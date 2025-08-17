হংকং স্ট্যাবলকয়েন শহরের বাণিজ্য-আর্থিক ভূমিকা আপগ্রেড করার নিয়ম: সংযুক্ত আরব আমিরাত ডিজিটাল ব্যাংকার

অধ্যাদেশের অধীনে ভবিষ্যতের উন্নয়ন হংকংকে মূল ভূখণ্ড চীন এবং বৈশ্বিক বাজারগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও রফতানিকে ত্বরান্বিত করতে তার ভূমিকা পুনর্নির্মাণে সহায়তা করতে পারে, মাইকেল চ্যান বলেছেন।
“মূল ভূখণ্ডের বন্দরগুলির মাধ্যমে সরাসরি বাণিজ্য হওয়ায় মূল ভূখণ্ডের চীনের জন্য নগরীর traditional তিহ্যবাহী পুনরায় রফতানির ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে,” হংকংয়ের হংকংয়ের শহরতলির হংকংয়ের বংশোদ্ভূত স্নাতক বলেছেন। “তবে ডিজিটাল ট্রেড-ফিনান্স বিভাগে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এর ভূমিকা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।”
“একটি স্ট্যাবলকয়েন আরও বেশি সময় এবং ব্যয়বহুল (traditional তিহ্যবাহী মুদ্রার চেয়ে), বৃহত্তর স্বচ্ছতার সাথে নির্ভরযোগ্য করিডোর হিসাবে, পাশাপাশি প্রোগ্রামিবিলিটি বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন শর্তসাপেক্ষ অর্থ প্রদান এবং এসক্রো, সংহত সম্মতি চেক এবং রিয়েল-টাইম (বৈদেশিক মুদ্রা) হারগুলির মতো” “
চ্যান ২০২২ সালের নভেম্বরে সিইও হিসাবে জ্যান্ডে যোগদান করেছিলেন এবং মাত্র ২২ মাসের মধ্যেও ব্যাংককে ভেঙে ফেলতে পরিচালিত করেছিলেন। বিবিবি+ফিচ রেটিং থেকে বিনিয়োগ-গ্রেডের রেটিং অর্জনের জন্য জ্যান্ড অন্যতম কনিষ্ঠ ব্যাংক হয়ে ওঠে। ডিরহাম স্ট্যাবলকয়েন দেওয়ার জন্য ব্যাংকটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নীতিমালার অনুমোদনও পেয়েছে।
কিছু খেলোয়াড় ছোট সংস্থাগুলির জন্য বাধা হিসাবে এইচকে $ 25 মিলিয়ন (মার্কিন ডলার $ 3.2 মিলিয়ন) এর ব্যবস্থার মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন।