হংকং আরও 2 চিকুনগুনিয়া জ্বর সংক্রমণ রেকর্ড করে
হংকং আরও 2 চিকুনগুনিয়া জ্বর সংক্রমণ রেকর্ড করে

হংকংয়ের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ চিকুনগুনিয়া জ্বরের দুটি নতুন আমদানিকৃত মামলা রেকর্ড করেছে, যার মধ্যে একটি 50 বছর বয়সী পুরুষ এবং তার 8 বছর বয়সী কন্যা, যিনি Dhaka াকা, বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছেন।

মশা নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল প্রচেষ্টা
খাদ্য ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ সালে কোয়াই সিং জেলায় মশা নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে। ছবি: গোভক।

এটি এই বছর নগরীতে রেকর্ডকৃত মামলার সংখ্যা আটকে নিয়ে আসে, মশার বাহিত ভাইরাসের সমস্ত ক্ষেত্রে আমদানি করা হয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র (সিএইচপি) বৃহস্পতিবার।

20 জুলাই থেকে 10 আগস্টের মধ্যে Dhaka াকায় ভ্রমণের সময়, পুরুষ রোগী জ্বর এবং জয়েন্টে ব্যথা বিকাশ করেছিলেন, সিএইচপি জানিয়েছে। তিনি স্থানীয় চিকিত্সার মনোযোগ চেয়েছিলেন এবং রক্ত পরীক্ষার পরে ভাইরাসের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছিলেন।

মঙ্গলবার তার ফোলা জয়েন্টগুলি নিয়ে রোগী হংকংয়ের একটি বেসরকারী হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তবে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় নি কারণ শহরে ফিরে আসার আগে তার জ্বর ইতিমধ্যে হ্রাস পেয়েছিল। ততক্ষণে তিনি মশার সাথে সংক্রামক ছিলেন না।

মঙ্গলবার মেয়েটি জ্বর, কাশি এবং ক্লান্তি তৈরি করেছিল এবং পরের দিন একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিত্সার জন্য ভর্তি হয়েছিল। তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন, সিএইচপি জানিয়েছে।

রোগীদের আরও তিনটি গৃহস্থালীর পরিচিতি অসম্পূর্ণ এবং চিকিত্সা নজরদারির অধীনে রয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষগুলি তাদের সাই কুং আবাস এবং অন্যান্য জায়গাগুলির আশেপাশে মশার প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি তীব্র করে তোলে।

সিএইচপি ওয়েবসাইট অনুসারে, লক্ষণগুলি মশার বাহিত ভাইরাসের মধ্যে জ্বর এবং জয়েন্টে ব্যথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ যেমন পেশী ব্যথা, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্লান্তি এবং ফুসকুড়ি। কোনও অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ চিকিত্সা উপলব্ধ নেই – প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সেরা।

সিএইচপির তদন্ত চলমান রয়ে গেছে এবং এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে মামলাগুলি জানিয়েছে।

অতিরিক্ত ব্যবস্থা

সিএইচপির নিয়ামক, এডউইন সসুই বলেছিলেন যে জনগণের সদস্যদের স্ব-পরীক্ষা করা উচিত নয় এবং তাত্ক্ষণিকভাবে চিকিত্সা পরামর্শ নেওয়া উচিত নয় যদি তারা সন্দেহ করেন যে তারা চিকুনগুনিয়া জ্বরের সাথে আক্রান্ত হন: “(গ) অবিচ্ছিন্নভাবে, বাজারে কোনও দ্রুত পরীক্ষার পণ্য নেই যা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্ব-টেস্টিংয়ের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্ব-টেস্টিংয়ের জন্য স্ব-টেস্টিংয়ের জন্য প্রত্যয়িত হয়েছিল।”

এডিস অ্যালবপিকটাস, সাধারণত এশিয়ান টাইগার মশা হিসাবে পরিচিত। ছবি: ইউএস এয়ার ফোর্সের ফটো/মাস্টার সার্জেন্ট। ফ্লিকার হয়ে ব্রায়ান ফার্গুসন।

টিএসইউআই যোগ করেছে যে জনসাধারণকে আইবুপ্রোফেনের মতো অ্যাসপিরিন বা নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগগুলির সাথে স্ব-ওষুধ খাওয়ানো উচিত নয় কারণ তারা “গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে,”

বর্ষাকালে, জনসাধারণের সদস্যদের মশার কামড় এবং মশার বাহিত রোগের প্রসার রোধে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যেমন ডিটযুক্ত পোকামাকড় রেপেলেন্টস বা অন্যান্য কার্যকর সক্রিয় উপাদানগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পরে, “টিএসইউই যোগ করেছেন।

খাদ্য ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি বিভাগও বাসিন্দাদের মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জল পরিবর্তন করা, সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পোটেড উদ্ভিদের নীচে সসারগুলিতে জল অপসারণ এবং সফট ড্রিঙ্ক ক্যান এবং মধ্যাহ্নভোজনের বাক্সগুলির মতো পাত্রে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

