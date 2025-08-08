You are Here
স্মোট্রিচ ভুল ছিল: বিশ্বের অনুমোদিত
স্মোট্রিচ ভুল ছিল: বিশ্বের অনুমোদিত

গাজায় যে পরিস্থিতি বাস করত তা কাউকে অবাক করে দিতে পারে না, তাকে দিনের পর দিন ঘোষণা করা হয়েছিল, পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কিছু উদ্দেশ্য হিসাবে, অযোগ্যতা বা উদ্ভাবনের দ্বারা সুযোগে কিছুই হয় না। কার্লোস আলমেডার মতামত

