউটিভ কোচিংয়ে সিনিয়র কোচরা এখন ক্লায়েন্টদের সাথে অর্থবহ কথোপকথনে আরও সময় উত্সর্গ করতে পারেন কারণ এআই-চালিত সংক্ষিপ্তসারগুলি নোট গ্রহণ পরিচালনা করে। বা হাসপাতালে নার্সিং নিন এবং এআই-ভিডিও-ভিত্তিক পতন-ঝুঁকিপূর্ণ সনাক্তকরণ যুক্ত করুন। এখন, নার্সরা রোগীদের দেখার জন্য কম সময় ব্যয় করতে পারে এবং তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য “তাদের লাইসেন্সের শীর্ষ” বেশি সময় ব্যয় করতে পারে। এই ধরণের শিফট দলগুলিকে আরও বেশি মূল্য, দ্রুত এবং কম ব্যয়ে সরবরাহ করতে দেয়। এবং যদি আপনার প্রতিযোগীরা এটি করার আগে এটি আলিঙ্গন করে তবে তারা এগিয়ে যাবে।

টেকওয়ে? বাজারের সংকেতগুলি খুব কমই দীর্ঘকাল ফিসফিস করে। আপনার এখনও সুবিধা থাকাকালীন মনোযোগ দিন, প্রত্যাশা করুন এবং সরান। আপনার শিল্প, সংস্থা এবং লোক সম্পর্কে চিন্তা করুন। এআই কীভাবে আপনি ভবিষ্যতে যা করেন তার কিছু (বা সমস্ত) উন্নতি বা প্রতিস্থাপন করতে পারে? তারপরে আপনি যা করেন তা সমতল করার জন্য নতুন প্রযুক্তি উত্তোলনের উপায়গুলি সন্ধান করুন।

2। আপনার প্রযুক্তি ফাউন্ডেশনটি পরীক্ষা করার আগে শক্তিশালী করুন

তত্পরতা দ্রুত প্রতিক্রিয়া থেকে আসে না। এটি অবকাঠামো তৈরি থেকে আসে যা চাপের মধ্যে নমনীয় হতে পারে, ক্র্যাক নয়। অনেকগুলি ব্যবসা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে বিলম্ব করে যতক্ষণ না কিছু ভেঙে যায়, ডাউনটাইম, সুরক্ষা হুমকি এবং অপারেশনাল স্ট্যান্ডসিলগুলি নিজেকে খোলে। এবং একটি এআই-সক্ষম পরিবেশে যেখানে নতুন প্ল্যাটফর্মগুলি দ্রুত বিকশিত হয়, সেই ল্যাগ প্রাসঙ্গিক থাকার বা পিছনে পড়ার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

প্রযুক্তিগত debt ণ – পুরানো সিস্টেম এবং প্যাচওয়ার্ক ফিক্সগুলির সঞ্চার – চুপচাপ কোনও সংস্থাকে ক্রলকে ধীর করতে পারে। তবে এটি কেবল প্রযুক্তি নয় যা টানা তৈরি করে। পদ্ধতিগত debt ণ, বা “পুরানো” উপায়ে কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কেবল কারণ এটি সর্বদা করা হয়, ঠিক ততটাই বিপজ্জনক হতে পারে। Legacy processes layered with workarounds become a hidden barrier to speed and innovation, trapping organizations in patterns that no longer serve their goals.

উভয় প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত debt ণের প্রথম দিকে মোকাবিলা করে নেতারা সত্য তত্পরতার পথ পরিষ্কার করে। এই প্র্যাকটিভ পদ্ধতির বিষয়টি নিশ্চিত করে যে তাদের দলগুলি এবং সিস্টেমগুলি পুরানো সরঞ্জামগুলি বা জড়িত অভ্যাস দ্বারা পিছনে না রেখে সুযোগগুলি পিভট, স্কেল এবং সুযোগগুলি দখল করতে প্রস্তুত।

ল্যাপলিংক সফ্টওয়্যারটির প্রধান নির্বাহী টমাস কোল যেমন বলেছেন: “ফরোয়ার্ড-চিন্তাভাবনা সংস্থাগুলি প্রতিক্রিয়াশীল প্রযুক্তি আপগ্রেড থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন, অভিযোজিত অবকাঠামোগত তৈরি করে যা অবিচ্ছিন্ন এআই গ্রহণকে সমর্থন করে-এআই পিসি সহ-একটি চলমান বিবর্তনের অংশ হিসাবে-এই নতুন কর্মের জন্য প্রস্তুত এবং তাদেরকে নতুনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে,” এই নতুন প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য প্রস্তুত রয়েছে, “

একটি স্থিতিস্থাপক, এআই-প্রস্তুত সংস্থা তৈরি করা কেবল প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা নয়। আপনার দলকে উচ্চ-মূল্যবান কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। নেতারা যখন এআইকে চিন্তাভাবনা করে অন্তর্ভুক্ত করে এমন সিস্টেমগুলি বাস্তবায়ন করেন, তারা কর্মীদের এমন কাজগুলিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম করে যার জন্য মানুষের বিচার, সংবেদনশীল বুদ্ধি এবং সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। এটি উত্পাদনশীলতা এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি নতুন মান নির্ধারণ করে যা প্রতিযোগীরা যদি আপনি প্রথমে সরান না তবে দ্রুত মেলে (বা ছাড়িয়ে)।

শক্তিশালী প্রযুক্তি ভিত্তি চকচকে সরঞ্জাম সম্পর্কে নয়; তারা আপনাকে বাধ্য করার আগে আপনার লোক এবং সিস্টেমগুলি পরবর্তী পিভটের জন্য প্রস্তুত রাখার বিষয়ে।

3। একটি চতুর সংগঠন তৈরি করুন যা আপনার দলকে উদ্ভাবনের জন্য মুক্ত করে

তত্পরতা কেবল সঠিক প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে নয়। এটি এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে যা দলগুলিকে নমনীয়, কেন্দ্রীভূত এবং সামনের দিকে নজর রাখে।

কঠোর শ্রেণিবিন্যাস, অতিরিক্ত কমপ্লিকেটেড অনুমোদনের চেইন এবং পুরানো কর্মপ্রবাহগুলি অগ্রগতি হ্রাস করে। যে নেতারা প্রক্রিয়া তত্পরতাটিকে অগ্রাধিকার দেয় তারা প্রতিদিনের ঘর্ষণ হ্রাস করে উদ্ভাবনের জন্য স্থান তৈরি করে। এর অর্থ হ’ল দলগুলিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায়িত করা, কীভাবে তথ্য প্রবাহিত হয় তা পুনর্বিবেচনা করা বা কার্যকর হওয়া বন্ধ হওয়া বাধাগুলি দূরীকরণে পুনর্বিবেচনা করা।

স্পটিফাই অফার ক বাধ্যতামূলক মডেল। সংস্থাটি স্কেল করার সাথে সাথে এটি স্কোয়াডগুলির ব্যবহারের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল: কোনও বৈশিষ্ট্য বা পণ্য ক্ষেত্রের জন্য শেষ থেকে শেষের দায়িত্ব সহ ছোট, ক্রস-ফাংশনাল দলগুলি। প্রতিটি স্কোয়াড একটি মিনি-স্টার্টআপের মতো কাজ করে, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ধারণাগুলি নিয়ে পরীক্ষা করে এবং কেন্দ্রীয় অনুমোদনে ঝাঁকুনি না ফেলে আপডেটগুলি প্রকাশ করে। একটি ভাগ করা মিশনের সাথে স্বায়ত্তশাসনের সংমিশ্রণের মাধ্যমে, স্পটিফাইয়ের স্কোয়াডগুলি সহযোগিতা কঠোর এবং উদ্ভাবনকে দ্রুত রাখে, সংস্থাটিকে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন এবং শিল্পের প্রবণতাগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করে।

যে নেতারা এই ধরণের রোডব্লকগুলি সাফ করেন তারা প্রতিযোগীদের করার আগে সংকট এবং পরীক্ষার জন্য রুমে পরিণত হওয়ার আগে সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তাদের দলগুলিকে ঘর দেয়।

তত্পরতা একটি মানসিকতা, কেবল একটি মডেল নয়

এমন বাজারে যেখানে এআই আগের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে, তত্পরতা al চ্ছিক নয়। সর্বাধিক সফল সংস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নকে ডজ করে না। তারাই যার নেতারা তাদের দলগুলিকে এগিয়ে থাকার জন্য মানিয়ে নিতে এবং ক্ষমতায়নের জন্য পেশী তৈরি করেন।

মনে রাখবেন: এআই গ্রহণ লোককে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে নয়, তবে তাদের প্রশস্ত করার বিষয়ে। এআই-তে নিম্ন-মূল্যবান কাজগুলি অর্পণ করার মাধ্যমে আপনি কৌশলগত এবং সহানুভূতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনার দলের সম্ভাবনা আনলক করেন-ক্ষমতা কোনও অ্যালগরিদম সত্যই প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না। যে সংস্থাগুলি এই সুযোগটি দখল করে তারা ক্রমাগত উদ্ভাবনের জন্য তাদের অবস্থান করবে, অন্যদিকে যারা ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিধাগ্রস্থ হন তারা দ্রুত, আরও অভিযোজিত প্রতিযোগীদের দ্বারা পিছনে ফেলে রেখে যেতে পারেন।

আপনি আপনার প্রযুক্তি স্ট্যাকটি পরিমার্জন করছেন, আপনার দলটি কীভাবে কাজ করে তা সহজ করে দিচ্ছেন বা পরবর্তী কী জন্য দিগন্তকে স্ক্যান করছেন, আপনি যে সিদ্ধান্তটি করেন তার প্রতিটি সিদ্ধান্তই আপনার ব্যবসায় কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার জন্য সুরটি সেট করে। তত্পরতার সাথে নেতৃত্ব দিন, এবং আপনার সংস্থা কেবল পরবর্তী শিফটে বেঁচে থাকবে না – এটি যা আসে তা আকার দেবে।

