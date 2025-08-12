You are Here
হংকংয়ের বিশ্ববিদ্যালয় স্পটগুলির জন্য লড়াই করুন আরও 150,000 আরও কিশোর হিসাবে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য
হংকংয়ের বিশ্ববিদ্যালয় স্পটগুলির জন্য লড়াই করুন আরও 150,000 আরও কিশোর হিসাবে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য

হংকংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানগুলির জন্য প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হতে চলেছে কারণ মূল ভূখণ্ডে শহরে জন্মগ্রহণকারী ১৫০,০০০ এরও বেশি শিশু চীনা বাবা -মা আগামী পাঁচ বছরে ভর্তুকিযুক্ত তৃতীয় শিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রাক্তন নেতা লেং চুন-ইয়িংযিনি ২০১৩ সালে শুরু হওয়া হংকংয়ে মূল ভূখণ্ডের মহিলাদের জন্ম দিতে নিষিদ্ধ করেছিলেন, সোমবার বলেছিলেন যে সম্ভাব্য সমস্যার “কোনও সমাধান” নেই, কারণ শিশুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তুকিযুক্ত স্থানগুলির অধিকারী ছিল।

তবে “দুর্দশা” বর্তমান প্রতিভা ভর্তি নীতিগুলির উপর একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করেছিল, যা অনুরূপ “অপরিকল্পিত পরিণতি” বহন করেছিল, তিনি বলেছিলেন।

হংকং ২০০ 2006 থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত একটি “বেবি বুম” অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ২০০১ সালে ল্যান্ডমার্ক কোর্টের রায় দেওয়ার পরে নগরীর মূল ভূখণ্ডের পিতামাতাদের জন্মগ্রহণকারী শিশুদের দ্বারা আংশিকভাবে সহায়তা করেছিলেন যে তাদের পিতামাতার অভিবাসনের অবস্থা নির্বিশেষে নবজাতকদের আবাসের অধিকার দেওয়া উচিত। বেশিরভাগ বাচ্চারা তাদের ভিত্তি শিক্ষার জন্য মূল ভূখণ্ডে গিয়েছিল।

সরকারের মতে, ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী ১৫০,১৯৯ শিশু হংকংয়ের বাসিন্দা ছিলেন না এমন পিতামাতাদের কাছে বসেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষার ডিপ্লোমা (ডিএসই) পরবর্তী পাঁচ বছরে পরীক্ষা।

২০১৩ সালে সরকার মূল ভূখণ্ডের মহিলাদের শহরে জন্ম দিতে নিষেধাজ্ঞার পরে, নবজাতকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে 790 এ দাঁড়িয়েছে।

