টরন্টো-রিয়োকান রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বলছে যে এটি এখন অবসন্ন হডসন উপসাগরের সাথে তার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পাঁচটি সম্পত্তির সাথে আর্থিক সম্পর্ক কাটছে কারণ এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই হতাশাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কাজ করে। আরও পড়ুন
হডসনের বে যৌথ উদ্যোগে রিয়োকান কিছু সম্পত্তির জন্য আর্থিক সহায়তা টানেন
