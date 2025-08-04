হংকং রেকর্ডস রেকর্ডস প্রথম আমদানিকৃত কেসটি মূল ভূখণ্ডের চীনে প্রাদুর্ভাবের পরে

হংকংয়ের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সাল থেকে চিকুনগুনিয়া জ্বরের শহরের প্রথম আমদানিকৃত মামলাটি রেকর্ড করেছে, জানিয়েছে যে রোগী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায়, 000,০০০ মামলা লগ করেছে এমন একটি মূল ভূখণ্ডের চীনা শহরে সংক্রামিত হয়েছিল।
স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগের (সিএইচপি) বিভাগের প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, কুয়ুন টংয়ের টাট এস্টেটে বসবাসরত 12 বছর বয়সী ছেলেটি 17 থেকে 30 জুলাইয়ের মধ্যে গুয়াংডং প্রদেশের ফোশনে সংক্রামিত হয়েছিল।
সিএইচপি শনিবার জানিয়েছে বিবৃতি।
তার রক্তের নমুনা মশার বাহিত ভাইরাসের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছে।
ছেলের পরিবারের যোগাযোগগুলি বর্তমানে অসম্পূর্ণ এবং চিকিত্সা নজরদারিগুলির অধীনে রয়েছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষও তদন্ত করেছে এবং মশার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
খাদ্য ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ (এফইএইচডি) তদন্ত করেছে এবং রোগীর বাড়িতে, হাসপাতালের আশেপাশে, পাশাপাশি লক্ষণগুলি শুরুর পরে যে জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছিল সেগুলিতে মশার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
6,900 মামলা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাত দিয়ে সিএইচপি জানিয়েছে যে ১৪ টি দেশ ও অঞ্চলে চিকুনগুনিয়া জ্বরের ২২০,০০০ এরও বেশি মামলা খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ৮০ টি মামলা মারাত্মক ছিল।
এটি আরও বলেছে যে ফোশান স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত 6,900 টিরও বেশি ক্ষেত্রে লগ করেছে, এগুলি সবই হালকা ছিল, কোনও গুরুতর বা মারাত্মক মামলা ছাড়াই। গুয়াংজু, ঝংশান এবং ডংগুয়ান এর মতো অন্যান্য শহরগুলিও মামলার খবর দিয়েছে।
আরও দেখুন: চিকুনগুনিয়া ফিভার স্থানীয় সংক্রমণ সম্পর্কে ‘মাধ্যম থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ পোজ দিয়েছেন, হংকংয়ের স্বাস্থ্য আধিকারিককে সতর্ক করেছেন
সিএইচপির মতে, চিকুনগুনিয়া জ্বর সাধারণত সংক্রামিত মহিলার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এডেস মশা
“লক্ষণগুলি শুরু হওয়ার পরে প্রাথমিক পর্যায়ে (বিশেষত যখন জ্বর উপস্থিত থাকে), (চিকুনগুনিয়া জ্বর) এর রোগীদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস থাকে, যা মশার সংক্রামক,” কেন্দ্রের সংক্রামক শাখার প্রধান অ্যালবার্ট আউ বলেছেন।
“সুতরাং, রোগীর মশার কামড় এড়ানো স্থানীয় সংক্রমণ রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা,” তিনি বলেছিলেন।
এফইএইচডি বাসিন্দাদের তাদের বাড়ি ও আশেপাশের সম্ভাব্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলি অপসারণ, ফুলদানিগুলিতে জল পরিবর্তন করা, সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পোটযুক্ত গাছের নীচে সসারের জল অপসারণ এবং নরম পানীয়ের ক্যান এবং মধ্যাহ্নভোজনের বাক্সের মতো পাত্রে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি সহ মশার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল।
