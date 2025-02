স্যুটসের গ্যাব্রিয়েল মাচ ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন লা স্পিনফের জন্য হার্ভে হিসাবে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

গ্যাব্রিয়েল ম্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে হার্ভে স্পেকটারের ভূমিকায় ফিরে যাচ্ছেন স্যুট: লা।এবং সম্প্রতি কেন তিনি আসন্ন পশ্চিম কোস্ট স্পিন অফে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন। আসল স্যুট ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চলমান সিরিজটি কর্পোরেট আইনের উচ্চ-অংশীদার বিশ্বকে অনুসরণ করেছে, শীর্ষ আইনজীবী হার্ভে স্পেক্টার এবং তার উজ্জ্বল প্রোটেগি মাইক রসকে কেন্দ্র করে। এখন, দ্য স্যুট স্পিনফ টেড ব্ল্যাক (স্টিফেন আমেল) এ অ্যাকশনটি স্থানান্তরিত করেএকটি বিনোদন আইনজীবী হলিউডের কাটথ্রোট শিল্প নেভিগেট করছেন। স্যুট: লাএনবিসিতে 23 ফেব্রুয়ারি রিলিজ সেট করা হয়েছে।

সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মানুষ, মাচ্ট তার কাছে ফিরে আসার সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করলেন স্যুট ইউনিভার্স একটি সাধারণ অনুপ্রেরণায় ফোটে: ভক্তরা। অভিনেতা ফিরে আসেন পুনঃপ্রকাশ মামলা ‘ শিল্পে ফিরে আসার বিষয়ে খুব আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ প্রিয় মামলা -মোকদ্দমা সবেমাত্র হ্রাস পেয়েছে। অভিনেতা প্রকাশ করেছিলেন যে ফিরে আসার একমাত্র কারণ ছিল নিবেদিতদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়া স্যুট ফ্যানবেস, উল্লেখ করে:

আমি কেবল ভক্তদের জন্য এটি করছি। আমি আমার জন্য এটি করছি না। আমি এটি 134 বার করেছি। আমি আমার জন্য এটি করছি না। আমি এখনই অভিনেতা হিসাবে কাজ করতে ফিরে আসার খুব আগ্রহ ছিল না কারণ আমি এত সময় ব্যয় করেছি [doing it] এবং এটি আমার সময় ছিল সত্যই আমার বাচ্চাদের বড় করার এবং ভালুক লড়াইয়ের মতো এই সৃজনশীল জিনিসগুলি করার।

… [if there was] এটি করার একটি উপায় যেখানে এটি আমার পরিবারের জন্য বোধগম্য হয়েছিল, এটি সময়সীমার জন্য বোধগম্য হয়েছিল এবং যদি এমন কোনও উপায় থাকে যে আমি স্টিফেনের কাছে লাঠিটি বাছাই করতে পারি [Amell] এবং এলএতে কাস্ট যদি আমি [could have] শোতে সহায়তা এবং এটি বন্ধ করতে সহায়তা করার সাথে কিছু করার [the ground], এটা প্রায় মত [giving] একটি আশীর্বাদ।