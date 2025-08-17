You are Here
হংকং স্ট্যাবলকয়েন শহরের বাণিজ্য-আর্থিক ভূমিকা আপগ্রেড করার নিয়ম: সংযুক্ত আরব আমিরাত ডিজিটাল ব্যাংকার
হংকংয়ের স্টেবলকয়েনস অধ্যাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত, কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে আন্তঃসীমান্ত অর্থ প্রদান হংকং, মূল ভূখণ্ড চীন এবং মধ্য প্রাচ্যের মতো বৈশ্বিক বাজারগুলির মধ্যে বাণিজ্য-আর্থিক প্রবাহকে সহজতর করতে পারে, ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের এআই-শক্তিযুক্ত ফিনটেক এবং আর্থিক-পরিষেবা গোষ্ঠী জ্যান্ডের সিইও জানিয়েছেন (ইউএই)।

অধ্যাদেশের অধীনে ভবিষ্যতের উন্নয়ন হংকংকে মূল ভূখণ্ড চীন এবং বৈশ্বিক বাজারগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও রফতানিকে ত্বরান্বিত করতে তার ভূমিকা পুনর্নির্মাণে সহায়তা করতে পারে, মাইকেল চ্যান বলেছেন।

“মূল ভূখণ্ডের বন্দরগুলির মাধ্যমে সরাসরি বাণিজ্য হওয়ায় মূল ভূখণ্ডের চীনের জন্য নগরীর traditional তিহ্যবাহী পুনরায় রফতানির ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে,” হংকংয়ের হংকংয়ের শহরতলির হংকংয়ের বংশোদ্ভূত স্নাতক বলেছেন। “তবে ডিজিটাল ট্রেড-ফিনান্স বিভাগে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এর ভূমিকা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।”

“একটি স্ট্যাবলকয়েন আরও বেশি সময় এবং ব্যয়বহুল (traditional তিহ্যবাহী মুদ্রার চেয়ে), বৃহত্তর স্বচ্ছতার সাথে নির্ভরযোগ্য করিডোর হিসাবে, পাশাপাশি প্রোগ্রামিবিলিটি বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন শর্তসাপেক্ষ অর্থ প্রদান এবং এসক্রো, সংহত সম্মতি চেক এবং রিয়েল-টাইম (বৈদেশিক মুদ্রা) হারগুলির মতো” “

চ্যান ২০২২ সালের নভেম্বরে সিইও হিসাবে জ্যান্ডে যোগদান করেছিলেন এবং মাত্র ২২ মাসের মধ্যেও ব্যাংককে ভেঙে ফেলতে পরিচালিত করেছিলেন। বিবিবি+ফিচ রেটিং থেকে বিনিয়োগ-গ্রেডের রেটিং অর্জনের জন্য জ্যান্ড অন্যতম কনিষ্ঠ ব্যাংক হয়ে ওঠে। ডিরহাম স্ট্যাবলকয়েন দেওয়ার জন্য ব্যাংকটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নীতিমালার অনুমোদনও পেয়েছে।

হংকং 1 আগস্ট স্ট্যাবকয়েনস অধ্যাদেশটি রোল আউট করে, ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরে একটি বিশ্বব্যাপী মান নির্ধারণ করে যখন এটি শুরু হয়েছিল সম্ভাব্য ইস্যুকারীদের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া চীনের বিশাল অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত একটি শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল অ্যাসেট হাব হওয়ার বিস্তৃত প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। অধ্যাদেশটি লক্ষ্য করা একটি বুদ্ধিমান পদ্ধতির জারি করার জন্য স্টেবলকয়েনসফিয়াট মুদ্রা বা অন্যান্য রিজার্ভ সম্পদ দ্বারা সমর্থিত এক ধরণের ক্রিপ্টোকারেন্সি।

কিছু খেলোয়াড় ছোট সংস্থাগুলির জন্য বাধা হিসাবে এইচকে $ 25 মিলিয়ন (মার্কিন ডলার $ 3.2 মিলিয়ন) এর ব্যবস্থার মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন।

