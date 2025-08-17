You are Here
হচুল হ্যাম্পটন ইভেন্টে মামদানির করদাতা-অর্থায়িত সুপার মার্কেট পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন
হচুল হ্যাম্পটন ইভেন্টে মামদানির করদাতা-অর্থায়িত সুপার মার্কেট পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন

গভর্নর ক্যাথি হচুল নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির করদাতা-অর্থায়িত সুপারমার্কেটগুলির জন্য পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, হ্যাম্পটনের ভিড়কে বলেছি, “আমি ফ্রি এন্টারপ্রাইজকে সমর্থন করি,” অনুসারে নিউ ইয়র্ক পোস্ট

হচুল শনিবার বিলিয়নেয়ার সুপার মার্কেট মোগুল জন ক্যাটসিমাটিডিস দ্বারা আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক প্রাতঃরাশে লাইনটি সরবরাহ করেছিলেন, উপস্থিতদের কাছ থেকে প্রশংসা আঁকেন।

ক্যাটসিমাটিডিস, যার গ্রিস্টেডস এবং ডি’জোস্টিনো চেইনগুলি এই প্রস্তাবের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, পরে হচুলের মন্তব্যের প্রশংসা করে পোস্টটি বলেছিল, “এই ধরণের মুদি দোকানগুলি কেবল কাজ করে না।”

এই পুশব্যাকটি মামদানির এজেন্ডায় গণতান্ত্রিক প্রতিরোধকে বাড়িয়ে তুলেছে, যা সমালোচকরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে বেসরকারী মুদিদের এবং করদাতাদের বোঝা চাপিয়ে দেবে।

নীতিশাস্ত্রের অভিযোগের পরে সমাজতান্ত্রিক এনওয়াইসি প্রার্থী মামদানির ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্ট মাউন্টগুলির উপর সমালোচনা

গভর্নর হচুল শনিবার হ্যাম্পটনের একটি অনুষ্ঠানে “আমি ফ্রি এন্টারপ্রাইজের পক্ষে” বলেছেন, সরকার পরিচালিত মুদি দোকানগুলির জন্য সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানির পরিকল্পনার জবাবে। (এপি ফটো/জুলিয়া নিখিনসন, ফাইল)

“স্নাপি স্লোগান। কাজ করে না, এবং মমদানি তা করে বা তা না করে সেদিকে খেয়াল রাখে না,” কুওমোর মুখপাত্র রিচ অ্যাজোপোপার্দি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেলটিতে বলেছিলেন।

“গভর্নর কুওমো এমন একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছেন যা প্রকৃতপক্ষে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার জন্য তাদের সহায়তা করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, এবং উত্তরটি সোভিয়েত-স্টাইলের রুটিলাইন নয়। কানসাস সিটি কয়েক মিলিয়ন করদাতা ডলার নষ্ট করার পরে তাদের সরকারী পরিচালিত মুদি দোকান (এবং তাদের বিনামূল্যে বাসগুলি নির্মূল করেছে) বন্ধ করে দিয়েছে।”

কুরোমো মমদানি বিস্ফোরিত হয়েছিল এক্স পোস্টলেখালেখি: “যখন আপনার ধনী বাবা -মা ফিরে আসার জন্য, ফলাফলগুলি কিছু যায় আসে না @জোহরঙ্কমামদানি যেমন বলেছেন, এটাই জীবন। এটি কোনও শাসনকর্তা দর্শন নয়। এটি ব্যর্থতার জন্য একটি অজুহাত। এটি নির্মাণের সময়। এর জন্য প্রকৃত সাশ্রয়ী মূল্যের নীতি প্রয়োজন। আসুন এটি করা যাক। “

কানসাস সিটি রেফারেন্সটি শহরের মালিকানাধীন সাম্প্রতিক বন্ধকে নির্দেশ করে সান ফ্রেশ মার্কেটযা এক দশক ধরে পাবলিক ফান্ডে প্রায় 18 মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল তবে চুরি, খালি তাক এবং ভারী ক্ষতির কারণে জর্জরিত ছিল। এর শাটডাউনটি শহরের ফ্রি বাস প্রোগ্রামে কাটানো হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক মামদানির সুপারমার্কেট পরিকল্পনাটি ব্লু-কলার আমেরিকার ‘বুলেট টু হার্ট’ হবে, আইনজীবি সতর্ক করেছেন

প্রাক্তন গভর্নর কুওমো স্ব-ঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে এই পতনের নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের হয়েও প্রার্থী হচ্ছেন। (গেটি)

রাজ্য বিধানসভায় কুইন্সের প্রতিনিধিত্বকারী স্ব-বর্ণিত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক মমদানি, পাঁচ মিলিয়ন ডলার ব্যয়বহুল ব্যয়ে পাঁচটি পৌরসভার সুপারমার্কেট, প্রতিটি বরোতে একটি করে খোলার প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্টোরগুলি ক্রমবর্ধমান খাদ্যের দামের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মুদিগুলিতে অ্যাক্সেস প্রসারিত করবে। সমালোচকরা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিপরীতে বেসরকারী প্রতিযোগীদের শাটার করতে পারে, ভোক্তাদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং নিউ ইয়র্কারদের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যয়ের সাথে আটকে রাখতে পারে।

মেয়র ফ্রন্টরুনারও আবাসন নিয়ে আগুনে রয়েছে। এই মাসের শুরুর দিকে, ফক্স নিউজ ডিজিটাল জানিয়েছে যে মমদানি একটি নৈতিকতার অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন যে তিনি বিধায়ক হিসাবে প্রায় $ 150,000 উপার্জনের সময় কোনও ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ভুলভাবে উপকৃত হয়েছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।

জোহরান মামদানি (ডিয়ারড্রে হেভ/ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

উচ্চ উপার্জনকারীদের ভর্তুকিযুক্ত ইউনিট গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে “জোহরানের আইন” প্রস্তাব করে কুওমো ইস্যুটিকে হতাশ করেছেন। মামদানি বলেছেন যে তিনি যখন 47,000 ডলার উপার্জন করেছিলেন তখন তিনি অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছিলেন এবং জানেন না যে এটি ভাড়া-স্থিতিশীল ছিল, অন্যদিকে তাঁর প্রচারণা সমালোচনাটিকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে বরখাস্ত করেছে।

হচুল, একজন কেন্দ্রীয় ডেমোক্র্যাট যিনি মেয়র দৌড়ে সমর্থন করেননি, তিনি মমদানির প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য অর্জনের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্ব। ইতিমধ্যে কুওমো নিজেকে অনির্ধারিত প্রগতিশীল আদর্শ বলে অভিহিত করার জন্য নিজেকে পাল্টা ওজন হিসাবে ফেলে রেখেছেন।

মমদানির প্রচার হচুলের মন্তব্যে মন্তব্য করার জন্য ফক্স নিউজ ডিজিটালের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি। গভর্নর হচুল তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধটি ফিরিয়ে দেননি।

ফক্স নিউজ ‘অ্যালেক স্কিমেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

