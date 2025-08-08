You are Here
স্মোট্রিচ মনে করেন গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনা তেমন যথেষ্ট যায় না, মুখপাত্র বলেছেন
অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বিশ্বাস করেন যে গাজা শহরকে জয় করার পরিকল্পনাটি খুব বেশি দূরে যায় না, অর্থমন্ত্রীর এক মুখপাত্র শুক্রবার বলেছিলেন যে, এটি অনুমোদিত রাতারাতি মন্ত্রিসভা অধিবেশন চলাকালীন সুদূর ডান ধর্মীয় জায়নিজম চেয়ার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার পরে।

হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি-হোস্টেজ চুক্তির বিরোধিতা করা স্মোট্রিচও একটি পৃথক সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি ২০০৫ সালের অর্জিত হওয়ার সময় গাজা স্ট্রিপ এবং উত্তর পশ্চিম তীর থেকে ইস্রায়েলের প্রত্যাহারকে “সংশোধন” করে “ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে মুছে ফেলার” জন্য কাজ করছেন।

এই পরিকল্পনাটি “ভাল লাগতে পারে, তবে এটি আসলে আরও একই রকম,” মুখপাত্র বলেছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একজন মন্ত্রীও স্মোট্রিচ বিশ্বাস করেন যে এই সিদ্ধান্তটি “অনৈতিক, অনৈতিক এবং জায়নিস্ট নয়” ছিল না।

“এই স্ট্রিপটি জয় করা, এই অঞ্চলের সম্পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং একটি সিদ্ধান্তমূলক ফলাফলের জন্য চাপ দেওয়ার কোনও অপারেশন নয়,” মুখপাত্র বলেছেন, “এই পরিকল্পনার পরিকল্পনাটি” বিজয়, স্থায়ী সুরক্ষা এবং জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় “হিসাবে বর্ণনা করে।”

বরং মুখপাত্র বলেছেন, পরিকল্পনাটি ছিল “একটি নির্দিষ্ট এবং বিপজ্জনক অপারেশন যার একমাত্র উদ্দেশ্য হামাসকে আলোচনার ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া – এমন একটি লক্ষ্য যা যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য নয়।”

জিম্মিদের মুক্তি রক্ষা করা হামাসের সামরিক ও পরিচালনা ক্ষমতা ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধের একটির লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ: একজন আইডিএফ সৈনিক গাজা শহরের দারাজ এবং তফাহ পাড়া, জুলাই 23, 2025 এর উপকণ্ঠে একটি ট্যাঙ্ক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (ইমানুয়েল ফ্যাবিয়ান/ইস্রায়েলের টাইমস)

মুখপাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আবারও নেতানিয়াহু প্রতিশ্রুতি দেবেন যে ইস্রায়েল কেবল তখনই “সমস্ত পথে” যাচ্ছে, কেবল তখনই, “সত্যের মুহুর্তে, কয়েক ডজন নায়ক মারা যাওয়ার পরে এবং কোনও সত্যিকারের অপারেশনাল অর্জন ছাড়াই মাঠ থেকে সরে এসেছেন।”

স্মোট্রিচের অবস্থান সম্পর্কে আরও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ইস্রায়েল হায়ম সংবাদপত্র এবং কান পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছে যে বৃহস্পতিবার রাতের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা বৈঠকে তিনি নেতানিয়াহুর গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

নামবিহীন সূত্রের বরাত দিয়ে ইস্রায়েল হায়ম জানিয়েছেন যে স্মোট্রিচ তার ঘন ঘন প্রতিপক্ষ, আইডিএফের চিফ জমিরের সাথে একমত হতে পেরেছিলেন যে এই পরিকল্পনাটি ভাল ছিল না এবং ইস্রায়েলকে তার বর্ণিত যুদ্ধের লক্ষ্যগুলির নিকটে নিয়ে আসবে না।

স্মোট্রিচকে সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদকে বলা হয়েছিল যে নেতানিয়াহু যদি সত্যই তার পরিকল্পনাটি “বিজয়” এর দিকে পরিচালিত করতে চান তবে প্রিমিয়ারকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি আর কোনও আংশিক চুক্তিতে রাজি হবেন না। “

প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু 30 জুন, 2025 -এ আইডিএফ জেনারেল স্টাফ ফোরামের সাথে সাক্ষাত করেছেন। বাম দিকে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জমির। ডানদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ। (মায়ান তোয়াফ/জিপিও)

“এইভাবে, হামাস বুঝতে পারবেন যে এর দুটি পছন্দ বাকি রয়েছে: একটি চুক্তি বা ধ্বংসের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করা,” স্মোট্রিচ জানিয়েছেন।

স্মোট্রিচকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, “যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ জাতীয় কোনও ঘোষণা নেই, ততক্ষণ এই বড় পদক্ষেপের লক্ষ্যটি আবার একটি আংশিক চুক্তিতে পৌঁছানো।” “সুতরাং সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু এর শিরোনামের সাথে মেলে না, এবং এটি এমন কিছু নয় যা আমি সম্মত করতে পারি।”

‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র মুছুন’

তাঁর ধর্মীয় জায়নিজম পার্টির অফেক উইকএন্ড নিউজলেটারের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্মোট্রিচ আরও বলেছিলেন যে তিনি উত্তর পশ্চিম তীরে গণিম ও কাদিমের প্রাক্তন ইস্রায়েলি বসতিগুলি পুনঃপ্রকাশের জন্য কাজ করছেন, উভয়কেই ২০০৫ সালে সরিয়ে ও ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সো-নুরের নিকটবর্তী প্রাক্তন বন্দোবস্তের সফরের সময় স্মটরিচ একইভাবে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই পরিকল্পনাটি “আগামী সপ্তাহগুলিতে” কার্যকরভাবে দেখবেন, “গাজা থেকে এবং চারটি পশ্চিম তীরের বসতি থেকে প্রত্যাহারের 20 তম বার্ষিকীর সাথে মিলে যাওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, “ইস্রায়েলের লোকেরা গাজার পাপকে সংশোধন করছে,” তিনি গুশ কাটিফ বন্দোবস্ত ব্লক পুনঃপ্রকাশের জন্য বসতি স্থাপনকারী কর্মীদের মধ্যে এই চাপের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, “এবং আমি আশা করি আমরা উত্তর সামেরিয়ার পাপকেও পুরোপুরি সংশোধন করতে সক্ষম হব।”

অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ, দ্বিতীয় বাম এবং সামেরিয়া আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান ইয়োসি দাগান, বামে, উত্তর পশ্চিম তীরে সা-নুরের পূর্ব বন্দোবস্তের ক্ষেত্রের একটি কাঠামোতে দাঁড়িয়ে আছেন, August আগস্ট, ২০২৫ সালে। দুটি শব্দের বাক্যাংশ, ছবির ডানদিকে কলামে বর্ণিত, ‘আরবদের কাছে মৃত্যু’। ‘ (রোই হাদি/সামেরিয়া আঞ্চলিক কাউন্সিল)

এই বছরের শুরুর দিকে, ইস্রায়েল সা-নুর এবং হোমেশের বসতিগুলি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যা এই ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় গণিম এবং কাদিমের সাথে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

স্মোট্রিচ তার দলের সংবাদপত্রকে বলেছিলেন যে পশ্চিম তীরের পরিকল্পনাগুলি “ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে মুছে ফেলার” এবং গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল, October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামাস হামলার পুনরাবৃত্তি রোধ করার উদ্দেশ্যে।

তিনি বলেন, “আমরা আজ জুডিয়া ও সামেরিয়ায় যা করছি তার একটি বড় অংশ হ’ল October ই অক্টোবর থেকে অন্তর্দৃষ্টিগুলির ফসল,” তিনি আরও বলেন, ইস্রায়েলীয়দের “নিখুঁত সংখ্যাগরিষ্ঠ” জানে যে পশ্চিম তীরের বসতিগুলির উদ্দেশ্য হ’ল নিশ্চিত করা যে মধ্য ইস্রায়েলের শহরগুলি হ্যামাস অনস্লাসে গাজা সীমান্ত সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভাগ্য পূরণ করে না।

