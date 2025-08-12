হট সিটের গুজবের মাঝে টমলিন স্টিলারদের সম্পর্কে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়

পিটসবার্গ স্টিলার্স এবং প্রধান কোচ মাইক টমলিনকে পরামর্শ দেওয়ার গুজবগুলি যদি এই মৌসুমে স্টিলাররা প্লে অফগুলি মিস করে তবে গ্রীষ্মের ওয়ার্কআউটগুলির মধ্যে এই সংস্থাটির উপর নজর রাখা অব্যাহত রাখলে বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হতে পারে।
“দ্য পিভট” পডকাস্টের সর্বশেষ সংস্করণে উপস্থিত হওয়ার সময়, টমলিন কমপক্ষে তার স্বল্পমেয়াদী ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল।
টমলিন ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমি যখন ছোট ছিলাম, মানুষ, ফুটবলই ছিল একমাত্র জিনিস যা কালো এবং সাদা ছিল,” টমলিন ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেমন ভাগ করেছেন রস ম্যাককর্কল স্টিলার্স ডিপো। “জীবনের পছন্দগুলি ধূসর ছিল। ফুটবল বোধগম্য হয়েছিল I
টমলিন স্টিলার্সকে একটি সুপার বাউল চ্যাম্পিয়নশিপে পরিচালিত করেছেন, ২০০ 2007 সালে পিটসবার্গের চাকরি গ্রহণ করার পর থেকে কখনও হেরে যাওয়ার মরসুম হয়নি এবং তিন বছরে স্বাক্ষর করেছেন চুক্তি সম্প্রসারণ
শেষ অফসিসন যে রিপোর্ট তাকে প্রতি বছর প্রায় 16 মিলিয়ন ডলার দেয়। সুতরাং, কেউ ধরে নিতে পারে যে উভয় পক্ষের আসন্ন প্রচারের বাইরে এই কাজের সম্পর্কটি চালিয়ে যাওয়ার কারণ রয়েছে।
এটি বলেছিল, টমলিন ২০১ 2016 সালের মরসুমের পর থেকে একটি প্লে অফের জয় অর্জন করেনি এবং তাঁর দল টানা পাঁচটি পোস্টসেশন গেম হারিয়েছে। ন্যায্য বা না, কেউ কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে স্টিলারদের কেবল লকার রুমে একটি নতুন ভয়েস প্রয়োজন।
এটাও কোনও গোপন কথা নেই সেই টমলিন একটি বড় কারণ যা স্টিলারদের 41 বছর বয়সী অ্যারন রজার্স তাদের সপ্তাহ 1 হিসাবে সেপ্টেম্বরে কোয়ার্টারব্যাক শুরু করবে। কেউ সাহায্য করতে পারে না তবে অবাক হতে পারে না যে টমলিনের মুখে ফুঁকানো রজার্সের পরীক্ষার ফলে জানুয়ারিতে কোচ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তার বর্তমান গিগ থেকে বিরতি দরকার।
ফেব্রুয়ারিতে ফিরে, মিডিয়া ইনসাইডার অ্যান্ড্রু মার্চাঁদ অ্যাথলেটিক অনুমান করেছিলেন যে টমলিন হতে পারে “পরবর্তী $ 100M এনএফএল টিভি বিশ্লেষক“53 বছর বয়সী যদি অন্য কোনও কাজ চায় তবে মনে হচ্ছে টমলিন স্বেচ্ছায় এমন একটি সংস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা ভাবছেন না যার ইতিহাস রয়েছে গুলি চালাচ্ছে না প্রধান কোচ।
টমলিন পডকাস্টের সময় যোগ করেছেন, “আমি এই গেমটির সাথে একটি প্রেমের সম্পর্ক পেয়েছি।” “এটি আমার কাছে সত্যিকারের ব্যক্তিগত জিনিস I
এটা যদি দেখা যায় টমলিন 7 সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক জেটস, রজার্সের প্রাক্তন দল, ম্যাচআপের সাথে স্টিলার্স 2025 নিয়মিত মরসুমে খোলার পরে কী আসবে তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত বোধ করবেন।