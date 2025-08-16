স্যান্ডম্যান সিজন 2 একটি ঘড়ি ভাল এবং প্রতিটি উপায়ে মরসুম 1 এর চেয়ে উচ্চতর মূল্যবান

এখন, আমি বুঝতে পেরেছি যে স্যান্ডম্যানকে পাস দেওয়ার জন্য প্রচুর নৈতিক ও নৈতিক কারণ রয়েছে, তবে আমি মনে করি শোয়ের সাথে জড়িত বাকী আশ্চর্যজনক লোকদের ছেড়ে দেওয়া লজ্জার বিষয়।
এটি দ্বিগুণ ক্ষেত্রে কারণ 2 মরসুম একেবারে আশ্চর্যজনক। গল্পগুলি স্পর্শকাতর, পরিপূর্ণ এবং ing ালাই অবিশ্বাস্য। দ্বিতীয় মরসুমটি গল্পটি অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক উপায়ে গুটিয়ে দেয়।
আমি কেবল একটি থ্রেড ছেড়ে চলে এসেছি কারণ এটি দুর্দান্ত ঘড়ি হলেও শোটির জন্য আমি কোনও প্রশংসা দেখিনি।
