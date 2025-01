স্যুট এলএ টিজার ট্রেলার নস্টালজিয়াতে ভারী, কিন্তু স্টিফেন আমেল কি তীর থেকে মুক্ত হতে পারে?

পরের মাসে NBC-তে Suits LA-এর প্রিমিয়ার হওয়ার সাথে সাথে, প্রচারমূলক ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে, এবং প্রথম ফুটেজটি সপ্তাহান্তে উন্মোচিত হয়েছিল।

স্টিফেন অ্যামেল হলেন টেড ব্ল্যাকের ভূমিকায় শো-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, নিউ ইয়র্কের একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর “যিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্লায়েন্টদের প্রতিনিধিত্ব করে নিজেকে নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছেন,” সারসংক্ষেপ অনুসারে।

“তাঁর ফার্ম একটি সংকট পর্যায়ে রয়েছে, এবং বেঁচে থাকার জন্য, তাকে অবশ্যই একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যা তিনি তার সমগ্র কর্মজীবনের জন্য অবমাননা করেছিলেন,” বর্ণনাটি অব্যাহত রয়েছে।

(NBC/স্ক্রিনশট)

“টেড চরিত্রগুলির একটি তারকা গোষ্ঠী দ্বারা বেষ্টিত যারা টেড এবং একে অপরের প্রতি তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করে যখন তারা তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনকে মিশ্রিত করতে পারে না।”

“এই সব চলছে যখন বছর আগের ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় যা টেডকে সবকিছু এবং তার পছন্দের সবাইকে পিছনে ফেলে দেয়।”

টিজারে টেড এবং তার কক্ষপথে থাকা ব্যক্তিদের লস অ্যাঞ্জেলেস আইনের বিরুদ্ধে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে৷

তবুও, স্টিফেন আটটি মরসুমে এত অনায়াসে অভিনয় করা ভূমিকা থেকে শীর্ষস্থানীয় চরিত্রটিকে আলাদা করা ইতিমধ্যেই কঠিন প্রমাণিত হচ্ছে।

স্যুট LA ইতিমধ্যেই এর ভাগ্য সিল করে দিয়েছে

হ্যাঁ, আমরা অলিভার কুইন এবং তীর সম্পর্কে কথা বলছি। স্টিফেন হিলের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর জন্য গিয়েছিলেন, এবং এটি তার অভিনয় ক্ষমতার বিভিন্ন সূক্ষ্মতা দেখানোর একটি দুর্দান্ত উপায় ছিল।

কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই যে স্যুট এলএ তার জন্য সঠিক পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল। নেটফ্লিক্সে প্রাক্তন ইউএসএ নেটওয়ার্কের পুনরুত্থানের জন্য স্যুট ফ্র্যাঞ্চাইজি জীবিত এবং ভালভাবে ধন্যবাদ।

যদিও সিরিজটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিসংখ্যানে বেড়েছে, NBC এর সমাপ্তির কয়েক বছর পরে স্যুট LA স্থল থেকে প্রাপ্ত করেছে।

যদি নেটওয়ার্ক মূল সিরিজের সাফল্যকে পুঁজি করতে চায়, তাহলে নতুন অফশ্যুটের গত বছর একটি স্প্ল্যাশী আত্মপ্রকাশ করা উচিত ছিল।

আশা করা যায় যে টেড অ্যারো-তে স্টিফেনের ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে, কারণ এটি একজন অভিনেতা হিসাবে তার এবং দর্শকদের জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে যখন এটি স্যুট এলএ-তে টিউন করবে।

(NBC/স্ক্রিনশট)

প্রথম ফুটেজটি দেখায় যে টেড উদগ্রীব এবং তার ক্লায়েন্টদের জন্য যতটা সম্ভব যেতে ইচ্ছুক, যা হার্ভে স্পেকটার (গ্যাব্রিয়েল মাচ্ট) এর কথা খুব মনে করিয়ে দেয়, যিনি স্পিনঅফে অতিথি আর্কের জন্য উপস্থিত হবেন।

স্যুট LA ফ্র্যাঞ্চাইজ অ্যালামের আগে নতুন চরিত্রগুলিতে ফোকাস করা উচিত

শো থেকে প্রকৃত ফুটেজ সহ প্রথম প্রচারটি মাত্র 30 সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল

তবুও এটি মুখে একটি চড়ের বিট যে এনবিসি এটিকে দেখানোর একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে যে, হ্যাঁ, হার্ভে স্পেকটার কিছু ক্ষমতায় ফিরে আসবে।

স্যুট LA-কে মহাবিশ্বের মধ্যে তার নিজস্ব শো হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার দিকে ফোকাস করা উচিত ছিল এবং চরিত্র ক্রসওভারগুলি একটি চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত কারণ শোটি নিজেকে বিপর্যয়ের জন্য সেট করেছে।

(NBC/স্ক্রিনশট)

হার্ভে সম্ভবত স্যুটস LA-তে স্যুট ইউনিভার্সের বেশিরভাগ নতুন সংযোজনের চেয়ে অনেক ভাল চরিত্র হবে, তাই দর্শকরা তার চেয়ে অনেক বেশি চাইবেন।

হার্ভির উল্লেখের একমাত্র আকর্ষণীয় দিকটি হল এটি তার এবং টেডের মধ্যে একটি ইতিহাসকে টিজ করে।

টেড অতীত কালের হার্ভে সম্পর্কে কথা বলেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন যে তাদের বন্ধুত্বকে লাইনচ্যুত করার জন্য কিছু ঘটেছে, যার মানে তারা যখন এলএ-তে পাশ দিয়ে যায় তখন আতশবাজি করা উচিত।

Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q), Josh McDermitt (The Walking Dead), এবং Bryan Greenberg (One Tree Hill) স্যুট LA-এর কাস্টের বাইরে। ভিক্টোরিয়া জাস্টিস (আই ক্যান্ডি) ট্রেলারে উপস্থিত রয়েছে, তবে NBC তাকে শুধুমাত্র অতিথি তারকা হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।

(NBC/স্ক্রিনশট)

আপনি স্যুট LA এ প্রথম চেহারা সম্পর্কে কি মনে করেন?

ফ্র্যাঞ্চাইজি অ্যালামদের কাছ থেকে উত্যক্ত করার আগে সিরিজটির কি প্রথমে তার চরিত্রগুলির উপর ফোকাস করা উচিত?

23 ফেব্রুয়ারি রবিবার, 9/8c-এ NBC-তে Suits LA-এর প্রিমিয়ার।