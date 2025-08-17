You are Here
স্যাট: আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি অবরুদ্ধ থাকলে কীভাবে ডিফ্রস্ট করবেন?
স্যাট: আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি অবরুদ্ধ থাকলে কীভাবে ডিফ্রস্ট করবেন?


ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস (স্যাট) আবেদন করতে পারে করদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা যা আমানতকে অনিয়মিত বলে মনে করে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমায়িত সহ, তহবিল এবং নিরীক্ষণের অস্থায়ী বন্ধ।

যখন কোনও করদাতার আর্থিক debts ণ থাকে তখন স্যাট অ্যাকাউন্টগুলি স্থির করতে পারে মুলতুবি এবং আপনার পরিস্থিতি নিয়মিত করে না। সর্বাধিক সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • প্রতিষ্ঠিত সময়ের মধ্যে কর প্রদানের অভাব।
  • মাসিক বা বার্ষিক বিবৃতি উপস্থাপনায় বাদ দেওয়া।
  • দৃ firm ় করের credit ণের আগে প্রতিরক্ষার উপায় ফাইল করবেন না বা পর্যাপ্ত গ্যারান্টি অফার করবেন না।
  • আয় বা ব্যাংক আন্দোলনে অনিয়ম সনাক্তকরণ যা ঘোষিত হয় তার সাথে মিলে না।

কিভাবে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিফ্রস্ট করবেন?

একটি অবরুদ্ধ অ্যাকাউন্ট পুনরায় সক্রিয় করতে, করদাতার বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে:

  • মোট আর্থিক debt ণ পরিশোধ করুন।
  • স্যাট এর সাথে অর্থ প্রদানের চুক্তি স্থাপন করুন।
  • দাবী করা পরিমাণের সমতুল্য গ্যারান্টি দেয় যেমন ক্রেডিট লেটারস, পোশাক, বন্ধক, বন্ড বা মান শিরোনাম।
  • এই ব্যবস্থাগুলি করদাতার পরিস্থিতি সমাধান করার সময় debt ণ সংগ্রহের অনুমতি দেয়, তহবিলগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমায়িত হতে বাধা দেয়।

পদ্ধতিটি ফেডারেশনের আর্থিক কোডের 156-বিস অনুচ্ছেদ দ্বারা সমর্থিত, এটি স্যাটকে পূর্বের রায় প্রয়োজন ছাড়াই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি স্থির করার ক্ষমতা দেয়, তবে শর্ত থাকে যে এটি দৃ firm ় এবং প্রয়োগযোগ্য ট্যাক্স ক্রেডিট।

অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধারের জন্য দ্রুত অভিনয় করা দরকার, ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে এবং করদাতা তাদের আর্থিক সংস্থানগুলির নিয়ন্ত্রণ পুনরায় শুরু করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করুন।

