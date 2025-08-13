স্যান্ডউইচ থ্রোয়ার যিনি ডিসি ক্রাইম ক্র্যাকডাউন চলাকালীন ফেডগুলিতে সাব ছুড়ে ফেলেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে জ্যানাইন পিরো অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে

হোয়াইট হাউস দেশের রাজধানীতে ‘আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার’ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে হোয়াইট হাউসকে ‘আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার’ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে ডিসি -র একটি ফেডারেল এজেন্টে স্যান্ডউইচ ছুঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি একটি অপরাধে আঘাত পেয়েছিলেন।
শান চার্লস ডান, যিনি 10 আগস্ট তার সাবওয়ে অর্ডার দিয়ে একজন অফিসারকে বিক্ষোভ করেছিলেন এবং আক্রমণ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
মঙ্গলবার শেয়ার করা একটি জ্বলন্ত ভিডিওতে সন্দেহভাজনদের কাছে নন-নন অ্যাটর্নি জিনাইন পিরো ছিঁড়ে যায়, অপরাধের নিন্দা করে এবং অপরাধীদের তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব শেষ হয়েছে তা জানতে দেয়।
‘তিনি ভেবেছিলেন এটি মজার,’ পিরো ডান সম্পর্কে বলেছিলেন।
‘আচ্ছা, তিনি আজ মজার কারণ মনে করেন না কারণ আমরা তাকে একজন অপরাধী – একজন পুলিশ অফিসারের উপর হামলা চালিয়েছি।’
একজন বাইস্ট্যান্ডারের তোলা চোয়াল-ড্রপিং ভিডিওতে ডানকে মার্কিন বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টদের একটি গ্রুপে চিৎকার করে তাদের ‘এফ*কেকিং ফ্যাসিস্ট’ বলে অভিহিত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
তার পছন্দের অস্ত্র দিয়ে – তার ডিনার – তার পাশে, তিনি ফেডের গ্রুপের দিকে ইশারা করার সাথে সাথে ‘লজ্জা’ বলে চিৎকার করেছিলেন।
উত্তপ্ত এনকাউন্টারটি জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির ঠিক বাইরে ঘটেছিল যেখানে ডান ইনক্রিমেটিং স্যান্ডউইচ কিনেছিল।
বিশৃঙ্খলাযুক্ত দৃশ্যের ফটোতে দেখা গেছে যে সিবিপি এবং এফবিআই সহ এজেন্সিগুলির অফিসারদের দ্বারা গোলাপী কোলাড শার্ট-পরা অপরাধীকে সজ্জিত করা হচ্ছে
রাস্তা জুড়ে ব্যালিস্টিক যাওয়ার বেশ কয়েক মুহুর্তের পরে, অপরাধী এজেন্টদের কাছে এসে এজেন্ট গ্রেগরি লেয়ারমোরের মুখোমুখি হয়ে যায়।
এজেন্টদের দলটি শান্ত ছিল এবং ডান ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল কারণ তিনি কর্মকর্তাদের একজনের মুখের পাদদেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
এরপরে স্যান্ডউইচ হুরলার তার পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং জোর করে ছিটকে যাওয়ার চেষ্টা করার আগে লায়োরমোরের বুকে ফেলে দেয়।
তবে তার যাত্রা ব্যর্থতা ছিল। এজেন্টরা তত্ক্ষণাত সন্দেহভাজনকে অনুসরণ করে এবং তার সহিংস উত্সাহের পরপরই তাকে কফ করে দেয়।
ডানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তৃতীয় জেলায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল।
তিনি অভিযোগ করেছেন যে একজন অফিসারকে বলেছিলেন: ‘আমি এটি করেছি। আমি একটি স্যান্ডউইচ নিক্ষেপ করেছি। ‘
ডান তার স্যান্ডউইচটি ধরে রাখার সময় কেবল পা দূরে থেকে এজেন্টদের মুখোমুখি হয়েছিল
মার্চ মাসে, ট্রাম্প ‘ডিসি’র অবকাঠামোকে আদেশ পুনরুদ্ধার করতে এবং উন্নত করার জন্য আইন প্রয়োগকারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে একটি টাস্কফোর্স চালু করেছিলেন
‘আমরা পুলিশকে পাহাড়ে ফিরিয়ে দেব,’ পিরো তার ভিডিও ঘোষণায় জোর দিয়েছিলেন।
‘তো, আপনার পাতাল রেল স্যান্ডউইচকে অন্য কোথাও আটকে দিন!’
ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক শুরু করা একটি সুস্পষ্ট অপরাধের ক্র্যাকডাউন চলাকালীন ডানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ট্রাম্প জানুয়ারিতে বলেছিলেন, ‘আমরা ওয়াশিংটন ডিসি -তে আমাদের রাজধানী সহ আমাদের এককালের দুর্দান্ত শহরগুলি পুনর্নির্মাণ করব এবং তাদের আবার নিরাপদ, পরিষ্কার এবং সুন্দর করে তুলব – এবং আমরা এই শহরটিকে আবার নিরাপদ করতে চাই,’ ট্রাম্প জানুয়ারিতে বলেছিলেন।
‘আমরা চাই না যে লোকেরা ওয়াশিংটনে এসে মগড, গুলি, হত্যা করা হয়। আমরা এটি বন্ধ করতে যাচ্ছি। ‘
ট্রাম্প দাবি করেছেন যে ডিসির একটি ‘ব্যাপক অপরাধ সংকট’ রয়েছে এবং এই অঞ্চলটিকে ‘হত্যা ও অপরাধের দুঃস্বপ্ন’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
রবিবার ট্রাম্প সত্যের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন: ‘মি। ভাল লোক। “আমরা আমাদের রাজধানী ফিরে চাই। ‘
রাজধানীর রাস্তায় প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে রবিবার নাইট শিফটে কর্মরত 120 এফবিআই এজেন্টদের স্থাপনা শুরু হয়েছিল
ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ডিইএ) এজেন্টরা মার্কিন রাজধানীতে একটি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী মোতায়েনের অংশ হিসাবে ডুপন্ট সার্কেলে গার্ড দাঁড়িয়েছে
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিসিতে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক কথা বলেছেন
সে নিন্দা করে রাস্তায় গৃহহীনতা এবং বলল এফবিআই দিনের প্রথম দিকে করা একটি পোস্ট অনুসারে এজেন্টরা সমস্যাটি মোকাবেলায় ডিসি পুলিশের পাশাপাশি কাজ করবে।
‘গৃহহীনদের সাথে সাথে বাইরে চলে যেতে হবে। আমরা আপনাকে থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে, ‘ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন।
‘অপরাধীরা, আপনাকে বাইরে যেতে হবে না। আমরা আপনাকে যেখানেই রাখি সেখানে আমরা আপনাকে কারাগারে রাখব ”
সেই রাতে তোলা ছবিগুলিতে এফবিআই, সিবিপি এবং ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ডিইএ) সহ একে অপরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা বেশ কয়েকটি ফেডারেল কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছে।
পরের দিন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কলম্বিয়া হোম রুল আইনের জেলা 740 ধারা অনুসারে স্থানীয় পুলিশকে ফেডারেলাইজ করছেন।
এই আইনটি রাষ্ট্রপতিকে এক মাসের জন্য ডিসি পুলিশের জরুরি নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়।
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ফক্স নিউজ যে আগস্ট থেকে কমপক্ষে 103 জনকে ডিসিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স দ্য আউটলেটকে বলেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহসী নেতৃত্ব দ্রুত আমাদের দেশের রাজধানীকে আরও নিরাপদ করে তুলছে।’
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এলাকায় প্রায় ৩০ জন ন্যাশনাল গার্ড সেনা ছিল।
হোয়াইট হাউস ফক্সকে জানিয়েছে যে মঙ্গলবার ২৩ জন অবৈধ অভিবাসীকে আগ্নেয়াস্ত্র অপরাধের অভিযোগে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
একজন হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পাশাপাশি মাদক সম্পর্কিত অভিযোগের মুখোমুখি সাত জনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দশজন গ্রেপ্তার ছিল তাদের জন্য পরোয়ানা ছিল।
কর্তৃপক্ষও সেই রাতে 24 টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতের সুইপে ন্যাশনাল গার্ড সেনা এবং 750 ইউনিফর্মযুক্ত ডিসি পুলিশ সহ 1,450 আইন প্রয়োগকারী এজেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ফক্স জানিয়েছে, এই যুদ্ধের উপর ক্রাইম অপারেশন শীঘ্রই এজেন্ট এবং অফিসারদের ডিসি টহল দিচ্ছে সারা দিন এবং কর্মকর্তাদের জড়িত হতে চলেছে, ফক্স জানিয়েছে।