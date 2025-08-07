হংকং আরও 3 চিকুনগুনিয়া জ্বর সংক্রমণ রেকর্ড করে

হংকংয়ের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মশার বাহিত চিকুনগুনিয়া জ্বরের আরও তিনটি আমদানিকৃত মামলা রেকর্ড করেছে, সহ এক প্রবীণ মহিলা সহ, যিনি ভাইরাসের হটস্পট হিসাবে আত্মপ্রকাশিত মূল ভূখণ্ডের চীনা শহর ফোশান থেকে ফিরে এসেছিলেন।
বুধবার সন্ধ্যায় সেন্টার ফর হেলথ প্রটেকশন (সিএইচপি) দ্বারা তিনটি নতুন মামলা রিপোর্ট করেছে, হংকংয়ের মোটটি চারটিতে নিয়ে এসেছিল।
তাদের মধ্যে দক্ষিণ জেলায় বসবাসরত এক -৯ বছর বয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি সোমবার জ্বর এবং জয়েন্টে ব্যথা বিকাশ করেছিলেন এবং পরের দিন কুইন মেরি হাসপাতালে ভর্তি হন, যেখানে তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।
রোগী জুলাইয়ে স্বজনদের সাথে দেখা করতে নিকটবর্তী গুয়াংডং প্রদেশের ফোশান ভ্রমণ করেছিলেন, তবে সেখানে মশার দ্বারা কামড়ানোর কথা মনে পড়েনি। তিনি বেশিরভাগ ইনকিউবেশন পিরিয়ডের জন্য ফোশানে থাকাকালীন সিএইচপি বিবেচনা করেছিলেন যে ভ্রমণের সময় তিনি সংক্রামিত ছিলেন।
বুধবার রিপোর্ট করা অন্য দুটি মামলায় একটি 55 বছর বয়সী ব্যক্তি এবং তার পুত্র, 10 বছর বয়সী, কোওয়াই সিংয়ে বসবাসরত। তারা 12 জুলাই থেকে 3 আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিল এবং বিদেশে থাকাকালীন উভয় জ্বর এবং জয়েন্টে ব্যথা বিকাশ করেছিল।
দুজনেই এখন প্রিন্সেস মার্গারেট হাসপাতালে রয়েছেন এবং স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তাদের পরিবারের পরিচিতিগুলি বর্তমানে অসম্পূর্ণ এবং চিকিত্সা নজরদারি অধীনে রয়েছে।
গত শনিবার হংকংয়ের প্রথম আমদানিকৃত কেসটি গত শনিবার জানানো হয়েছিল, যা গত মাসে ফোশান থেকে ফিরে আসা একটি 12 বছর বয়সী ছেলে জড়িত ছিল। খাদ্য ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ (এফইএইচডি) রোগীদের বাড়িঘর এবং তারা পরিদর্শন করা অন্যান্য জায়গাগুলির নিকটে মশার নির্মূল ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
গুয়াংডং প্রদেশের ফোশনের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষগুলি, 000,০০০ এরও বেশি নিশ্চিত মামলা রেকর্ড করেছে।
আরও সংক্রমণ প্রত্যাশিত
সিএইচপি-র যোগাযোগযোগ্য রোগ শাখার প্রধান, অ্যালবার্ট এউ, জনসাধারণের সদস্যদের এই বর্ষাকালে মশার-বাহিত রোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
এবং বৃহস্পতিবার আরটিএইচকে -তে বক্তব্য রেখে সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ জোসেফ সাং বলেছেন যে হংকং এবং গুয়াংডংয়ের মধ্যে “ঘন ঘন বিনিময়” কারণে আরও সংক্রমণের আশা করা যেতে পারে।
“চিকুনগুনিয়া জ্বর স্থানীয় হয়ে উঠেনি, তবে ভবিষ্যতে এটি অবিরাম হয়ে উঠবে কিনা তা ভবিষ্যতের বিকাশের উপর নির্ভর করে,” সাং ক্যান্টোনিজে বলেছিলেন।
সাং, যিনি হংকং মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যোগাযোগযোগ্য রোগ সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি, তিনি আরও বলেছিলেন যে বাসিন্দাদের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কেবল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। মশার বাহিত ভাইরাসকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, তিনি যোগ করেছেন, কারণ এটি দীর্ঘস্থায়ী বাতজনিত রোগীদের ছেড়ে যেতে পারে।
সিএইচপি অনুসারে, হংকং ২০১ 2016 থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এক থেকে ১১ টি চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের মধ্যে দেখেছিল।
এফইএইচডি বাসিন্দাদের কাছে মশার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফুলদানিতে জল পরিবর্তন করা, সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পোটেড গাছের নীচে সসারদের জল অপসারণ এবং সফট ড্রিঙ্ক ক্যান এবং মধ্যাহ্নভোজনের বাক্সগুলির মতো পাত্রে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার আহ্বান জানিয়েছে।
পৃথকভাবে, মহামারী চলাকালীন হংকং সরকারের কোভিড -১৯ প্রতিক্রিয়া পরামর্শ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইউয়েন কোক-ইয়ং, স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে হংকংয়ের ছুটির জন্য মূল ভূখণ্ডের চীন ভ্রমণকারী হংকংয়ের সংখ্যক লোকের প্রত্যাশার মধ্যে ছিল।
