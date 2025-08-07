হংকং “এক দেশ, দুটি সিস্টেম” এর অধীনে বিস্তৃত ভিত্তিক অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা দেখছে

হংকং, Aug আগস্ট (সিনহুয়া) – হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) সরকার সম্প্রতি নগরীর ব্যবসায়িক পরিবেশের বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সের বিষয়ে নগরীর অগ্রিম অনুমানের ঘোষণার সাথে মিল রেখে।
“হংকংয়ের ব্যবসায়িক পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন: ‘ওয়ান কান্ট্রি, টু সিস্টেমস’ এর অধীনে অনন্য শক্তি,” ইতিবাচক অর্থনৈতিক তথ্যের সাথে একত্রে হংকংয়ের স্থিতিস্থাপক ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশকে বিশ্বজুড়ে সংস্থাগুলির জন্য শক্তিশালী আবেদন এবং প্রতিভা সহ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, বিশ্লেষকরা বলেছেন।
এইচকেএসআর সরকারের আদমশুমারি ও পরিসংখ্যান বিভাগের অগ্রিম অনুমানগুলি দেখিয়েছে যে হংকংয়ের আসল মোট দেশীয় পণ্য দ্বিতীয় প্রান্তিকে বছরে ৩.১ শতাংশ বেড়েছে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের এই দশম ত্রৈমাসিকের দৃ strong ় রফতানি কর্মক্ষমতা এবং উন্নত দেশীয় চাহিদা দ্বারা সমর্থিত ছিল – মোট পণ্য রফতানি এক বছরের আগের তুলনায় 11.5 শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, যখন বেসরকারী খরচ ব্যয় 1.9 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই দৃ, ়, বিস্তৃত ভিত্তিক পারফরম্যান্সটি শহরে উচ্চ সংখ্যক দর্শনার্থীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে, যেখানে শহর জুড়ে ইভেন্টের একটি অ্যারে দ্বারা আঁকা পর্যটক এবং ব্যবসায়িক দর্শনার্থীদের সহ, বাণিজ্য মেলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক উত্সব এবং মেগা ক্রীড়া ইভেন্ট পর্যন্ত।
এরকম একটি অনুষ্ঠান হ’ল নিউ কাই টাক স্পোর্টস পার্কের প্রথম হংকং ফুটবল উত্সব, যা প্রায় ১০,০০,০০০ ফুটবল অনুরাগী লিভারপুল এবং এসি মিলানের মধ্যে গেমস বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি ম্যাচের দিনে কাই টাক স্টেডিয়ামটি প্যাক করে, তারপরে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে আর্সেনালকে অনুসরণ করে। মাত্র পাঁচ মাস আগে এটি খোলার পর থেকে ভিড়টি কাই টাক স্টেডিয়ামে এক মিলিয়ন্থ দর্শকের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।
হংকং 2025 এর প্রথমার্ধে প্রায় 24 মিলিয়ন দর্শকদের স্বাগত জানিয়েছে, যা বছরে 12 শতাংশ বেশি। চীনা মূল ভূখণ্ডের দর্শনার্থী আগতদের এক বছরে এক বছরে 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন বিশ্বের অন্যান্য অংশের লোকেরা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 17 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলি এইচকেএসআর সরকারের ১০২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বিশ্লেষণকে পুরোপুরি সমর্থন করে। হংকং “ওয়ান দেশ, দুটি সিস্টেমের অধীনে” এর অধীনে তার শক্তিশালী আইনী ও আর্থিক ব্যবস্থা, সহজ এবং নিম্ন কর ব্যবস্থা, এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে কৌশলগত অবস্থান, উন্নত অবকাঠামো, শীর্ষস্থানীয় প্রতিভাগুলির পুল এবং উচ্চ-মানের পেশাদার পরিষেবাগুলির জন্য পরিচিত।
শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল বিজনেস সেন্টারগুলির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগের সাথে, হংকং ব্যবসা করার জন্য একটি গতিশীল, নিখরচায় এবং উন্মুক্ত, সুবিধাজনক এবং নিরাপদ স্থান সরবরাহ করে, এটি কর্পোরেট বিনিয়োগের জন্য একটি পছন্দের গন্তব্য হিসাবে পরিণত করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পর্যটন পরিষেবাগুলির বাইরে, অন্যান্য খাতের উন্নয়নগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উঠে আসছে, স্থানীয় অর্থনীতিতে আরও আস্থা বাড়িয়ে তুলছে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
অব্যাহত বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, হংকংয়ের শেয়ার বাজার সম্পর্কে অনুভূতি অবিচ্ছিন্নভাবে উন্নত হয়েছে। 2025 এর প্রথমার্ধে, হ্যাং সেনং সূচকটি প্রায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি নিবন্ধন করে 4,000 পয়েন্টেরও বেশি বেড়েছে।
বছরের প্রথম ছয় মাসে আইপিও তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ১৩..6 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পৌঁছেছে, হংকংকে বড় বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রেখেছিল। জুলাই মাসে স্পন্দিত আইপিও কার্যক্রম অব্যাহত ছিল নয়টি আইপিও ২.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাড়িয়েছে।
এদিকে, অর্থনৈতিক প্রসারণের পাশাপাশি সামগ্রিক বিনিয়োগ ব্যয় আরও বেড়েছে।
কৌশলগত উদ্যোগকে আকর্ষণ করার জন্য এইচকেএসআর সরকারের অফিস হংকংয়ে তাদের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের জন্য ৮৪ টি কৌশলগত উদ্যোগকে সফলভাবে আকর্ষণ করেছে। আশা করা যায় যে তারা প্রায় কয়েক বছরে মোট 6.4 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং হংকংয়ে 20,000 এরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে।
এছাড়াও, ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে, বিনিয়োগ হংকং হংকংয়ে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ করতে 1,300 টিরও বেশি বিদেশী এবং চীনা মূল ভূখণ্ড সংস্থাগুলিকে সহায়তা করেছে, 20.3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিদেশী বিনিয়োগ এনে দিয়েছে।
বিশ্বজুড়ে শীর্ষ প্রতিভা এবং পেশাদারদের আকর্ষণ করার উদ্যোগগুলিও লভ্যাংশ প্রদান করছে। বিভিন্ন প্রতিভা আকর্ষণ প্রকল্পগুলি প্রায় 500,000 অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছে, যার মধ্যে প্রায় 330,000 অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রায় 220,000 প্রতিভা ইতিমধ্যে হংকংয়ে এসেছে।
বাহ্যিক পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে, বিভিন্ন ফ্রন্টে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং নগরীর দীর্ঘস্থায়ী এবং অনন্য “এক দেশ, দুটি সিস্টেম” সুবিধাগুলি রেজিলিয়েন্ট, উন্মুক্ত, মুক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি হিসাবে বজায় রাখার সুবিধাগুলি তৈরি করার জন্য এইচকেএসআর সরকারের উপর প্রত্যাশাগুলি উচ্চতর হয়।