হংকংয়ের সরকার 3 বছরেরও বেশি সময় ধরে 9,000 পাবলিক ভাড়া ফ্ল্যাট পুনরুদ্ধার করে না

হংকং সরকার “ধনী ভাড়াটে” এবং জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহারের উপর ক্র্যাকডাউন করার মধ্যে গত তিন বছরে প্রায় 9,000 জন পাবলিক ভাড়া ফ্ল্যাট উদ্ধার করেছে।
উইনি হো, আবাসন প্রধান, ড বুধবার ফেসবুকে যে ২০২২ সালের জুলাই থেকে এই জুন পর্যন্ত প্রায় ৯,০০০ ফ্ল্যাটগুলি সরকারকে এইচকে $ ৯ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে, যা অন্যথায় নতুন পাবলিক ফ্ল্যাট তৈরিতে ব্যয় করা হত।
এই কর্মকর্তা বলেছিলেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী থেকে কিছু অবসরপ্রাপ্তরা সন্দেহজনক অপব্যবহারের মামলা তদন্তের জন্য সরকারের টাস্কফোর্সে যোগ দিয়েছিলেন।
চীনা ভাষার ফেসবুক পোস্টে হো বলেছেন, অবসরপ্রাপ্তদের “আরও গুরুতর এবং গোপন সন্দেহভাজন মামলা” এবং তদন্তকারী দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ফ্রন্টলাইন কর্মীদের সহায়তা করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
গত ফেব্রুয়ারি, হো বলেছি রাষ্ট্র-সমর্থিত সংবাদপত্র টা কুং পাও যে আবাসন বিভাগ জনসাধারণের আবাসন নির্যাতনের বিষয়টি হ্রাস করার পরিকল্পনা গঠনে সহায়তা করার জন্য এবং কোনও ভাড়াটিয়ারা অবৈধভাবে তাদের ইউনিটকে অবৈধভাবে সাবলেট করছে কিনা তা অনলাইনে নিরীক্ষণের জন্য কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী অবসর গ্রহণ করেছিল।
সরকার ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে পাবলিক হাউজিং ইউনিটগুলির সীমিত সরবরাহের কথা উল্লেখ করে জনসাধারণের ভাড়া আবাসনগুলিতে বসবাসকারী “ধনী ভাড়াটে” সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
একটি বিশেষ টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা ছাড়াও কর্তৃপক্ষগুলি হংকং, মূল ভূখণ্ড, চীনা এবং বিদেশে তাদের যানবাহন এবং সম্পদের মূল্য সহ ভাড়াটেদের অর্থের তদন্তও বাড়িয়েছে।
২০২২ সালের জুলাইয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পরে, প্রধান নির্বাহী জন লি বলেছেন, হংকংয়ের আবাসন বিষয়গুলিকে সম্বোধন করা তার প্রশাসনের এজেন্ডায় শীর্ষে রয়েছে। তিনি পাবলিক ভাড়া আবাসনের জন্য গড় অপেক্ষার সময় হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – যা তখন 5.6 বছর ছিল – চার বছরের মধ্যে 4.5 এ।
এই মার্চ হিসাবে, গড় অপেক্ষার সময় ছিল 5.3 বছর।
এদিকে, সরকার জনসাধারণকে সন্দেহজনক জনগণের আবাসন নির্যাতনের কোনও সন্দেহজনক মামলার প্রতিবেদন করতে উত্সাহিত করেছে।
এর আগে জানুয়ারিতে, আবাসন কর্তৃপক্ষ ঘূর্ণিত “পাবলিক হাউজিং অ্যাবিউজ অ্যাওয়ার্ড রিপোর্ট করুন” আউট। যে কেউ “খাঁটি এবং কংক্রিটের তথ্য” সরবরাহ করে যা আবাসন বিভাগের অপব্যবহারের মামলার সফল সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত করে তাকে এইচকে $ 3,000 এবং প্রশংসার শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।
