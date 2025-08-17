হকস রকেট জি লিগ স্ট্যান্ডআউটের সাথে বড়-লোকের গভীরতা যুক্ত করতে সরানো

এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, আটলান্টা হকস বোস্টন সেল্টিক্সের সাথে জড়িত তিন-দলের ব্যবসায়ের মাধ্যমে ক্রিস্টাপস পোরজিংগিসকে অর্জন করেছিল। 2024 চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী কেন্দ্রটি অর্জন করে, হকস স্টার গার্ড ট্রে ইয়ংকে একটি অভিজাত পিক-অ্যান্ড-পপ বড় ব্যক্তিকে অংশীদার করার জন্য দিচ্ছে।
তবে পোরজিংগিস যুক্ত করা ঝুঁকি ছাড়াই আসে না। ভেটেরান সেন্টার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চোটের সমস্যার সাথে লড়াই করেছে, সেল্টিক্সের অতীত দুটি পোস্টসেশন রান সহ উভয়ই। অতএব, এটি বোঝা যায় যে আটলান্টা ঘূর্ণনটিতে পোরজিংগিসের পিছনে কিছু তরুণ বিকাশীয় বীমা যুক্ত করতে সরানো হয়েছে।
শনিবার, হুপশাইপের মাইকেল স্কটো জানিয়েছে যে আটলান্টা হিউস্টন রকেটসের এনফেলি ড্যান্টের সাথে দু’বছরের, 4.5 মিলিয়ন ডলার অফার-শীট চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল।
দান্তে আইএমই উদোকার দলের সাথে গত মৌসুমটি কাটিয়েছিলেন। যাইহোক, দান্তে কেবল চারবার একটি এনবিএ আদালত দেখেছিলেন; পরিবর্তে, তিনি জি লিগে রিও গ্র্যান্ডে ভ্যালি ভাইপার্সের সাথে তাঁর সময়ের সিংহের অংশটি ব্যয় করেছিলেন, প্রতি খেলায় গড়ে 15.1 পয়েন্ট, 9.8 রিবাউন্ডস এবং 2.2 ব্লক।
যেহেতু দান্তে একটি সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট, রকেটগুলির এখন দুটি পছন্দ থাকবে: অফার শিটটি মেলে এবং ড্যান্টকে পুনরায় স্বাক্ষর করুন বা ম্যাচ করার জন্য প্রত্যাখ্যান করুন এবং তাকে আটলান্টার সাথে সাইন করতে অনুমতি দিন।