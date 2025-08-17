স্যামুয়েল ক্লিনের উত্তরাধিকারের জন্য বিচারিক বিরোধ: শৌল ক্লিনের প্রকাশ

জুডিশিয়াল ইম্ব্রোগ্লিও আবার 71 বছর বয়সী ব্যবসায়ীকে হাসপাতালে ভর্তির পরে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, যিনি আবার পরিমাণ প্রাপ্তির জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন
সংক্ষিপ্তসার
শৌল ক্লেইন, স্যামুয়েল ক্লিনের কাছ থেকে r 500 মিলিয়ন এর উত্তরাধিকারের জন্য আদালতের বিরোধে, দাবি করেছেন যে কোনও আর্থিক সংস্থান নেই, তার ভাইয়ের অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করার সময় এবং তার সংশোধিত অংশের অধিকারকে রক্ষা করার সময় ৩ 360০ ডিগ্রিতে অংশীদার দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল।
ক্যাসাস বাহিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পুত্র 71১, ব্যবসায়ী শৌল ক্লেইন তার বাবার উত্তরাধিকার থেকে ২ 26০ মিলিয়ন ডলার পাওয়ার জন্য ‘আর্থিক আবেদন’ না বলে দাবি করেছেন। আপডেট হয়েছে, চিত্রটি 500 মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে এবং শৌলের মতে, একটি সাক্ষাত্কারে ফলহা দে এস পাওলোএটি ‘অবিসংবাদিত অংশ’ হিসাবে বিবেচিত হয়।
স্যামুয়েল ক্লিনের উত্তরাধিকার বিভাগের দ্বারা বিচারিক ইমব্রোগ্লিওর মধ্যে, ভাই, মাইকেল এবং শৌলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আবারও বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। সংবাদপত্রের কাছে শৌল বলেছিলেন যে তিনি অস্ত্রোপচার করেছেন, আইসিইউতে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং সংস্থান ছাড়াই হোম কেয়ার সহ প্রতি মাসে $ 100,000 এরও বেশি অর্থ দিতে হয়েছিল।
ব্যবসায়ী অনুসারে, এই পরিমাণটি এনজো গোরেন্টজভাইগ দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, তার অংশীদার ৩ 360০ ডিগ্রি, একটি সংস্থা, যা প্রক্রিয়া শেষে, তার দ্বারা প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের 30% প্রাপ্তি পাবেন। মাইকেল, যিনি পরিবারের একজন উদ্ভাবক, তিনি বলেছেন যে সমাজ ‘ধনসম্পদ শিকার’ করে এবং তার ভাইকে বিচারিক প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করার জন্য ক্লিনিকাল অবস্থার প্রচারকে অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ করেছে।
শৌলের মতে, অস্ত্রোপচারটি একটি হেমোরজিক গ্যাস্ট্রিক আলসার ড্রিল করে সেপটিসেমিয়ার কারণে হয়েছিল: “আমি জরুরী শল্যচিকিত্সা করেছি এবং নিবিড় যত্নে ভিলা নোভা স্টার হাসপাতালের আইসিইউতে দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য রয়েছি।” ব্যবসায়ী তার ভাইয়ের অভিযোগের বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে হাসপাতাল দেওয়ার জন্য শৌলের বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে না।
“আমার স্বাস্থ্য বীমা রয়েছে, তবে এটি তৃতীয় পক্ষগুলি দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। এছাড়াও, এই পরিকল্পনাটি আমি যে স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি সেগুলি থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রয়োজনগুলি কভার করে না এবং অতিরিক্ত চিকিত্সা এবং যত্নের প্রয়োজন হয়,” তিনি বলেছিলেন।
জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, শৌল ক্লেইন ‘কোনও আর্থিক সংস্থান নেই’ প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি গোরেন্টজভাইগের অংশীদার যেখানে তিনি সেই সংস্থা কর্তৃক অর্থায়ন করেছেন। তার ছেলের মতে স্যামুয়েল ক্লিনের উত্তরাধিকারের গন্তব্য সম্পর্কে sens ক্যমত্যের অভাব তার পিতার ‘ইনভেন্টরির অ -ফাইনালাইজেশন’ এর কারণে। তিনি ক্যাসাস বাহিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি যে পরিমাণ পরিমাণ অধিকারী ছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন বলেও তিনি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।
“আমি ২০০৯ সালে আমার সমস্ত উত্তরাধিকার পাইনি। আমি আমার পিতার দ্বারা দান করা একটি পরিমাণ পেয়েছি এবং আমার অন্যান্য ভাইদের জন্য মূল্য একই ছিল। এটি জীবনে প্রদত্ত সম্পদের অংশের একটি প্রত্যাশা ছিল। ২০১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই অবশিষ্টাংশ ছিল, যা আলোচনা করা হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।
শৌল তার বংশগত অধিকার বিক্রি করে এবং 360º এর সাথে একটি ‘পরিষেবা চুক্তি’ জোর করেও অস্বীকার করেছেন যা এমনকি ইনভেন্টরি রেকর্ডে উপস্থাপন করা হত।
“এই অংশীদারিত্ব শুরু হয়েছিল যখন আমি আমার বাবার জায়গুলির সমাধানের জন্য সমর্থন চেয়েছিলাম। আমি বহু বছর ধরে 360 ডিগ্রি জানতাম, নিখুঁত আত্মবিশ্বাসের লোকেরা যাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারা আমাকে উত্থিত না হওয়া পর্যন্ত কৌশলগত এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
শৌল আর 260 মিলিয়ন ডলার প্রাপ্তি এবং আর্থিক সংশোধন সহ মূল্যবোধগুলি আপডেট করার বিষয়টি রক্ষা করে: “আমার লক্ষ্য, সুতরাং, এই মূল্যবোধগুলির এই সংশোধন এবং জরিপটি নিশ্চিত করা। এই সমস্ত ঝড়ের পরে, আমার সঙ্গী এনজো গোরেন্টজভাইগের পাশে আমার দুর্দান্ত পরিকল্পনা রয়েছে”।