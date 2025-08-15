স্যান্ডউইচ চেইন সাবওয়ে ঘোষণা শুক্রবার যে রাশিয়ায় এর রেস্তোঁরাগুলি ২০২৫ সালের শেষের দিকে নতুন নামে “সাবজয়” নামে কাজ শুরু করবে, দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিধারীরা ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়ে ট্রেডমার্কের অধিকার হারাতে পেরে।
যদিও অনেক বড় পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনগুলি 2022 আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে থেকে বেরিয়ে এসেছে, সাবওয়ে, যা 1994 সালে রাশিয়ায় প্রথম খোলা হয়েছিল, অবশেষ স্বাধীনভাবে মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মাধ্যমে দেশে।
মস্কোতে কিছু প্রাক্তন পাতাল রেল চেইন আবার খোলা 2024 সালে “সাবফ্রেশ” নামে নামের অধীনে গত মাসে মিডিয়া রিপোর্ট যে রাশিয়ার মাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্রেডমার্কের জন্য “সাববয়” নামটি প্রয়োগ করেছিল কারণ এর পাতাল রেল ব্র্যান্ডের অধিকারগুলি 2025 সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল।
গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজার সাবওয়ে ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪ সালের জুনে তার রাশিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজিদের জানিয়েছে যে এটি ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তিগুলি বাতিল করবে এবং রাশিয়ায় সাবওয়ে ট্রেডমার্ককে সমর্থন করা বন্ধ করবে, সাবজয় সাবওয়ের রাশিয়ান ওয়েবসাইটে বলেছে।
বিবৃতিও হাজির মাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজির নিজস্ব ওয়েবসাইট, সাবজয়.আরইউতে।
সাবজয় জানিয়েছেন, ১৪০ টি প্রাক্তন সাবওয়ে রেস্তোঁরাগুলি আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সাবজয়, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও ১০০ টি রেস্তোঁরা এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে অবশিষ্ট অজ্ঞাতসারে রেস্তোঁরাগুলির অবশিষ্ট সংখ্যক রেস্তোঁরাগুলিতে পুনরায় ব্র্যান্ড করবে।
সাবজয় সার্ভিস সংস্থা আশেপাশে কাজ করে এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম অনুসারে রাশিয়ার ৪০০ টি পাতাল রেল রেস্তোঁরাগুলির মধ্যে।
“আমরা সুচারুভাবে রূপান্তর করার ইচ্ছা করি যাতে স্যান্ডউইচ প্রেমিক এবং নতুন অতিথি উভয়ই কেবল ইতিবাচক পরিবর্তনের মুখোমুখি হন,” সাবজয় সার্ভিস কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক ওলগা ব্লুডভস্কায়া বলেছেন।
ফ্র্যাঞ্চাইজি ডেভলপমেন্টের প্রধান কিরিল পেট্রভ বলেছেন, সাবজয় “নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি সরবরাহ করতে, বিদ্যমানদের সমর্থন করতে এবং নতুন অংশীদারদের আকর্ষণ করতে প্রস্তুত।”