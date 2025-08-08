স্যুইজ লিংগোটস সহ ইইউ সোনার বাজারকে কাঁপুন

সোনার বুলিয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের ফলে নিউ ইয়র্কে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন অপারেটররা বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রবাহের উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনের প্রত্যাশা করে।
ব্লুমবার্গের প্রাপ্ত একটি চিঠি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন অফিস, বা সিবিপি ইংরেজিতে এর সংক্ষিপ্ত রূপের জন্য, স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এক কিলো এবং ১০০ আউন্সের সোনার ভালুক ট্রাম্পের যুগের পারস্পরিক শুল্কের সাপেক্ষে এবং এই শিল্পটি প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করা হিসাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, ব্লুমবার্গের প্রাপ্ত একটি চিঠি অনুসারে। সিদ্ধান্তটি প্রথম ফিনান্সিয়াল টাইমস দ্বারা অবহিত করা হয়েছিল।
নিউইয়র্কের সোনার ফিউচার, এই ফর্মগুলি দ্বারা সমর্থিত, একটি historical তিহাসিক সর্বাধিকে গুলি করা হয়েছিল, যখন পুরো সেক্টরের অপারেটর, বিশ্লেষক এবং কর্মকর্তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপটি সুইজারল্যান্ড এবং অন্যান্য মূল বাণিজ্য এবং পরিশোধিত কেন্দ্রগুলি যেমন হংকং এবং লন্ডনের মতো চালানগুলিতে বাধা দিতে পারে, যেখানে মার্কিন বাজারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দামগুলি একটি শক্তিশালী ছাড়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অপারেটর এবং বিশ্লেষকরা সিদ্ধান্তের সুযোগ এবং পরিণতিগুলি বোঝার চেষ্টা করেন, সিবিপি লন্ডনে বাণিজ্যকে সমর্থন করে এমন ৪০০ আউন্সের একই বৃহত্তর বিলেটগুলি মোকাবেলা করবে কিনা এবং মূল স্বর্ণ উত্পাদনকারী দেশগুলির জন্য কর কী হবে তা সহ। বাজারের সম্ভাব্য পরিণতিগুলি এত গভীর যে কেউ কেউ ভাবছিলেন যে এটি সিবিপি ত্রুটি হতে পারে এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে এটি আইনী চ্যালেঞ্জের সাপেক্ষে হতে পারে।
“দীর্ঘমেয়াদে, বিতরণযোগ্য সোনার পণ্যগুলিতে আমেরিকান শুল্কের অস্তিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিউচার বাণিজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে,” ইউবিএস এজিএস এজিএস জোনি টেভস বলেছেন। “স্পষ্টতা না হওয়া পর্যন্ত আমরা আশা করি যে সোনার বাজার এবং সাধারণভাবে মূল্যবান ধাতব বাজারগুলি এখনও খুব নার্ভাস।”
সিদ্ধান্তটি একটি সুইস শোধনাগারের পরামর্শের প্রতিক্রিয়া জানায়, বিশ্ববাজারের যথাযথ কার্যকারিতার মূল বিষয়। লন্ডন এবং নিউইয়র্কের দামগুলি যদি চিহ্ন না দেওয়া হয় তবে সুইস রিফাইনারিগুলি আমেরিকান ফিউচার চুক্তির গুণাবলী দ্বারা তাদের সরবরাহ করতে সক্ষম হতে ব্রিটিশ রাজধানীতে আলোচনার বৃহত্তম ইনগটগুলি গলে যেতে পারে এবং বিপরীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাসিক সোনার আমদানি এই বছরের জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ 43 টন পৌঁছেছিল, যেহেতু অপারেটররা শুল্কের সম্ভাব্য আরোপের আগে ধাতব প্রেরণে ছুটে এসেছিল। আমেরিকান সোনার শোধনাগারগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক পরিষেবাগুলির তথ্য অনুসারে গত বছর প্রতি মাসে গড়ে 22 টন উত্পাদন করেছিল। অপারেটররা প্রত্যাশা করেছিল যে এক কিলো এবং ১০০ আউন্সের লিনজগুলি ট্রাম্পের শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে, যার মধ্যে সুইজারল্যান্ডে প্রয়োগ করা 39% আশ্চর্য হার সহ। যাইহোক, 31 জুলাই প্রেরিত চিঠিতে সিবিপি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এই পণ্যগুলি শুল্ক কোডগুলির অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে যা আধা -নির্ধারিত পণ্যগুলিকে করের সাপেক্ষে কভার করে। “সোনার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় বিশ্বজুড়ে রিজার্ভের মধ্যে,” মূল্যবান ধাতুগুলির বহির্মুখী এবং জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কো এর সাধারণ পরিচালক রবার্ট গটলিব বলেছেন, ইনগোটসকে উল্লেখ করে। “আমরা কখনই ভাবিনি যে এটি কোনও শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত হবে।” ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন মোটিফ এবং পরিবর্তনশীল হারের সাথে আমদানি শুল্কগুলির একটি জটিল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। গত মাসে, হোয়াইট হাউস অপ্রত্যাশিতভাবে 50%করের সর্বাধিক বাণিজ্যিকীকরণের পণ্য পরিশোধিত ধাতবকে ছাড় দেওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তামা ফিউচারগুলি ভেঙে পড়েছিল। সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে কাজ করার সময় যারা তাদের নাম প্রকাশ করতে চান না, তারা এশিয়া থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সোনার শোধনাগারের আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছেন যে আরও স্পষ্টতা না পাওয়া পর্যন্ত তারা যুক্তরাষ্ট্রে চালান স্থগিত করছেন। এক কিলোর লিনজগুলি বিশ্বের বৃহত্তম সোনার ফিউচার মার্কেট কমেক্সে সর্বাধিক বিপণনযুক্ত এবং সুইজারল্যান্ডের বেশিরভাগ বুল রফতানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠন করে। সুইজারল্যান্ডের সাথে মার্কিন বাণিজ্যিক ঘাটতি প্রসারিত বছরের শুরুতে চালান বৃদ্ধির পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণ রফতানি একটি ঘর্ষণ পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প সুইজারল্যান্ডে উন্নত দেশের জন্য সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করার পরে এই করটি সুইস রাষ্ট্রপতি করিন কেলার-সুটারের সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। হোয়াইট হাউসকে প্রভাবিত করতে বৃহস্পতিবার কেলার-সুটার ওয়াশিংটনকে জরুরি অবস্থা তৈরি করেছিলেন, তবে ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের পরে তিনি খালি হাতের হাত রেখেছিলেন। নতুন বিতর্ক সোনার জন্য অশান্ত বছরে যুক্ত করেছে এবং এই শুক্রবার আন্তর্জাতিক দামের তুলনায় নিউইয়র্কের ফিউচারের প্রিমিয়াম উত্থাপন করেছে। ডিসেম্বরে ডেলিভারি চুক্তিগুলি লন্ডনে নগদ মূল্যের জন্য বিশ্ব রেফারেন্স সূচকের উপরে আউন্স $ 100 এরও বেশি প্রিমিয়ামে উঠেছে, যেহেতু বিনিয়োগকারীরা বাজি ধরেন যে শুল্ক আমদানি বন্ধ করবে। সমস্ত দেশ থেকে আমদানি এবং রফতানি কোনও করের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত কোডগুলির একটি জটিল সিস্টেম দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। সিবিপি চিঠিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সোনার বিলজগুলি 7108.12.10 কোডের পরিবর্তে 7108,13,5500 কোড প্রবেশ করে, যা প্রত্যাশা অনুযায়ী শুল্কের সাপেক্ষে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের ওয়েবসাইট অনুসারে এটি তাদেরকে “কাঁচা” এর পরিবর্তে “আধা -এলবোরেটেড” সোনার হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে। এটি এখনও জানা যায়নি যে অন্যান্য ফর্ম্যাটগুলি, যেমন 400 -ইউনস ইনগোটস -লন্ডনে সর্বাধিক আলোচিত -শুল্কের সাপেক্ষে। যদি তা না হয় তবে তাদের কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা যেতে পারে এবং একটি কিলোতে পুনরায় তৈরি করা যেতে পারে, একজন গুরুত্বপূর্ণ শোধনাগারের মতে, যিনি তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি কারণ তিনি প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমোদিত নন। মেটালস ফোকাস লিমিটেড পরামর্শদাতার সাধারণ পরিচালক নিকোস কাভালিসের মতে, এই জাতীয় পরিস্থিতি সিএমই চুক্তিটিকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে থাকবে, যেহেতু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সোনার পরিমার্জন করার সীমিত ক্ষমতা রয়েছে। “নগদ মূল্য এবং ফিউচারের দামের মধ্যে পার্থক্য সক্ষমতা সমস্যার ঝুঁকিতে পড়বে I “আমি সন্দেহ করি যে এটি একটি ভুল বোঝাবুঝি বা শুল্ক কর্তৃপক্ষের ত্রুটি বা এটি যদি ভুল না হয় তবে ধরা যাক এটি একটি খারাপ মূল্যায়ন। আমি সন্দেহ করি যে এটি আইনত চ্যালেঞ্জ করা হবে বা চাপ প্রয়োগ করা হবে।”