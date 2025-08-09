You are Here
স্মোট্রিচ বলেছেন যে যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি ‘বিশ্বাস হারিয়েছেন’, গাজা পরিকল্পনায় পরিবর্তনের দাবি করেছেন

অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ শনিবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আর বিশ্বাস করেন না যে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধে জয়ের জন্য যা লাগে তা করতে ইচ্ছুক, বৃহস্পতিবার গাজা শহরকে অর্ধ-পরিমাপের পরিকল্পনার জন্য সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন।

যদিও তাঁর জনসাধারণের বার্তাটি দৃ strongly ়ভাবে কথা বলা হয়েছিল, স্মোট্রিচ সরকার ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়নি, এমন কিছু যা তিনি দীর্ঘকাল বিবেচনা করছেন এবং যা তিনি অতীতে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন যে তিনি যদি অনুভব করেন যে যুদ্ধটি তার পছন্দের দিকে যাচ্ছে না।

একটি ভিডিও বার্তায় স্মোট্রিচ বলেছিলেন যে তিনি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে নেতানিয়াহুর সাথে “নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন” “গাজায় বিজয়” এর জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য “নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন”, যা হামাসের সামরিক ও নাগরিক ক্ষমতা ধ্বংস করতে এবং জিম্মিদের মুক্ত করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের সংমিশ্রণে গঠিত। যদিও এটি প্রাথমিকভাবে উপস্থিত হয়েছিল যে নেতানিয়াহু এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেছেন, স্মোট্রিচ বলেছিলেন, “তিনি একটি ইউ-টার্ন তৈরি করেছেন।”

পরিবর্তে, তার মন্ত্রিসভার সাথে একত্রে নেতানিয়াহু “দুর্বলতার কাছে আত্মহত্যা করলেন, আবেগকে যুক্তি দিয়ে জিততে দিন এবং আবারও আরও কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন” এবং একটি সামরিক চালচলন চালু করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিজয় নয়, তবে কেবল হামাসকে একটি “আংশিক জিম্মি চুক্তিতে সম্মত করার জন্য চাপ দেওয়ার সময়, স্মোট্রিচ একটি সুযোগকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যোগ করেছেন,” এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি “পুনরুদ্ধার করার জন্য” এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিকে “পুনরুদ্ধার করার জন্য” পুনরুদ্ধার করুন। “

এই যুক্তি দিয়ে যে এটি “আপনি কীভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করেন না,” স্মোট্রিচ জোর দিয়েছিলেন যে “যখন কোনও চুক্তির জন্য চাপের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন আইডিএফ সর্বদা তাত্পর্যপূর্ণভাবে সরে যাবে এবং অর্ধ-গতিতে কাজ করবে”, যোগ করে যে ঝুঁকিপূর্ণ সেনাদের জীবন পাশাপাশি এই জাতীয় কৌশল অনুসরণে আন্তর্জাতিক অপারব্রিয়াম একটি “অনৈতিক এবং অকার্যকর ফোলি” ছিল।

যদিও অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি এর আগে unity ক্যের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেছিলেন এমনকি তারা দ্বিমত পোষণ করেও, “দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রথমবারের মতো আমি অনুভব করি যে আমি কেবল এই সিদ্ধান্তের পিছনে দাঁড়াতে পারি না এবং এটি সমর্থন করতে পারি না। আমার বিবেক এটি অনুমতি দেয় না।”

গাজায় অনুষ্ঠিত জিম্মিদের পরিবার এবং তাদের সমর্থকরা গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, জেরুজালেমে, আগস্ট ,, ২০২৫ সালের জেরুজালেমে একটি সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের বাইরে। (ইয়োনাতান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

স্মোট্রিচ আরও যোগ করেছেন যে তিনি আগে তার সংরক্ষণগুলি আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে “আমরা একটি সিদ্ধান্তমূলক বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা করছি,” তবে এখন তিনি “বিশ্বাস হারিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী সক্ষম এবং আইডিএফকে একটি সিদ্ধান্তমূলক জয়ের দিকে পরিচালিত করতে চান।”

নেতানিয়াহুর কাছে সরাসরি আবেদন করে স্মোট্রিচ বলেছিলেন যে তার মন পরিবর্তন করা “খুব বেশি দেরি হয়নি”, মন্ত্রিপরিষদ আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছেন যে “আর কোনও আংশিক চুক্তি হবে না” এবং ইস্রায়েল এখন একটি সম্পূর্ণ বিজয়কে লক্ষ্য করেছিল যাতে হামাস হয় সমস্ত জিম্মিকে একবারে আত্মসমর্পণ করে এবং প্রকাশ করে, বা পুরোপুরি পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনি যোগ করেছেন, এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে, “গাজা স্ট্রিপের বৃহত অংশগুলির সংযুক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী অভিবাসনের জন্য এর গেটগুলি খোলার” অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নেতানিয়াহু যদি তার পদ্ধতির পরিবর্তন না করে তবে তার ধর্মীয় জায়নিজম পার্টি জোটকে বোল্ট করার হুমকি গঠন করেছে কিনা এমন জানতে চাইলে জানতে চাইলে জানতে চাইলে মন্ত্রীর একজন মুখপাত্র তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া না দেন।

বৃহস্পতিবার-শুক্রবার রাতারাতি, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা নেতানিয়াহুর ঘন জনবহুল গাজা শহরকে দখল করার জন্য একটি প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে, সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে অপারেশনটি মানবতাবাদী বিপর্যয়কে সম্ভাব্যভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাকী জিম্মিদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে সমস্ত গাজা পুরোপুরি বিজয়ী করার জন্য বৃহত্তর আকারের অভিযানের কথা বলেছিল ইস্রায়েলের শর্তে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার জন্য হামাসকে কোক্সিং করার লক্ষ্যে একটি চাপ কৌশল ছিল।

স্মোট্রিচ এবং দূর-দূরবর্তী জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন গভির এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। স্মোট্রিচ গাজা সিটির অভিযান বন্ধ করার জন্য নেতানিয়াহুর প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছেন বলে জানা গেছে, যদি হামাস তার কারণ হিসাবে ইস্রায়েলের পরিস্থিতি পূরণ করে, তবে বেন গভির এই প্রস্তাবের শর্তটি নিয়ে গাজা শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া ফিলিস্তিনিদের সহায়তা প্রদান করা হবে বলে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন।

নেতানিয়াহুর জোট স্মোট্রিচ এবং বেন গিভিরের উপর নির্ভরশীল, যারা এই স্ট্রিপটি দখল করার চেষ্টা করছেন স্থায়ীভাবে ফিলিস্তিনিদের ছিটমহল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এবং ইহুদি বসতিগুলি তাদের জায়গায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির গাজা সিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দৃ ground ় বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন, এটি সৈন্যদের এবং বাকী জিম্মিদের ঝুঁকির কারণ হিসাবে উল্লেখ করে।

জিম্মি পরিবারগুলি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনার তীব্র বিরোধী, এটি তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে এবং বৃহস্পতিবার রাতে এবং শনিবার রাতে আবার তেল আভিভে জ্বলন্ত বিক্ষোভের দিকে পরিচালিত করবে এই ভয়ে। তারা উভয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার সমর্থক যারা রাস্তা অবরোধ করেছিল এবং পুলিশকে সাফ করার চেষ্টা করেছিল তাদের সাথে সংঘর্ষ করেছিল।

গাজা স্ট্রিপের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহরণ করা 251 টির মধ্যে 49 টি সহ 50 টি জিম্মি রয়েছে। তারা আইডিএফ দ্বারা কমপক্ষে 28 নিশ্চিত মৃতদের মৃতদেহ অন্তর্ভুক্ত করে। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, বিশটি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে এবং আরও দু’জনের মঙ্গল নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। হামাস ২০১৪ সালে গাজায় নিহত একজন আইডিএফ সৈনিকের মরদেহও ধরে রেখেছে।

