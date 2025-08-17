স্যালি রুনি সন্ত্রাস নিষিদ্ধ সত্ত্বেও ফিলিস্তিন অ্যাকশন সমর্থন করার জন্য রয়্যালটি ব্যবহার করার শপথ করেছেন

Nove পন্যাসিক স্যালি রুনি তার বইয়ের বিবিসি অভিযোজন থেকে রয়্যালটি ব্যবহার করে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে “আমি যেভাবেই পারি” সমর্থন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সাধারণ পিপল লেখক, 34, প্রকাশ্যে ডাইরেক্ট-অ্যাকশন গ্রুপের পক্ষে তার সমর্থনটি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন, যা গত মাসে হোম অফিস কর্তৃক একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।
এর অর্থ এই গোষ্ঠীর পক্ষে সমর্থন দেখানো যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে অবৈধ, সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ডে শাস্তিযোগ্য।
একটি অনুভূতিযুক্ত টুকরা মধ্যে প্রকাশিত আইরিশ সময়গত সপ্তাহান্তে লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কয়ারে “আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি, আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি” ঘোষণা করে প্ল্যাকার্ডগুলি ধরে থাকা 500 টিরও বেশি “সাহসী ব্যক্তি” এর গ্রেপ্তারের সময় লেখক হিট করেছিলেন।
“এই প্রসঙ্গে আমি আরও একবার বলতে বাধ্য বোধ করি যে – গত সপ্তাহান্তে গ্রেপ্তার করা শত শত প্রতিবাদকারীদের মতো – আমিও ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করি,” তিনি লিখেছিলেন।
“যদি এটি আমাকে যুক্তরাজ্যের আইনের অধীনে ‘সন্ত্রাসের সমর্থক’ করে তোলে, তবে তা হোক My
“সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক আমার উপন্যাসগুলির দুটি সূক্ষ্ম অভিযোজনও টেলিভিশন করেছেন এবং তাই নিয়মিত আমাকে অবশিষ্ট ফি প্রদান করে।
“আমি পরিষ্কার হতে চাই যে আমি আমার কাজের এই অর্থগুলি, পাশাপাশি আমার পাবলিক প্ল্যাটফর্মকে সাধারণত ব্যবহার করতে চাইছি ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে আমি যেভাবেই পারি তার বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে পারি।”
তিনি বলেছিলেন যে তিনি আনন্দের সাথে যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণাপত্রে একই বিবৃতি প্রকাশ করবেন, তবে উল্লেখ করেছেন যে এটি এখন অবৈধ হবে।
মিসেস রুনি ব্রিটিশ সরকারকে তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য “ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য” সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।
“যুক্তরাজ্যে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের জন্য এই ঘটনাগুলি – যেখানে বিশিষ্ট কবি অ্যালিস ওসওয়াল্ড ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে, এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শিল্পী ও লেখক আর জনসাধারণের সাথে কথা বলার জন্য নিরাপদে ব্রিটেনে ভ্রমণ করতে পারবেন না – এবং আরও গভীর হবে,” তিনি যোগ করেছেন।
২০০২ সালে টিএস এলিয়ট পুরষ্কার প্রাপ্ত ৫৮ বছর বয়সী মিসেস ওসওয়াল্ড এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক ছিলেন, তিনি গত সপ্তাহে মধ্য লন্ডনে আটকদের মধ্যে ছিলেন।
এরপরে, তিনি বলেছিলেন যে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর অনুপ্রেরণায় গাজার তরুণ এবং শিশুদের নিয়মিত অনলাইন কবিতা ক্লাস দেওয়ার খুব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মেট্রোপলিটন পুলিশের পরিসংখ্যান দেখায়, বিক্ষোভকারীদের অর্ধেক গ্রেপ্তার এবং এখন সম্ভাব্য জীবন-পরিবর্তনের সন্ত্রাসের দোষী সাব্যস্ত হওয়া 60০ এরও বেশি ছিল।
স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার এই সপ্তাহান্তে ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছেন, জোর দিয়েছিলেন যে এটি “নিয়মিত প্রতিবাদ গোষ্ঠী” এর চেয়ে বেশি।
মিসেস কুপার বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী গোয়েন্দা গোয়েন্দা গোয়েন্দা তথ্য দেখিয়েছে যে সংস্থাটি ভবিষ্যতের আক্রমণ সম্পর্কে “বিরক্তিকর তথ্য” দিয়ে 2000 সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে নিষেধাজ্ঞার জন্য পরীক্ষাগুলি পাস করেছে।
তিনি লিখেছিলেন, “জননিরাপত্তা রক্ষা করা এবং জাতীয় সুরক্ষা আমি যে কাজটি করি তার খুব মনেই রয়েছে,” পর্যবেক্ষক। “আরও গুরুতর আক্রমণ বা আহত হওয়ার কথা ছিল, মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে খুব শীঘ্রই অভিনয় না করার জন্য সরকারকে যথাযথভাবে নিন্দা করা হবে।”
এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি নভেম্বরে হাইকোর্টে আইনী চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসার কারণে বিক্ষোভকারীরা এই নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।