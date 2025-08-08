You are Here
হংকং নতুন আমদানি করা চিকুনগুনিয়া ফিভার কেস রিপোর্ট করেছে, ট্যালি 5 এ নিয়ে আসে
News

হংকং নতুন আমদানি করা চিকুনগুনিয়া ফিভার কেস রিপোর্ট করেছে, ট্যালি 5 এ নিয়ে আসে

হংকং শুক্রবার একটি নতুন আমদানি করা চিকুনগুনিয়া জ্বরের মামলা এবং অন্য সম্ভাব্য রোগীর কথা জানিয়েছে, যা নিশ্চিত হওয়া মামলার সংখ্যা এক সপ্তাহে পাঁচটিতে নিয়ে আসে।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সর্বশেষ নিশ্চিত হওয়া মামলায় কোয়াই সিং জেলায় বসবাসকারী দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় 66 66 বছর বয়সী মহিলাকে জড়িত।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্রের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে মহিলা এই সপ্তাহে 24 জুলাই থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত গুয়াংডং প্রদেশের ফোশান শহরে আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে একা ভ্রমণ করেছিলেন।

কেন্দ্রটি জানিয়েছে, রোগী কোনও মশার দ্বারা কামড়ানোর কথা স্মরণ করতে পারেনি।

বুধবার এই মহিলাটি জ্বর, ফুসকুড়ি এবং জয়েন্টে ব্যথা বিকাশ করে এবং পরের দিন সোসেন ওয়ানের ইয়ান চই হাসপাতালে একজন ডাক্তারকে দেখতে গিয়েছিলেন। তার রক্ত পরীক্ষার ফলাফল চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের জন্য ইতিবাচক ফিরে এসেছিল।

কেন্দ্রটি জানিয়েছে যে মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts