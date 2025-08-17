You are Here
হংকং ফেস্টিভ্যালে মিশর, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান এবং তুরস্কের আত্মপ্রকাশের চলচ্চিত্রগুলি
চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ – মিশর, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান এবং তুরস্কের সাথে জড়িত চারটি দেশের চলচ্চিত্রগুলি প্রথমবারের মতো হংকংয়ের একটি চলচ্চিত্র উত্সবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালের তৃতীয় সংস্করণ, হংকংয়ে 7 থেকে 31 আগস্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, 14 টি দেশের 24 টি চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পোস্টের এক জবাবে তুর্কি কনস্যুলেট বলেছে যে দেশ থেকে চলচ্চিত্রের অন্তর্ভুক্তি হংকংয়ে তুরস্কের সমৃদ্ধ সিনেমাটিক heritage তিহ্য এবং বিভিন্ন দর্শকের কাছে সামাজিক বিবরণ প্রদর্শন করে সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

“তুরস্কের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়নআমরা হংকংয়ে তুরস্কের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে শক্তিশালী করতে চাই, আঞ্চলিক সংযোগকে সমর্থন করি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি জনগণের সাথে সংযোগের প্রতি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, “কনস্যুলেটের মুখপাত্র বলেছেন।

বেল্ট অ্যান্ড রোড প্ল্যান হ’ল অর্থনীতিকে চীন কেন্দ্রিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার একটি চলমান প্রচেষ্টা, মূলত বিদেশে চীনা-সমর্থিত মেগাপ্রজেক্টসের মাধ্যমে। এটি 150 টিরও বেশি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিনিয়োগের জন্য 2013 সালে গৃহীত হয়েছিল।

তুর্কি চলচ্চিত্র চ্যাম্পিয়ন -একটি আত্মজীবনীমূলক গল্প যা তুরস্কের গভীর-মূলযুক্ত অশ্বারোহী traditions তিহ্যগুলিকে ভালবাসা, ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুক্তির থিমগুলির সাথে জড়িত করে-আগামী শনিবার তাই কোয়ুনে প্রদর্শিত হবে।

আমাদের পুষ্প একই বুদাপেস্টে দুটি ভিন্ন টাইমলাইনে নিষিদ্ধ প্রেম এবং অপ্রত্যাশিত মুখোমুখি গল্প সম্পর্কে একটি বিরল হাঙ্গেরি-ভিয়েতনামের সহ-প্রযোজনা। এটি পরের শুক্রবার অলিম্পিয়ান সিটির আকাশে প্রদর্শিত হবে।

