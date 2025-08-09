You are Here
স্মার্ট পোস্ট? পোর্তো আলেগ্রে জনসাধারণের আলো পুনরায় উদ্ভাবনের জন্য প্রযুক্তি চেয়েছেন
স্মার্ট পোস্ট? পোর্তো আলেগ্রে জনসাধারণের আলো পুনরায় উদ্ভাবনের জন্য প্রযুক্তি চেয়েছেন

পাবলিক কল স্টেট -অফ -আর্ট আরবান সলিউশন তৈরি করতে উদ্ভাবন এবং অবকাঠামোকে সংহত করতে চায়।

পোর্তো আলেগ্রে সিটি হলের ইনোভেশন অফিস, সেব্রে আরএস এবং ইপসুল ছাড়ের সাথে অংশীদার হয়ে স্মার্ট সিটিস সলিউশনগুলির বিকাশের জন্য একটি নোটিশ জারি করেছে যা পাবলিক লাইটিং নেটওয়ার্ককে প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। প্রস্তাবটি হ’ল এমন ধারণাগুলি উত্সাহিত করা যা মূল্য যুক্ত করে এবং নগর পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।




ছবি: চিত্রণমূলক চিত্র / টোনিকো আলভারেস / সিএমপিএ / পোর্তো আলেগ্রে 24 ঘন্টা

সেব্রে আরএস দ্বারা নির্বাচিত স্টার্টআপগুলি তাদের সমাধানগুলি বিকাশ ও বৈধতা দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা পাবেন। ইপসুল তার অবকাঠামোকে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ করে তুলবে এবং রিও গ্র্যান্ডে ডু সুলের বাইরের প্রস্তাবগুলি সহ প্রকল্পগুলির প্রযুক্তিগত মূল্যায়নে অংশ নেবে।

পরামর্শদাতা প্রোগ্রামে অংশ নিতে আগ্রহী 10 আগস্ট, 2025 এর মধ্যে আবেদন করা উচিত। যারা সরাসরি মাঠ পরীক্ষা শুরু করতে চান তাদের জন্য সময়সীমা 14 সেপ্টেম্বর, 2025।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য জনসাধারণের আলোকে একটি বুদ্ধিমান নেটওয়ার্কে রূপান্তর করা, নাগরিকদের দেওয়া সুরক্ষা, সংযোগ এবং পরিষেবাগুলি প্রসারিত করতে সক্ষম।

পিএমপিএ তথ্য সহ।

