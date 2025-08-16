স্যাম ডারনল্ডের পূর্বসূরী অভিষেকের ক্ষেত্রে সিহাক্স ত্রুটিহীন ড্রাইভ রয়েছে

ক্যানসাস সিটি চিফদের বিপক্ষে তাদের পূর্বসূরী খেলায় শুক্রবার রাতে নতুন কোয়ার্টারব্যাক স্যাম ডারনল্ডের সাথে তাদের অপরাধ দেখার প্রথম সুযোগ পেয়েছিল সিয়াটল সিহাকস। এটি সম্ভবত আরও ভাল লাগতে পারে না।
ডারনল্ড সিহাক্সের সাথে তার প্রথম গেম অ্যাকশনে একটি ত্রুটিহীন ড্রাইভের নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করেছিলেন, 10-প্লে, 81-ইয়ার্ডের টাচডাউন ড্রাইভের অংশ হিসাবে 34 গজের জন্য 4-অফ -4 পাস শেষ করে যা 15-গজ জ্যাচ চার্বনেট রানের সাথে আবদ্ধ ছিল।
সিহাকস প্রবীণ কোয়ার্টারব্যাক জেনো স্মিথকে ট্রেড করে এবং তারপরে ডারনল্ডকে ফ্রি এজেন্সিতে নিয়ে এসে এই অফসিসনে একটি বড় জুয়া খেলেন। চুক্তির কাঠামো দেওয়া, সিহাকস যদি ডারনল্ড ফ্লপ হয় তবে এক মৌসুমের পরে এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, সুতরাং এটির সাথে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি নেই। তবে এটি এখনও স্বল্পমেয়াদে ডাইসের একটি রোল, যা গত কয়েক বছর ধরে স্মিথ কতটা উত্পাদনশীল ছিল, এবং একটি অজানা ডারনল্ড এখনও স্টার্টার হিসাবে কতটা রয়েছে তা প্রদত্ত।
যদিও মিনেসোটা ভাইকিংসের সাথে তাঁর 2024 মরসুম একটি বিশাল সাফল্য ছিল, এটি সামগ্রিকভাবে তাঁর কেরিয়ারে একটি বিশাল আউটলেটও ছিল।
ডারনল্ডের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে এই পারফরম্যান্সটি নিখুঁত পরিস্থিতিতে প্যানে কেবল একটি ফ্ল্যাশ ছিল কিনা, বা যদি এটি এমন কিছু হয় তবে তিনি তৈরি করতে পারেন।
ভাইকিংস কেবল দুর্দান্ত প্লেমেকারদের সাথে ডারনল্ডকে ঘিরে রাখেনি, তবে তাদের একটি দুর্দান্ত আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাও ছিল যা তার পক্ষে এটি আরও সহজ করতে সহায়তা করেছিল।
সিয়াটলে প্রতিভা স্তরটি মিনেসোটাতে যা ছিল তা পুরোপুরি নয় এবং এখনও তার সিস্টেমে তিনি কতটা ফিট থাকবেন সে সম্পর্কে এখনও কিছু অজানা রয়েছে।
শুক্রবার, তারা দেখতে কেমন হতে পারে তার একটি দুর্দান্ত পূর্বরূপ পেয়েছে। এবং তাদের এটি পছন্দ করতে হয়েছিল, এমনকি লবণের দানা দিয়ে যা পূর্বসূরী ফুটবলের সাথে নিতে হবে।
এমনকি ডারনল্ডের নাটক (তাকে এক টন করতে বলা হয়নি) এর চেয়েও বেশি ছিল যে সিহাক্সের আক্রমণাত্মক লাইন এবং চলমান খেলাটি বিশেষত উদ্বোধনী ড্রাইভে শুরু হয়েছিল। চার্বনেট পাঁচটি ক্যারিতে 45 গজ দৌড়েছিল, সিহাক্সের লাইন তার জন্য দুর্দান্ত কাজ খোলার সাথে দুর্দান্ত কাজ করছে। আপত্তিকর লাইনটি এখন কয়েক বছর ধরে সিয়াটলের জন্য উদ্বেগের একটি বিশাল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যদি তারা ব্লক চালাতে পারে এবং ডারনল্ডকে সোজা করে রাখতে পারে তবে এনএফসি ওয়েস্টে প্রতিযোগিতা করার জন্য এটি যে স্তরে প্রয়োজন তা অপরাধকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যাওয়ার দিকে অনেক এগিয়ে যাবে।