হংকং কর্তৃপক্ষ হাইওয়ে চুক্তি কর্মী মারা যাওয়ার পরে তদন্ত চালু করে

কর্মক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরে হাইওয়ে বিভাগের ঠিকাদারের একজন কর্মচারী মারা যাওয়ার পরে হংকংয়ের কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।
শনিবার বিভাগটি বলেছিল যে একজন ঠিকাদারের দ্বারা এটি অবহিত করা হয়েছিল যে সকাল দশটার দিকে ওয়াং তাই পাপের মা চাই হ্যাং বিনোদনমূলক গ্রাউন্ডের কাছে একটি ফুটব্রিজে পরিষ্কার করার কাজ করার সময় একজন শ্রমিক ভেঙে পড়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, শাম শুই পোয়ের ক্যারিটাস মেডিকেল সেন্টারে প্রেরণ করার সময় 63৩ বছর বয়সী ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং পরে তাকে মৃত প্রত্যয়িত করা হয়েছিল।
পুলিশ বাহিনী বলেছে যে মৃত্যুর কারণ একটি ময়নাতদন্ত দ্বারা নির্ধারিত হবে, যোগ করে প্রাথমিক তদন্তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কাজ করার সময় লোকটি ভেঙে পড়েছিল।
বিভাগের মতে, সোমবার থেকে শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টার মধ্যে শ্রমিকের সাধারণ কাজের সময় ছিল, যখন প্রকৃত কাজের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা ওভারটাইম প্রয়োজন ছিল।
বিভাগ জানিয়েছে মধ্যাহ্নভোজন বিরতি ছাড়াও ঠিকাদার শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শীতল পানীয় জল সরবরাহ করেছিলেন।