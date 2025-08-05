হংকংয়ে রেকর্ড-ব্রেকিং প্রলয় 11 ঘন্টা কালো বৃষ্টিপাতের সংকেত দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ

মঙ্গলবার রেকর্ড ব্রেকিং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হংকংকে আঘাত করে এবং শহরটিকে দ্বিতীয় দীর্ঘতম কালো বৃষ্টিপাতের সতর্কতা দিয়ে একটি স্থবিরতায় নিয়ে আসে, কার্যকরভাবে 11 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, কর্তৃপক্ষ বন্যার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথে অনেক ব্যবসা বন্ধ করতে হয়েছিল এবং ক্লাসগুলি স্থগিত করা হয়েছিল।
হংকং অবজারভেটরি জানিয়েছে যে এটি সিম শা সসুইয়ের সদর দফতরে 358.8 মিমি (14.1 ইঞ্চি) বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করেছে, সন্ধ্যা 5 টা পর্যন্ত, 1884 সালে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে আগস্টে সর্বোচ্চ দৈনিক বৃষ্টিপাত।
গত সপ্তাহে ভেজা আবহাওয়া থেকে বাসিন্দারা খুব কম স্বস্তি পেয়েছিলেন, আট দিনের মধ্যে চতুর্থবারের জন্য কালো বৃষ্টিপাতের সংকেত জারি করা হয়েছিল।
সর্বোচ্চ স্তরের বৃষ্টিপাতের সতর্কতাটি সকাল 5.50 টায় উত্থাপিত হয়েছিল, অবশেষে অ্যাম্বারে 11 ঘন্টা এবং 15 মিনিট পরে 5.05 টায় ডাউনগ্রেড করা হয়েছিল। সমস্ত বৃষ্টিপাতের সংকেত সন্ধ্যা 6.15 টায় বাতিল করা হয়েছিল, আরেকটি অ্যাম্বার সতর্কতা জারি করার আগে রাত ১০.৫৫ টায় জারি করা হয়েছিল এবং তারপরে বুধবার সকাল 12.30 টায় সরানো হয়েছিল।
এটি এটিকে হংকংয়ের রেকর্ডের বিষয়ে দ্বিতীয় দীর্ঘতম কালো বৃষ্টিপাতের সতর্কতা হিসাবে পরিণত করেছিল, এটি কেবল অন্য একটির পিছনে ছিল যা সেপ্টেম্বর 7 থেকে 8, 2023 এর মধ্যে 16 ঘন্টা এবং 35 মিনিটের জন্য কার্যকর হয়েছিল। 1992 সালে রেইনস্টর্ম সতর্কতা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।
ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কর্তৃপক্ষগুলি অনেক পাবলিক সার্ভিসকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, সমস্ত স্কুল ক্লাস স্থগিত করে তবে আবহাওয়াটিকে “চরম পরিস্থিতি” বলে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে বেছে নিয়েছিল।