স্যান্টোসের ওপরে আন্তর্জাতিক প্রেসের প্রতিক্রিয়া ভাস্কোর রুট

ক্রুজমাল্টিনো ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 20 তম রাউন্ডের জন্য মরুম্বিসে এই রবিবার, 17, 17-এর চেয়ে কম দামে পিক্সিকে পরাজিত করেছেন
রবিবার, ১ ond এ স্যান্টোসের বিপক্ষে ভাস্কোর -0-০ ব্যবধানে historic তিহাসিক রুটটি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছিল, ২০০৯ সালে পেশাদারদের আত্মপ্রকাশের পর থেকে সবচেয়ে খারাপ পরাজয়ের শিকার, নেইমার জুনিয়রকে তুলে ধরে, তিনি মাঠে কান্নায় মাঠে নামেন এবং কোচ ক্রুজমাল্টিনো দীনিজকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।
ফরাসি দল তিনি রেফেরির চূড়ান্ত হুইসেল রামন আবাত্তি আবেল এবং ফিলিপ কৌতিনহোর পারফরম্যান্স, ভাস্কোর রুটে ‘মেস্ট্রো’ এর পরে সান্টোসের শার্ট 10 এর দুঃখকে তুলে ধরেছিলেন: “দ্বিতীয়ার্ধে প্রাক্তন বার্সেলোনা খেলোয়াড় দুটি গোল করেছিলেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য, কৌটিনহো প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান দলের অংশীদারকে একটি চুম্বন দিয়েছেন।”
স্প্যানিশ যেমন ‘নেইমারের বিপক্ষে কৌতিনহোর রুট’ দিয়ে ম্যাচটির নেতৃত্ব দিয়েছেন, খেলোয়াড়দের মধ্যে ২০ বছরের বন্ধুত্বের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ফলাফলটি নেইমারের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ।
ও চিহ্নস্পেন থেকেও তিনি বলেছিলেন যে নেইমারের কান্নাকাটি প্রিন্সিপাল হিসাবে সান্টোসের পরাজয়ের পরে ‘ওয়ার্ল্ড ফুটবলের ইতিহাসে একটি দুঃখজনক চিত্র’ রেখেছিল।
আর্জেন্টিনা ওলি তিনি ফলাফলটি ‘সবার কাছে অবাক করে দিয়েছেন’ এবং কোচ জর্জি সাম্পাওলিকে সান্টোসের কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা বিবেচনা করেছিলেন, যিনি ম্যাচের পরপরই ক্লেবার জাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছিলেন।
পরাজয়ের সাথে সাথে সান্টোস ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 15 তম স্থানে 21 পয়েন্ট নিয়ে পার্কিং করেছিলেন। ভাসকো, পরিবর্তে, টেবিলে শ্বাস পেয়েছিল, 19 পয়েন্টে পৌঁছেছিল এবং ব্রাসিলিরিওর জেড 4 ছেড়ে যায়।