হঠাৎ ভারতে বন্যার পরে 46 জন মারা যায়

লেখা
এই বৃহস্পতিবার, ভারত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ভারতের একটি কাউবাস গ্রামে প্লাবিত তীব্র বৃষ্টির কারণে কমপক্ষে ৪ people জন মারা গেছে এবং ২০০ টিরও বেশি লোক এখনও নিখোঁজ রয়েছে; এটি এই ধরণের দ্বিতীয় বিপর্যয় যা এই অঞ্চলে মাত্র দেড় সপ্তাহের পার্থক্যের সাথে ঘটে।
গ্রামটি কিশতোয়ার জেলার চাসোটি শহরে অবস্থিত, এটি হিমালয়ের মাচাইল মাতা মন্দিরের তীর্থযাত্রার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপ, সেই সময়ে লোকেরা পায়ে হেঁটে তাদের যাত্রা শুরু করে, কারণ যানবাহনের রাস্তাটি শেষ হয়।
একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেছিলেন যে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী কমিউনিটি রান্নাঘরে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য জড়ো হয়েছিল, তখনই বৃষ্টিপাতের কারণ হয়েছিল যে বন্যার কারণ হয়েছিল যা মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, ও ভিতরে থাকা লোকদের সাথে নজরদারি অবস্থান ধ্বংস করে দেয়।
কিশতওয়ার বিভাগের কমিশনার রমেশ কুমার স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন যে স্থানীয় পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী ইতিমধ্যে এই জায়গায় কাজ করছে; তারা 160 জনেরও বেশি লোককে উদ্ধার করেছে।
এটি দ্বিতীয় ঘটনা যা হিমালয় অঞ্চলে দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে ঘটে, প্রথমটি ছিল একটি ভূমিধস যা উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটি গ্রামকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং কমপক্ষে ৪ জন মারা গিয়েছিল।
স্থানীয় আবহাওয়া অফিস ইতিমধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল এবং বাসিন্দাদের দুর্বল কাঠামো, বৈদ্যুতিক পোস্ট এবং পুরানো গাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছিল, কারণ কোনও ভূমিধস বা হঠাৎ বন্যার ঘটনা ঘটলে তারা বিপজ্জনক অঞ্চল ছিল।