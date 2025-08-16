You are Here
স্যাম আসগারি আপাতদৃষ্টিতে শেডস ‘পেশাদার বাবা’ কেভিন ফেডারলাইন
স্যাম আসগারি আপাতদৃষ্টিতে শেডস ‘পেশাদার বাবা’ কেভিন ফেডারলাইন

স্যাম আসগারি
‘পেশাদার বাবা’ কে-ফেডের নতুন বইয়ের জন্য প্রস্তুত !!!

প্রকাশিত


081625_sam_asgari_cal

Tmz.com

আমরা কিছু সংবেদন করছি কে-ফেড থেকে ছায়া স্যাম আসগারি … যিনি সম্পর্কে তার অনুভূতির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স‘শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন আমরা তাঁর সাথে ধরা পড়ি তখন প্রাক্তন স্বামী একটি টেল-অল বই প্রকাশ করে।

ক্লিপটি দেখুন-গ্রিনিং অভিনেতা বলেছেন কেভিন একজন “পেশাদার পিতা” … যোগ করছেন এটি কীভাবে একজন হতে হবে তা নির্দেশ করে প্রথমবারের বইটি ভাগ করে নেওয়া তার পক্ষে “দুর্দান্ত” হবে।

ব্রিটনি স্পিয়ার্স এবং স্যাম আসগারি

আইসি … কেভিন তার আসন্ন স্মৃতি ঘোষণা“আপনি ভেবেছিলেন আপনি জানেন,” এই মাসের শুরুর দিকে। এটি পপের রাজকন্যার সাথে পিতৃত্ব এবং বিবাহের পাশাপাশি স্পটলাইটে তাঁর সময়ের উচ্চতা এবং নীচগুলি বিশদ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনি নিজেকে “পপ সংস্কৃতির অন্যতম ভুল বোঝাবুঝি চিত্র” বলেছেন।

কেভিন ব্রিটের সাথে 2 বাচ্চা ভাগ করে নিয়েছেন – শান প্রেস্টন এবং জেডেন জেমস। তিনি তার পরে মূলত সেগুলি উত্থাপন করেছিলেন 2007 সালে হেফাজত হারিয়েছেতবে ব্রিটনি আপাতদৃষ্টিতে চেষ্টা করেছে তাদের সম্পর্ক প্যাচিং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে।

প্রাক্তন নৃত্যশিল্পীও কন্যা বাবা কোরি এবং পুত্র কালেব তার প্রাক্তন সঙ্গে শেয়ার জ্যাকসনএবং শেয়ার কন্যা জর্দান এবং পিটন তার স্ত্রীর সাথে ভিক্টোরিয়া প্রিন্স। এই জুটি ২০১৩ সাল থেকে বিয়ে করেছে।

স্যাম আসগারি ব্রুক ইরভিন সাব গেটি সোয়াইপ 2

স্যামের কাছে ফিরে – তিনি আমাদের এবং তাঁর বান্ধবী, রিয়েল্টরকেও বলেছিলেন ব্রুক ইরভিন“আশ্চর্যজনক” করছেন।

তারা 2024 সালের শেষের দিকে রোম্যান্সের গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে … এবং ইনস্টাগ্রাম অফিসিয়াল গিয়েছিলেন ডিসেম্বরে।

Source link

