"স্যান্টোসকে জল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাজ করা এবং প্যাডিং করা," ম্যাটোস একটি রুটের পরে বলেছেন

বাজারে, জর্জি সাম্পাওলি এবং জুয়ান পাবলো ভোজভোদার নামগুলি প্রথম বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়, তবে সাম্পাওলি অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে।

ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের হয়ে সান্টোস এক্স ভাস্কো দা গামা

ছবি: প্রজনন / ভাস্কো দা গামা / স্পোর্ট নিউজ ওয়ার্ল্ড

স্যান্টোসের 6-০ স্কোরের কাছে ভাস্কোর কাছে পরাজয়ের পরে, ফিশ ফুটবল পরিচালক আলেকজান্দ্রে ম্যাটোস দলের পারফরম্যান্সে মন্তব্য করেছিলেন এবং কোচ ক্লেবার জাভিয়ারের পদত্যাগের পরে ক্লাবের কাছে বাজারকে প্রত্যাশা করেছিলেন। কোচের পরিস্থিতি এই রবিবারের ম্যাচের উপর নির্ভরশীল (17)।

– দেখুন, আমরা যে লজ্জা অনুভব করছি তার জন্য কিছু বলা শক্ত। ফ্যানের কাছে ক্ষমা চাওয়া শক্ত, এটি ক্ষমা। আমার প্রদর্শন করার মতো কোনও শব্দ নেই। এটি পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড পরাজয়ের বাইরে ছিল যা আমরা ক্লাবের মহত্ত্বকে বুঝতে পারি – বলেছিলেন।

বাজারে, জর্জি সাম্পাওলি এবং জুয়ান পাবলো ভোজভোদার নামগুলি প্রথম বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়, তবে সাম্পাওলি অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। এই বছরের শুরুর দিকে আর্জেন্টাইনটি চেয়েছিল আলভিনিগ্রো প্রিয়ানোতে ফিরে আসুক।

– সান্টোস বাজারে যায়। আবারও, বোর্ডের পক্ষ থেকে ভক্তদের কাছে ক্ষমা জিজ্ঞাসা, বোর্ড, আমি বিশেষভাবে বিব্রত বোধ করছি এবং অনুভব করেছি যে প্রত্যেকেই। সান্টোসের মাথাগুলি জলের বাইরে রাখার জন্য আমাদের কাজ করা এবং প্রচুর পরিমাণে সারি করা দরকার। সান্টোস কখনই ফলাফলের এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি স্বীকার করবেন না, ”তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

